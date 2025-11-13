Horóscopo y looks de Navidad: el color que debería usar cada signo en estas fiestas

Según la astrología, hay colores especiales para lucir según cada signo zodiacal en Nochebuena y Navidad 2026. Mirá el tuyo en la nota.

Looks para Navidad. Foto: Freepik.

Falta poco para que llegue el mes de las fiestas y los fanáticos de la Navidad comienzan a organizar minuciosamente cada detalle de la reunión familiar y no dejan nada librado al azar.

La comida, la casa, la decoración, la mesa... todo se piensa con antelación, hasta la vestimenta. Es por esa razón que en esta nota te contamos qué color de ropa debes usar según los astros.

Si bien la tradición de los colores para vestirse en esta época del año suelen ser rojo, blanco o verde, es posible elegir entre más opciones dependiendo de lo que cada uno espere para esta fiesta. Es momento de pensar en metas y deseos y los colores nos ayudan a manifestar propósitos y anhelos.

Cómo vestirte para Navidad según tu signo del zodiaco

Aries: azul

Los arianos buscan un rol protagonista durante los festejos de Fin de Año, es por ello que el color azul representa una gran elección ya que esta tonalidad transmite formalidad, confianza y seguridad tanto a la persona que lo lleva, como a su entorno.

Tauro: dorado

Looks para Navidad. Foto: Freepik.

Para los taurinos, el color dorado atraerá la abundancia económica y la estabilidad financiera. Al tratarse de un color tan llamativo, no necesariamente debe ser la vestimenta, sino que también puede ser un accesorio.

Géminis: violeta

El color violeta otorgará seriedad y elegancia a los geminianos, quienes podrán combinarlo con prendas blancas.

Looks para Navidad. Foto: Freepik.

Cáncer: rosa

Para Cáncer, la Navidad es uno de los momentos más emotivos del año, ya que le encanta juntarse a disfrutar con familia y amigos. Es por ello que el color rosa combina a la perfección con este signo.

Leo: naranja

Los leoninos nacieron para ser independientes, fuertes y ambiciosos, algo que les ayuda a conseguir lo que se proponen. Es por ello que el naranja les ayudará a destacar, brindando un espíritu cálido, divertido y cercano a los demás.

Virgo: blanco

Los de Virgo son muy delicados, organizados, ordenados y tremendamente detallistas. Es por ello que llegan a las fiestas de fin de año estresados, motivo por el cual el color blanco será perfecto para ellos ya que transmite tranquilidad, paz, buenas energías y simpleza.

Looks Navidad. Foto: Freepik

Libra: plateado

Vestirse de plateado o con accesorios o detalles de este color, les servirá a los leoninos para alcanzar el éxito. Se encuentra relacionado con las nuevas oportunidades y caminos de la vida.

Escorpio: rojo

Para Escorpio, el color ideal es el rojo ya que sea asocia a su energía apasionada y de sentimientos fuertes y profundos.

Qué color usar esta Navidad 2025 según tu signo. Foto: Freepik.

Sagitario: amarillo

Nacidas entre el 22 de noviembre y el 21 de diciembre, el color para las personas de Sagitario es el amarillo, ya que encarna su personalidad optimista y alegre.

Capricornio: marrón

Como es un signo de tierra, Capricornio preferiría vestirse de tonos afines a su elemento, ya que lo harán sentir seguro y modesto.

Acuario: celeste

En este caso, el color celeste ayudará a los de Acuario a conectar con su energía tranquila y relajante.

Piscis: verde

Looks para Navidad. Foto: Freepik.

En último lugar, y al caracterizarse por su espíritu alegre y optimista, Piscis podrá usar color verde que los conectará con la energía de esperanza, buena suerte y salud.