Horóscopo y looks de Navidad: el color que debería usar cada signo en estas fiestas
Falta poco para que llegue el mes de las fiestas y los fanáticos de la Navidad comienzan a organizar minuciosamente cada detalle de la reunión familiar y no dejan nada librado al azar.
La comida, la casa, la decoración, la mesa... todo se piensa con antelación, hasta la vestimenta. Es por esa razón que en esta nota te contamos qué color de ropa debes usar según los astros.
Si bien la tradición de los colores para vestirse en esta época del año suelen ser rojo, blanco o verde, es posible elegir entre más opciones dependiendo de lo que cada uno espere para esta fiesta. Es momento de pensar en metas y deseos y los colores nos ayudan a manifestar propósitos y anhelos.
Cómo vestirte para Navidad según tu signo del zodiaco
Aries: azul
Los arianos buscan un rol protagonista durante los festejos de Fin de Año, es por ello que el color azul representa una gran elección ya que esta tonalidad transmite formalidad, confianza y seguridad tanto a la persona que lo lleva, como a su entorno.
Tauro: dorado
Para los taurinos, el color dorado atraerá la abundancia económica y la estabilidad financiera. Al tratarse de un color tan llamativo, no necesariamente debe ser la vestimenta, sino que también puede ser un accesorio.
Géminis: violeta
El color violeta otorgará seriedad y elegancia a los geminianos, quienes podrán combinarlo con prendas blancas.
Cáncer: rosa
Para Cáncer, la Navidad es uno de los momentos más emotivos del año, ya que le encanta juntarse a disfrutar con familia y amigos. Es por ello que el color rosa combina a la perfección con este signo.
Leo: naranja
Los leoninos nacieron para ser independientes, fuertes y ambiciosos, algo que les ayuda a conseguir lo que se proponen. Es por ello que el naranja les ayudará a destacar, brindando un espíritu cálido, divertido y cercano a los demás.
Virgo: blanco
Los de Virgo son muy delicados, organizados, ordenados y tremendamente detallistas. Es por ello que llegan a las fiestas de fin de año estresados, motivo por el cual el color blanco será perfecto para ellos ya que transmite tranquilidad, paz, buenas energías y simpleza.
Libra: plateado
Vestirse de plateado o con accesorios o detalles de este color, les servirá a los leoninos para alcanzar el éxito. Se encuentra relacionado con las nuevas oportunidades y caminos de la vida.
Escorpio: rojo
Para Escorpio, el color ideal es el rojo ya que sea asocia a su energía apasionada y de sentimientos fuertes y profundos.
Sagitario: amarillo
Nacidas entre el 22 de noviembre y el 21 de diciembre, el color para las personas de Sagitario es el amarillo, ya que encarna su personalidad optimista y alegre.
Capricornio: marrón
Como es un signo de tierra, Capricornio preferiría vestirse de tonos afines a su elemento, ya que lo harán sentir seguro y modesto.
Acuario: celeste
En este caso, el color celeste ayudará a los de Acuario a conectar con su energía tranquila y relajante.
Piscis: verde
En último lugar, y al caracterizarse por su espíritu alegre y optimista, Piscis podrá usar color verde que los conectará con la energía de esperanza, buena suerte y salud.