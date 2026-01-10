Tarta de manzana. Foto: Unsplash

Cada vez son más las personas que buscan opciones caseras, ricas, fáciles y saludables para las reuniones de las fiestas de fin de año y es por eso que las tartas de manzana son de las más elegidas. Sin embargo, puede ser una receta con mucha azúcar y, en consecuencia, poco saludable.

Sin embargo, hay una alternativa que no lleva ni azúcar ni harina refinada, pero que mantiene su sabor perfectamente, posicionándose como una de las favoritas de este verano. Esta receta es simple, nutritiva y perfecta para disfrutar en el desayuno, la merienda o como postre para Navidad o Año Nuevo.

Tarta de manzana Foto: Freepik

Esta tarta es una excelente opción para quienes siguen una alimentación consciente, para que disfruten grandes y chicos. Además, se puede adaptar fácilmente agregando frutos secos o semillas para sumar textura y nutrientes.

Fácil de preparar, económica y saludable, esta tarta de manzana sin azúcar ni harinas refinadas demuestra que comer bien no tiene por qué ser complicado ni aburrido.

Paso a paso: cómo hacer tarta de manzana sin azúcar ni harinas refinadas

Ingredientes

3 manzanas

2 huevos

1 taza de avena arrollada o harina de avena integral

1 cucharadita de canela

1 cucharadita de polvo de hornear

Esencia de vainilla (opcional)

Tarta de manzana Foto: Freepik

Paso a paso: cómo preparar la tarta

Pelar y cortar las manzanas en rodajas finas. En un recipiente, batir los huevos junto con la esencia de vainilla. Luego, agregar la avena, la canela y el polvo de hornear, e integrar bien hasta obtener una mezcla homogénea.

Incorporar las manzanas y mezclar suavemente. Luego, volcar la preparación en un molde previamente aceitado. Llevar al horno precalentado a 180 °C durante aproximadamente 30 a 35 minutos, o hasta que esté dorada y firme.