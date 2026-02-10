Masitas secas. Foto: Unsplash.

Las masitas secas son una especialidad de la repostería argentina que nunca pasa de moda. Si bien son perfectas para acompañar un café o mate a media tarde.

Partiendo de la base de que su versatilidad permite decorarlas y personalizarlas a gusto, el color rojo y verde puede acompañar a estas galletitas. Incluso, pueden ser bañadas con chocolate o añadirle toques de mermelada o glasé.

Mesa navideña, Navidad, Año Nuevo. Foto: Freepik IA.

Su preparación toma aproximadamente 1 hora en total para que la base sea una masa quebrada suave y ligera, que luego se debe cortar en formas variadas antes de hornear.

Ingredientes para preparar las masitas finas más deliciosas

250 g de harina 0000.

125 g de manteca fría.

100 g de azúcar impalpable.

1 huevo.

1 cucharadita de esencia de vainilla.

Una pizca de sal.

También se les puede añadir mermelada, chocolate para baño o frutos secos picados.

Hacer masitas secas requiere de pocos ingredientes y una preparación sencilla. Foto: Freepik.

Paso a paso para hacer masitas secas riquísimas

n un bol grande ya tamizado con harina, agregar la manteca fría en cubos y desmenuzarla. Incorporar y mezclar el azúcar impalpable tamizada, el huevo y la esencia de vainilla. Envolver la masa en papel film y dejarla reposar en la heladera durante 20 minutos. Precalentar el horno a 180 °C y preparar una bandeja con papel manteca. Estirar la masa con un rodillo sobre una superficie enharinada hasta que tenga un grosor de aproximadamente 5 mm. Cortar las masitas con cortadores de diferentes formas y colocarlas en la bandeja. Llevar al horno por 15 minutos o hasta que los bordes estén ligeramente dorados.

Una vez que estos siete pasos fueron llevados a cabo, solamente es necesario dejar enfriar las masitas y decorarlas a gusto