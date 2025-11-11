Decoración para Navidad 2025: el adorno que es tendencia y reemplazará a la tradicional corona en la puerta

Se trata de una decoración mucho más ecológica, creativa y personalizada. Cuál es el nuevo grito de la moda navideña.

Decoración navideña Foto: unsplash

Se acerca la Navidad y las fiestas vienen con una nueva estética que combina la conciencia ambiental, la sencillez y la elegancia natural. En este contexto, se reemplaza la clásica corona que solía adornar la puerta con nuevas tendencias que proponen intervenir los ingresos del hogar con materiales reciclados, textiles y elementos de la naturaleza.

La inspiración llega de la mano de una decoración más sostenible y personal, donde cada puerta se convierte en un lienzo único. Este año, el objetivo es celebrar con decoraciones minimalistas y con estilo propio, apostando por recursos accesibles y descontracturados, pero siempre manteniendo la elegancia y el espíritu navideño.

Decoración navideña Foto: unsplash

Una de las ideas más populares es forrar la puerta con telas estampadas —con motivos como Papá Noel, renos o duendes— para crear un frente festivo e impactante para desplazar las tradicionales coronas verdes con listones rojos. Solo se necesita tensar y fijar la tela, logrando un resultado alegre, cálido y fácil de quitar al finalizar las fiestas.

Además, este año las luces también ganan protagonismo y permiten jugar con formas, colores y luminosidad para conseguir un efecto cálido y muy navideño durante todo el mes de diciembre. Pero ¿cuáles son las otras tendencias?

Decoración navideña Foto: unsplash

Adiós decoración navideña tradicional: la nueva elegancia sustentable que está en auge

Flores secas y materiales naturales

Lo natural vuelve a ser tendencia. En lugar de las tradicionales decoraciones plásticas, muchas personas eligen ramos de flores secas, atados con lazos rojos o dorados y combinados con ramas, frutos rojos o rodajas de naranja seca. Estos arreglos duran mucho más que los sintéticos, aportan un toque artesanal y transmiten serenidad.

La preferencia por materiales sostenibles responde a un deseo creciente de celebrar de forma más consciente. Usar elementos biodegradables o reciclables reduce el impacto ambiental y, además, se alinea con un estilo más sobrio y elegante.

Árboles naturales y reciclaje

La nueva estética navideña va más allá del diseño: promueve un consumo responsable y una celebración sustentable. Algunas recomendaciones clave incluyen:

Optar por árboles naturales certificados o en maceta.

Reutilizar adornos de años anteriores o reinventarlos.

Evitar productos de un solo uso.

Árbol de Navidad. Foto: Pinterest.

Adiós a la corona de la puerta

La puerta de la casa es la gran protagonista de esta Navidad y, esta vez, lejos de quedarse con la tradicional corona, es importante reemplazarla por opciones más simples como un gran moño rojo, un poco de papel o incluso luces de colores.

En 2025, las tendencias marcan un cambio de paradigma: menos plástico, más creatividad y materiales nobles. La entrada del hogar deja de ser un mero umbral para transformarse en una postal navideña personalizada, fácil de montar y con un toque de calidez natural. Esta Navidad, el mensaje es claro: elegancia, practicidad y sustentabilidad pueden convivir perfectamente, incluso en los pequeños detalles.