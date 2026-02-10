Mantecol.

El turrón es uno de los postres preferidos de los argentinos hace más de 50 años. También conocido como postre de maní o Mantecol casero, es un dulce asociado a la Navidad y conquista los corazones y paladares de todos los comensales. ¿La mejor noticia? Es sin gluten.

Al ser una versión de un turrón sin TACC, es ideal para personas celíacas o para quienes buscan recetas más saludables, sin perder la textura y el sabor cremoso que lo volvieron un clásico nacional.

Turrón sin TACC

Esta reversión del turrón es rápida, práctica y no requiere horno, por lo que cualquier persona puede hacerla en casa, incluso sin experiencia en la cocina.

Paso a paso: cómo hacer turrón de maní sin gluten

1 taza de maní tostado sin sal y sin TACC

1 taza de azúcar

1 cucharada de miel apta para celíacos

1 cucharada de manteca

1 cucharadita de esencia de vainilla

1 pizca de sal (opcional)

Papel manteca o recipiente apto para moldear

Mantecol casero

Paso a paso para hacer el turrón sin TACC

En una olla o sartén, colocá el azúcar y derretí a fuego bajo hasta formar un caramelo rubio. Agregá la miel y mezclá con suavidad. Luego, sumá la manteca y revolvé hasta integrar. Este paso le da la textura cremosa que caracteriza al turrón o mantecol. Añadí el maní previamente tostado. Podés usarlo entero, picado o una mezcla de ambas opciones para lograr una textura más artesanal. Incorporá la esencia de vainilla y una pizca de sal si querés potenciar los sabores. Volcá la mezcla caliente sobre un molde, bandeja o fuente cubierta con papel manteca. Aplastá suavemente con una espátula para dar forma y dejá reposar a temperatura ambiente hasta que tome consistencia.Cortá en barras o cuadraditos

Consejos para que salga perfecto