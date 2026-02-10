Sin horno y sin gluten: cómo hacer turrón casero apto para celíacos
Se trata de una receta fácil para replicar un clásico de las fiestas, con ingredientes simples y un paso a paso muy rápido.
El turrón es uno de los postres preferidos de los argentinos hace más de 50 años. También conocido como postre de maní o Mantecol casero, es un dulce asociado a la Navidad y conquista los corazones y paladares de todos los comensales. ¿La mejor noticia? Es sin gluten.
Al ser una versión de un turrón sin TACC, es ideal para personas celíacas o para quienes buscan recetas más saludables, sin perder la textura y el sabor cremoso que lo volvieron un clásico nacional.
Esta reversión del turrón es rápida, práctica y no requiere horno, por lo que cualquier persona puede hacerla en casa, incluso sin experiencia en la cocina.
Paso a paso: cómo hacer turrón de maní sin gluten
- 1 taza de maní tostado sin sal y sin TACC
- 1 taza de azúcar
- 1 cucharada de miel apta para celíacos
- 1 cucharada de manteca
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- 1 pizca de sal (opcional)
- Papel manteca o recipiente apto para moldear
Paso a paso para hacer el turrón sin TACC
- En una olla o sartén, colocá el azúcar y derretí a fuego bajo hasta formar un caramelo rubio. Agregá la miel y mezclá con suavidad. Luego, sumá la manteca y revolvé hasta integrar. Este paso le da la textura cremosa que caracteriza al turrón o mantecol.
- Añadí el maní previamente tostado. Podés usarlo entero, picado o una mezcla de ambas opciones para lograr una textura más artesanal. Incorporá la esencia de vainilla y una pizca de sal si querés potenciar los sabores.
- Volcá la mezcla caliente sobre un molde, bandeja o fuente cubierta con papel manteca. Aplastá suavemente con una espátula para dar forma y dejá reposar a temperatura ambiente hasta que tome consistencia.Cortá en barras o cuadraditos
Consejos para que salga perfecto
- Usá siempre ingredientes certificados sin TACC.
- Si querés un turrón más blando, agregá una cucharadita extra de manteca.
- Para una versión más saludable, podés reemplazar parte del azúcar por azúcar mascabo.
- El turrón dura hasta 7 días bien envuelto y guardado en un lugar fresco.
