Hambruna y terror en Gaza: 100 niños ya murieron por inanición, mientras Israel prepara su invasión absoluta en el enclave

La situación crítica de Gaza eleva la cifra de muertos a más de 200 en total desde que inició el conflicto por falta de alimentos. La ONU busca ponerle un fin a esta situación.

La hambruna en la Franja de Gaza no da tregua. Foto: REUTERS

La desnutrición de niños en la Franja de Gaza ya se eleva con cifras inusitadas y la situación se vuelve crítica desde todos los puntos de vista.

En un contexto aterrador, las muertes de niños por falta de comida ya se elevan a 100 desde que se inició el conflicto bélico entre Israel y Hamás, el pasado 7 de octubre de 2023, según el último reporte que publicó el Ministerio de Sanidad del enclave palestino.

Esto se enmarca en que casi la mitad de muertos por desnutrición -que son 210 en total entre adultos y menores- son niños.

Miles de palestinos se agolpan para obtener un poco de alimento. Foto: REUTERS

Este pasado sábado, los hospitales de la Franja de Gaza registraron cinco fallecidos por inanición, donde dos niños sufrieron esa suerte catastrófica, según el comunicado de Sanidad controlado por Hamás.

Julio, uno de los meses más mortíferos por hambruna en Gaza

Incluso durante el mes de julio las muertes por falta de alimentos se dispararon en Gaza, luego de meses de bloqueo de la entrada de ayuda humanitaria en el enclave a manos de Israel.

Ese bloqueo, durante marzo, fue total. En la actualidad, el flujo de ayuda humanitaria sigue siendo muy limitado, según denuncian las propias organizaciones que prestan esta ayuda.

Por su parte, Israel afirma que en la última semana (del 3 al 9 de agosto) dejaron ingresar 1.900 camiones con ayuda humanitaria que “fueron recogidos y distribuidos” en Gaza.

La hambruna es el gran terror en Gaza. Foto: Reuters/Mahmoud Issa.

Esto supone una media de 270 camiones por día, aunque resultarían insuficientes dado que se necesitarían 600 camiones según las organizaciones humanitarias.

Otro de los problemas que se da en el enclave es que la mayoría de los camiones que ingresan en él son saqueados, no solo por civiles hambrientos, sino también por bandas armadas.

Consejo de Seguridad de la ONU se reúne de urgencia por Gaza

El Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) se reúne ese domingo en carácter de urgente para abordar un plan a fin de contrarrestar la embestida de Israel y su intención de tomar el control absoluto de Gaza.

Según un miembro del Consejo de Seguridad, la reunión fue solicitada “a la luz del muy preocupante anuncio del gobierno de Israel señalando su intención de expandir las operaciones militares en Gaza”.

Mientras tanto, el gobierno que lidera Benjamín Netanyahu anunció que su ejercito se prepara para tomar el control absoluto de Gaza, con el objetivo de desterrar a Hamás.

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, advirtió el pasado viernes que esta “escalada peligrosa (...) corre el riesgo de profundizar las ya catastróficas consecuencias para millones de palestinos”.