Cortes de ruta y crisis social en Bolivia. Foto: EFE

La crisis político social que se vive en Bolivia llega al día 29 días de bloqueos de rutas que cercan a La Paz y paralizan el suministro de alimentos, combustible y medicamentos en todo el país, en el marco de protestas que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz.

Las protestas contra el mandatario del país vecino comenzaron a principios de mes por demandas sectoriales que luego escalaron a la demanda de renuncia que es impulsada por la Central Obrera Boliviana (COB), la Federación de Campesinos de La Paz Tupac Katari y los seguidores del ex presidente Evo Morales (2006-2019).

La Paz y El Alto son las ciudades más golpeadas por los bloqueos que provocaron un problema de desabastecimiento de alimentos, cuyos precios se dispararon, además de la falta de combustibles, medicamentos y oxígeno medicinal.

Cortes de ruta y crisis social en Bolivia. Foto: EFE

Los gobiernos de Paraguay, Perú y Chile enviaron a Bolivia asistencia humanitaria, mientras que la Argentina prestó dos aviones militares para trasladar alimentos desde Santa Cruz hasta La Paz.

Asimismo, Estados Unidos anunció que está proporcionando asistencia alimentaria, suministros médicos y apoyo logístico como parte de su respaldo al Gobierno de Paz, quien asumió la Presidencia en noviembre pasado.

Cortes de ruta y crisis social en Bolivia. Foto: EFE

Los cortes que paralizan el país

Los bloqueos realizados por los campesinos aimaras cortaron principalmente una ruta estratégica entre las ciudades de La Paz y El Alto, las fronteras con Perú y Chile y las conexiones con el sur y el centro del territorio boliviano.

Cortes de ruta y crisis social en Bolivia. Foto: EFE

Ante esto, algunas personas hacen filas a diario en el aeropuerto de Santa Cruz para enviar alimentos a sus familiares en La Paz.

El último reporte de la Administradora Boliviana de Carreteras estableció este viernes la existencia de 85 cortes de ruta debido a los conflictos, casi una veintena más que en los que se habían registrado el jueves, que sobre todo afectan al departamento de La Paz, la sede del Gobierno y el Legislativo.

El jueves, un nuevo intento de diálogo entre el Gobierno y los sectores en conflicto quedó en suspenso debido a la condición impuesta por los manifestantes de que se anulen las órdenes de detención contra líderes como el minero Mario Argollo, de la COB, acusado de terrorismo e instigación pública a delinquir por los disturbios en las protestas.