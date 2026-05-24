Mina de cobre. Foto ilustrativa: Unsplash

Este país avanza con una de las obras de infraestructura minera más ambiciosas de los últimos años en Sudamérica. Con una inversión estimada en 4.400 millones de dólares, se desarrolla este megaproyecto que busca fortalecer su liderazgo mundial en la producción de cobre, un recurso estratégico para la transición energética y la industria tecnológica global.

La iniciativa contempla la expansión de un importante complejo minero ubicado en el norte de Chile, donde se construye un gigantesco domo de almacenamiento diseñado para optimizar la logística, aumentar la capacidad de procesamiento y reducir el impacto ambiental de las operaciones extractivas.

El proyecto se transformó en uno de los más observados por el mercado internacional debido a la creciente demanda de cobre impulsada por la fabricación de vehículos eléctricos, baterías, redes de energía renovable y equipamiento industrial de alta tecnología.

Extracción de cobre en Sudamérica.

Domo gigante en el norte de Chile: qué buscan lograr con este megaproyecto en el mercado minero

La monumental estructura se levanta en la región de Antofagasta, uno de los principales polos mineros del mundo. Allí se desarrolla la ampliación de una faena que apunta a incrementar la producción de cobre, molibdeno y oro durante las próximas décadas.

La pieza central de la obra es un domo de almacenamiento capaz de contener hasta 178.000 toneladas de mineral. La estructura tendrá 66,6 metros de altura y un diámetro de 106,6 metros, dimensiones que incluso superan las de la cúpula del Movistar Arena.

El enorme domo está construido con un armazón de acero de 476 toneladas y permitirá mejorar significativamente el manejo del mineral previo a su procesamiento. Además de aumentar la eficiencia operativa, el sistema cerrado ayudará a disminuir la dispersión de polvo y partículas contaminantes provocadas por el viento, uno de los principales desafíos ambientales en las zonas mineras del desierto chileno.

Megaproyecto en Sudamérica. Foto ilustrativa: Unsplash

El megaproyecto también incluye una nueva planta concentradora de sulfuros, tecnología de relaves espesados y mejoras en los sistemas de transporte interno, con el objetivo de garantizar una operación más sustentable y eficiente en el largo plazo.

Especialistas del sector consideran que esta inversión consolida a Chile como uno de los actores más importantes del mercado global de minerales estratégicos, especialmente en un contexto de fuerte competencia internacional por asegurar el abastecimiento de cobre.

Liderazgo en el mercado de cobre: cuándo comienza a funcionar el domo gigante y qué impacto esperan lograr en la región

Según el cronograma previsto por la compañía minera a cargo del proyecto, la nueva infraestructura comenzará a operar en 2027. La expectativa es que la ampliación permita incrementar considerablemente la producción y fortalecer la posición chilena en el comercio internacional de cobre durante la próxima década.

Las estimaciones indican que el proyecto aportará cerca de 144.000 toneladas adicionales de cobre fino por año, además de mayores volúmenes de molibdeno y oro. Esto resultará clave para responder a la creciente demanda global asociada a la electrificación de las industrias y al avance de las energías limpias.

Otro de los aspectos destacados es que la operación incorporará herramientas de automatización y contratos de suministro eléctrico basados en energías renovables, con emisiones reducidas de carbono.

Para los analistas, la puesta en marcha de este complejo será determinante para sostener el liderazgo de Chile en el mercado del cobre, especialmente en un escenario internacional donde la demanda continúa creciendo mientras la oferta minera enfrenta cada vez mayores desafíos productivos y ambientales.