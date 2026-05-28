Denunciaron a un empleado de Google que ganó un millón de dólares en Polymarket:

Polymarket. Foto: REUTERS

La Justicia de Estados Unidos demandó a un empleado de Google de utilizar datos confidenciales de la empresa tecnológica para ganar 1 millón de dólares en la plataforma de apuestas online Polymarket.

Según la demanda, Michele Spagnuolo, ingeniero de Google de origen italiano, usó “información confidencial y valiosa no pública de su empleador” y la utilizó “para realizar apuestas relacionadas” con la empresa.

Spagnuolo, que apostaba por las búsquedas de los usuarios en Google, “había accedido a datos internos confidenciales y de gran valor comercial” de la compañía, por lo que conocía los resultados antes que el resto de usuarios que apostaban en la plataforma.

Ganancias de Michele Spagnuolo en Polymarket con datos de Google. Foto: X

La Justicia estadounidense acusa a Spagnuolo, de 36 años, quien fue puesto en libertad bajo una fianza de 2,25 millones de dólares, de fraude en el mercado de materias primas, blanqueo de capitales y fraude electrónico.

Según la querella, el acusado, cuyo usuario en Polymarket era AlphaRaccoon, apostó a que la persona más buscada en Google en 2025 sería el cantante D4vd, recientemente acusado de asesinar a Celeste Rivas, una menor de 13 años de origen hispano.

Según ABC News, Polymarket asignó entonces “una probabilidad casi nula” de que el artista pudiera “la persona más buscada en Google”.

David Anthony Burke, rapero conocido como D4vd. Foto: REUTERS

Sin embargo, Spagnuolo acertó con su apuesta y obtuvo 1,2 millones de dólares.

“Una vez que ganó, Spagnuolo tomó medidas deliberadas para ocultar su uso ilícito de información no pública, intentando esconder el origen y la propiedad de sus ganancias ilícitas”, apuntó la demanda.

Otro caso de información confidencial

En otro caso reciente de apuestas apoyadas en información confidencial, el soldado estadounidense Gannon Ken Van Dyke, de 38 años, fue acusado en abril de lucrarse en Polymarket usando información clasificada sobre el operativo que llevó a la captura de Nicolás Maduro.

Nicolás Maduro escoltado por agentes de la Administración para el Control de Drogas, luego de su captura este sábado, en Nueva York (Estados Unidos). Foto: EFE.

Este fue el primer caso conocido de tráfico de información relacionado con los llamados mercados de predicciones, que permiten apostar dinero a un sí o un no en acontecimientos reales de todo tipo.