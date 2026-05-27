Nuevo ataque de Israel contra el sur de Gaza. Foto: REUTERS

Una mujer palestina y una niña de apenas seis años murieron el pasado lunes en un ataque aéreo de Israel en el sur de Gaza. El ejército israelí señaló que había atacado a un miliciano de Hamás, pero no dio más detalles.

Según el hospital de campaña kuwaití que recibió a las víctimas, el bombardeo alcanzó una tienda de campaña donde se resguardaba una familia desplazada en la zona de Muwasi, en el lado occidental de Jan Yunis. Además, otra niña resultó herida.

Se tratan de las muertes palestinas más recientes en el territorio desde que entró en vigor un acuerdo de alto el fuego en octubre pasado, con el objetivo de poner fin a más de dos años de conflicto armado entre Israel y Hamás en Gaza. Si bien los combates más intensos disminuyeron, se registraron ataques israelíes prácticamente a diario durante la frágil tregua.

Imágenes sensibles. Nuevo ataque de Israel contra el sur de Gaza. Video: REUTERS

Las fuerzas israelíes llevaron a cabo repetidos ataques aéreos y con frecuencia disparan contra palestinos cerca de zonas bajo control militar, matando a más de 880 ciudadanos, según indicó el Ministerio de Salud de Gaza.

La agencia, que forma parte del gobierno encabezado por Hamás, es considerada fiable en términos generales por agencias de Naciones Unidas y expertos independientes, aunque no distingue entre la muerte de civiles y milicianos.

Cabe señalar que estos últimos disparan contra soldados, e Israel afirma que sus ataques son una respuesta a violaciones de la tregua o a amenazas contra sus fuerzas. Cuatro soldados israelíes han muerto desde el alto el fuego.

Nuevo ataque de Israel contra el sur de Gaza. Foto: REUTERS

Israel eliminó a Mohammed Odeh, el nuevo líder militar de Hamás

Por otro lado, el Gobierno de Israel anunció la muerte de Mohamed Odeh, el recientemente designado comandante del ala armada de Hamás en la Franja de Gaza, tras un bombardeo aéreo.

El fallecimiento del jefe militar se produce apenas siete días después de haber tomado el mando de la organización, luego de la baja de su antecesor, Ezedine al Hadad, ocurrida a mediados de este mes. La confirmación oficial llegó por intermedio del ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, quien utilizó sus redes sociales para ratificar el éxito de la misión.

A través de un comunicado en su cuenta de X, el funcionario ponderó la ofensiva militar y aseguró que las fuerzas estatales cumplirán con la determinación de localizar y ultimar a cada uno de los planificadores de las agresiones del 7 de octubre de 2023: “El comandante del brazo armado de la organización terrorista Hamás en Gaza fue eliminado ayer y enviado a reunirse con sus compañeros en las profundidades del infierno”.

De acuerdo con un reporte conjunto emitido por el propio Katz y el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, Odeh se desempeñaba como responsable del área de inteligencia de la agrupación palestina al momento de desencadenarse la incursión en territorio israelí el año pasado y, posteriormente, pasó a liderar el brazo armado tras el deceso de Al Hadad el pasado 15 de mayo.