Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Foto: Reuters (Evan Vucci)

Irán y Estados Unidos avanzan, con la mediación de Pakistán, en las negociaciones para poner fin a la guerra iniciada por el 28 de febrero.

El medio estadounidense Axios informó que las dos partes han llegado a un preacuerdo para desbloquear el estrecho de Ormuz y extender el alto el fuego, un entendimiento que estaría a la espera de la aprobación final del presidente estadounidense, Donald Trump.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Foto: Reuters (Nathan Howard)

Este jueves, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, subrayó que Trump “no va a aceptar un mal acuerdo”, sino que “va a lograr un gran acuerdo para el pueblo estadounidense”.

“Los equipos han estado yendo y viniendo, y el presidente Trump ha dejado muy claro sus líneas rojas. Irán tiene que entregar su uranio altamente enriquecido; no puede seguir adelante con un arma nuclear; y el estrecho de Ormuz debe tener libre tránsito”, declaró.

Conferencia de prensa de Scott Bessent. Foto: REUTERS

Según los detalles de ese borrador, el acuerdo permitiría desbloquear el estrecho de Ormuz y extendería durante 60 días la tregua actual para iniciar negociaciones sobre el programa nuclear iraní.

Estados Unidos, además, pondría fin al bloqueo marítimo contra buques iraníes y estudiaría el levantamiento de sanciones y la liberación de fondos congelados de la República Islámica.

EEUU alcanzó un acuerdo con Irán por el estrecho de Ormuz. Foto: REUTERS

Los ataques que hicieron tambalear el acuerdo

En las últimas horas, fuerzas estadounidenses atacaron una instalación de lanzamiento iraní en Bandar Abbas, en el Estrecho de Ormuz, tras derribar cinco drones de ataque iraníes de un solo sentido, según el Comando Central de EEUU, que supervisa las operaciones en la región.

Militares estadounidenses señalaron que los drones representaban una amenaza para la navegación en el estrecho y que Irán estaba listo para lanzar un sexto.

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán declaró que tomó represalias al disparar contra una base aérea estadounidense en Kuwait, desde donde, según dijo, se había originado el ataque a Bandar Abbas.