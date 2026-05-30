Estados Unidos y China cada vez más envueltos en una disputa tecnológica. Foto: Grok.

En medio de la creciente competencia global entre Estados Unidos y China por el liderazgo tecnológico, un país de América Latina comienza a consolidarse como un actor estratégico para atraer inversiones y potenciar su desarrollo en sectores clave de la economía del conocimiento.

Este país, en los últimos años, ha logrado posicionarse como un referente regional en tecnología, innovación y capital humano calificado.

Estados Unidos y China, las dos economías más grandes del mundo, mantienen una relación compleja marcada por la rivalidad, pero también por una fuerte interdependencia económica. Ambas naciones compiten por la supremacía en áreas como los semiconductores, la inteligencia artificial, las telecomunicaciones y la energía limpia. En este escenario, Washington busca diversificar sus cadenas de suministro y reducir su dependencia tecnológica de China, una estrategia que abre oportunidades para países aliados en América Latina.

La industria de la tecnología, clave para EE.UU. y China. Foto: Unsplash.

¿Cuál es el país de América Latina que se posiciona como un referente en lo tecnológico?

El país es cuestión es Costa Rica, que aparece como uno de los grandes beneficiados de la disputa entre EE.UU. y China. La multinacional estadounidense Applied Materials, especializada en equipos y servicios para la industria de semiconductores, anunció que establecerá en el país su primera operación en América Latina. La decisión responde a múltiples factores, entre ellos la proximidad geográfica con Estados Unidos, la estabilidad política y económica, la seguridad jurídica y la disponibilidad de talento altamente capacitado.

Applied Materials, que produce componentes esenciales para la fabricación de dispositivos electrónicos, pantallas y tecnología solar, destacó el potencial de Costa Rica para contribuir a la independencia tecnológica estadounidense frente a China. La llegada de esta empresa refuerza el perfil del país como hub tecnológico y profundiza su inserción en cadenas de valor estratégicas a nivel global.

Costa Rica, el referente en la región sobre trcnilogía. Foto: Unsplash.

En términos regionales, Costa Rica lidera los indicadores vinculados a educación y desarrollo tecnológico. Según datos de la OCDE, el 30% de su población adulta cuenta con estudios superiores, lo que la posiciona como referente en América Latina. Colombia y México también se destacan, con un 22,2% y un 16,8% de población con formación universitaria, respectivamente, consolidándose como competidores relevantes en la región.

La disputa tecnológica entre Estados Unidos y China, intensificada por restricciones a empresas como Huawei y por las preocupaciones sobre la seguridad de las redes 5G, sigue generando tensiones globales. En ese tablero, Costa Rica busca capitalizar su reputación como socio confiable, atraer inversiones estratégicas y acelerar su crecimiento como potencia tecnológica emergente en América Latina.