Bombardier Global 8000, el avión civil más rápido del mundo. Foto: AeroErmo

El fabricante canadiense Bombardier concretó el desembarco del avión ejecutivo más rápido del planeta en Sudamérica. Se trata del Bombardier Global 8000, una aeronave capaz de alcanzar Mach 0.95 (unos 1.160 kilómetros por hora) y que fue presentada oficialmente en Brasil durante el Catarina Aviation Show, uno de los principales eventos de aviación privada de la región.

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La exhibición privada se desarrolló entre el 21 y 23 de mayo y marcó la primera aparición del modelo en el Cono Sur. Con esta apuesta, la empresa busca fortalecer su presencia en el mercado latinoamericano de vuelos corporativos premium, un segmento donde crece la demanda de aeronaves de largo alcance y alto desempeño.

Frank Vento, representante comercial de la firma para Estados Unidos y América Latina, sostuvo que “estar presentes en el Catarina Aviation Show brinda a la empresa la oportunidad perfecta para mostrar los atributos de rendimiento y diseño de estas aeronaves”. Según la compañía, el objetivo es captar clientes de alto patrimonio mediante tecnología de vanguardia, confort diferencial y autonomía extrema.

La exhibición privada se desarrolló entre el 21 y 23 de mayo y marcó la primera aparición del modelo en el Cono Sur. Foto: Bombardier

¿Cuáles son los motivos que posicionan a Bombardier Global 8000 como un hito de la aviación?

El Bombardier Global 8000 redefine los límites de la aviación ejecutiva moderna. Su velocidad máxima de Mach 0.95 lo ubica por encima de cualquier otro avión civil actualmente operativo y lo acerca a marcas históricas asociadas al legendario Concorde.

Durante las pruebas de rendimiento, incluso logró superar la barrera del sonido de manera controlada al registrar Mach 1.015 en maniobras de descenso, un hecho excepcional dentro del segmento corporativo.

Otro de sus puntos fuertes es la autonomía de 8.000 millas náuticas, lo que le permite unir destinos como São Paulo con Perth, Vancouver o Dubái sin escalas técnicas. Gracias a ello, el modelo optimiza los vuelos intercontinentales y reduce los tiempos de traslado.

La experiencia a bordo apunta al máximo bienestar de los pasajeros. La aeronave posee la presión de cabina más baja de la industria, equivalente a solo 2.691 pies de altitud, característica que disminuye la fatiga y el desfase horario en trayectos extensos.

El Bombardier Global 8000 incorpora filtros HEPA para purificación del aire e iluminación adaptada. Foto: AeroErmo

Además, incorpora filtros HEPA para purificación del aire, iluminación circadiana que se adapta al horario de destino y alas flexibles diseñadas para mejorar maniobras en pistas reducidas.

Todo este paquete tecnológico convierte al Global 8000 en uno de los desarrollos más sofisticados del mercado aeronáutico. El valor inicial de la aeronave ronda los 78 millones de dólares, aunque las versiones personalizadas pueden superar los 90 millones.

¿En qué lugares del mundo ya aterrizó Bombardier Global 8000?

Antes de arribar a Sudamérica, el Bombardier Global 8000 ya había sido exhibido en distintos escenarios estratégicos de la aviación internacional. Uno de los eventos más destacados fue la Convención y Exposición de Aviación Ejecutiva de la NBAA realizada en Las Vegas en 2025, donde la compañía confirmó que la aeronave alcanzó Mach 0.95.

El valor ronda los 78 millones de dólares, aunque las versiones personalizadas pueden superar los 90 millones. Foto: AeroErmo

La estrategia comercial de Bombardier también incluyó presentaciones en mercados de Asia, Europa y Norteamérica, regiones consideradas clave dentro del segmento de vuelos privados de alta gama. En esas ferias internacionales, el fabricante destacó tanto la ingeniería de avanzada aplicada a la estructura del avión como las innovaciones enfocadas en el confort de los pasajeros.

Con el aterrizaje en Brasil y su estreno regional en el Catarina Aviation Show, la empresa canadiense busca ahora consolidar su liderazgo en América Latina, un mercado cada vez más interesado en soluciones de transporte ejecutivo de ultra largo alcance.