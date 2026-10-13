¿La sucesora del régimen? La historia de Ju Ae, la hija de Kim Jong Un que cobra relevancia en Corea del Norte

La presencia cada vez más frecuente de Ju Ae en actos oficiales abre una pregunta atractiva: ¿qué lugar podría ocupar en el futuro del régimen norcoreano? Foto: REUTERS

El líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, exhibió el misil balístico intercontinental Hwasong-20, un sistema diseñado para ampliar la capacidad de ataque del país y cuyo alcance potencial incluiría territorio de Estados Unidos. La presentación tuvo lugar durante la inauguración del Museo de la Revolución de la Defensa, en un acto que también contó con la presencia de su esposa, Ri Sol-ju, y de su hija, Kim Ju-ae.

Las imágenes difundidas por la agencia estatal KCNA mostraron distintos desarrollos militares impulsados durante el mandato de Kim, entre ellos drones y armamento estratégico. La aparición de Ju-ae volvió a concentrar la atención internacional, debido a las versiones que la señalan como posible sucesora de su padre al frente del régimen norcoreano.

La exhibición se produjo, además, en un contexto de expectativas diplomáticas por un eventual encuentro entre Kim Jong-un y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante su próximo viaje a Asia.

Kim Ju-ae, la hija de Kim Jong-un que se perfila como su sucesora

La presencia de Kim Ju-ae en la inauguración volvió a alimentar las especulaciones sobre la continuidad de la dinastía gobernante. La adolescente, cuya fecha de nacimiento no fue confirmada oficialmente y que se estima nació entre 2012 y 2013, acompaña cada vez con mayor frecuencia a su padre en actividades vinculadas con el Ejército y el desarrollo de armamento.

El líder norcoreano, Kim Jong Un, junto a su hija, Kim Ju Ae. Foto: via REUTERS

Su primera aparición pública ampliamente reconocida ocurrió en noviembre de 2022, durante el lanzamiento de un misil balístico intercontinental Hwasong-17. Desde entonces, participó en distintos actos militares y ceremonias oficiales, lo que incrementó el interés de los analistas por su posición dentro del régimen.

En febrero de 2026, reportes sobre una evaluación del Servicio Nacional de Inteligencia de Corea del Sur señalaron que Ju-ae habría sido designada como sucesora de Kim Jong-un. Según esas informaciones, la joven habría avanzado en su preparación para asumir responsabilidades dentro de la estructura política norcoreana.

No obstante, Pyongyang no confirmó públicamente una designación formal, por lo que su condición de heredera sigue apoyándose en evaluaciones de inteligencia y señales observadas en sus apariciones oficiales.

La sucesión dinástica y el papel de la familia Kim

Desde la fundación de Corea del Norte, en 1948, el poder pasó por tres generaciones de la misma familia: Kim Il-sung, Kim Jong-il y Kim Jong-un. La posible llegada de Ju-ae al liderazgo abriría un escenario inédito, dado que el mando estuvo históricamente concentrado en figuras masculinas.

Su exposición pública junto a su padre podría contribuir a preparar a la población para una eventual continuidad familiar. Sin embargo, todavía no está claro qué funciones políticas concretas desempeña ni si cuenta con autoridad efectiva dentro del Partido de los Trabajadores y las Fuerzas Armadas. También persisten interrogantes sobre la posible existencia de otros hijos de Kim Jong-un y sobre el mecanismo que definiría la sucesión.

Donald Trump y las expectativas de un posible acercamiento

La exhibición del Hwasong-20 se produjo mientras crecen las expectativas sobre un posible encuentro entre Kim Jong-un y Donald Trump durante la agenda asiática del mandatario estadounidense. La cuestión nuclear norcoreana continúa siendo uno de los principales puntos de tensión entre ambos países.

Kim Jong-un junto a su esposa e hija. Foto: Reuters / KCNA.

Para Washington, el desarrollo de misiles capaces de alcanzar su territorio constituye un desafío estratégico. Para Pyongyang, en cambio, el programa armamentístico ocupa un lugar central en su política de defensa y en su posicionamiento frente a Estados Unidos y sus aliados.

La exhibición del nuevo misil y la presencia de Ju-ae reunieron así dos dimensiones clave del régimen: la demostración de su capacidad militar y la proyección de continuidad de la familia gobernante. Mientras no haya confirmaciones oficiales sobre las capacidades completas del Hwasong-20 ni sobre la sucesión, ambos asuntos seguirán bajo observación internacional.