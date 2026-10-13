comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

¿La sucesora del régimen? La historia de Ju Ae, la hija de Kim Jong Un que cobra relevancia en Corea del Norte

El líder de Corea del Norte viene de presentar el misil balístico intercontinental durante la inauguración de un museo militar acompañado por su esposa y su hija. La aparición de Kim Ju-ae reavivó las especulaciones sobre su posible sucesión.

Ezequiel Alippe
Por Ezequiel Alippe
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Kim Jong-un con su hija Ju AE corea del norte
La presencia cada vez más frecuente de Ju Ae en actos oficiales abre una pregunta atractiva: ¿qué lugar podría ocupar en el futuro del régimen norcoreano? Foto: REUTERS
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

El líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, exhibió el misil balístico intercontinental Hwasong-20, un sistema diseñado para ampliar la capacidad de ataque del país y cuyo alcance potencial incluiría territorio de Estados Unidos. La presentación tuvo lugar durante la inauguración del Museo de la Revolución de la Defensa, en un acto que también contó con la presencia de su esposa, Ri Sol-ju, y de su hija, Kim Ju-ae.

Las imágenes difundidas por la agencia estatal KCNA mostraron distintos desarrollos militares impulsados durante el mandato de Kim, entre ellos drones y armamento estratégico. La aparición de Ju-ae volvió a concentrar la atención internacional, debido a las versiones que la señalan como posible sucesora de su padre al frente del régimen norcoreano.

La exhibición se produjo, además, en un contexto de expectativas diplomáticas por un eventual encuentro entre Kim Jong-un y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante su próximo viaje a Asia.

Kim Ju-ae, la hija de Kim Jong-un que se perfila como su sucesora

La presencia de Kim Ju-ae en la inauguración volvió a alimentar las especulaciones sobre la continuidad de la dinastía gobernante. La adolescente, cuya fecha de nacimiento no fue confirmada oficialmente y que se estima nació entre 2012 y 2013, acompaña cada vez con mayor frecuencia a su padre en actividades vinculadas con el Ejército y el desarrollo de armamento.

Contenido Recomendado

Donald Trump busca reunirse con Kim Jong-un mientras los ejercicios militares de Corea del Sur se reducen a la mitad

Donald Trump busca reunirse con Kim Jong-un mientras los ejercicios militares de Corea del Sur se reducen a la mitad

El inquietante proyecto sobre armas químicas de Corea del Norte:qué revelan los informes internacionales

Kim Jong-Un, líder supremo de Corea del Norte. Foto: Reuters.
El líder norcoreano, Kim Jong Un, junto a su hija, Kim Ju Ae
El líder norcoreano, Kim Jong Un, junto a su hija, Kim Ju Ae. Foto: via REUTERS

Su primera aparición pública ampliamente reconocida ocurrió en noviembre de 2022, durante el lanzamiento de un misil balístico intercontinental Hwasong-17. Desde entonces, participó en distintos actos militares y ceremonias oficiales, lo que incrementó el interés de los analistas por su posición dentro del régimen.

En febrero de 2026, reportes sobre una evaluación del Servicio Nacional de Inteligencia de Corea del Sur señalaron que Ju-ae habría sido designada como sucesora de Kim Jong-un. Según esas informaciones, la joven habría avanzado en su preparación para asumir responsabilidades dentro de la estructura política norcoreana.

No obstante, Pyongyang no confirmó públicamente una designación formal, por lo que su condición de heredera sigue apoyándose en evaluaciones de inteligencia y señales observadas en sus apariciones oficiales.

La sucesión dinástica y el papel de la familia Kim

Desde la fundación de Corea del Norte, en 1948, el poder pasó por tres generaciones de la misma familia: Kim Il-sung, Kim Jong-il y Kim Jong-un. La posible llegada de Ju-ae al liderazgo abriría un escenario inédito, dado que el mando estuvo históricamente concentrado en figuras masculinas.

Su exposición pública junto a su padre podría contribuir a preparar a la población para una eventual continuidad familiar. Sin embargo, todavía no está claro qué funciones políticas concretas desempeña ni si cuenta con autoridad efectiva dentro del Partido de los Trabajadores y las Fuerzas Armadas. También persisten interrogantes sobre la posible existencia de otros hijos de Kim Jong-un y sobre el mecanismo que definiría la sucesión.

Donald Trump y las expectativas de un posible acercamiento

La exhibición del Hwasong-20 se produjo mientras crecen las expectativas sobre un posible encuentro entre Kim Jong-un y Donald Trump durante la agenda asiática del mandatario estadounidense. La cuestión nuclear norcoreana continúa siendo uno de los principales puntos de tensión entre ambos países.

Kim Jong-un junto a su esposa e hija. Foto: Reuters / KCNA.

Para Washington, el desarrollo de misiles capaces de alcanzar su territorio constituye un desafío estratégico. Para Pyongyang, en cambio, el programa armamentístico ocupa un lugar central en su política de defensa y en su posicionamiento frente a Estados Unidos y sus aliados.

La exhibición del nuevo misil y la presencia de Ju-ae reunieron así dos dimensiones clave del régimen: la demostración de su capacidad militar y la proyección de continuidad de la familia gobernante. Mientras no haya confirmaciones oficiales sobre las capacidades completas del Hwasong-20 ni sobre la sucesión, ambos asuntos seguirán bajo observación internacional.

Kim Jong-UnCorea del Norte
Ezequiel Alippe
Ezequiel Alippe

Redactor

Magíster en Periodismo por la Universidad de San Andrés (UdeSA). Conductor de "Área de Tensión", de Lunes a Viernes de 18 a 20 hs por el streaming de Canal 26. Leer bio

Notas Más leídas

  1. En Chile buscan voluntarios para vivir gratis a cambio de 5 horas de trabajo por semana:ofrecen 2 días libres y tours sin cargo

    En Chile buscan voluntarios para vivir gratis a cambio de 5 horas de trabajo por semana: ofrecen 2 días libres y tours sin cargo

  2. La “Mona Lisa” de las mansiones:tiene 105.000 m², 30 baños, siete piletas y está a la venta por 350 millones de dólares

    La “Mona Lisa” de las mansiones: tiene 105.000 m², 30 baños, siete piletas y está a la venta por 350 millones de dólares

  3. El papa León XIV ingresó al hospital por un nódulo pulmonar:qué pasará con su viaje a la Argentina

    El papa León XIV ingresó al hospital por un nódulo pulmonar: qué pasará con su viaje a la Argentina

  4. Avanza una megaobra en Sudamérica:el país que construirá un túnel mellizo clave para impulsar el comercio con Brasil y Asia

    Avanza una megaobra en Sudamérica: el país que construirá un túnel mellizo clave para impulsar el comercio con Brasil y Asia

  5. Sus alas son diferentes y no tiene ventanas:así es JetZero, la nave que se perfila como el futuro de los aviones de pasajeros

    Sus alas son diferentes y no tiene ventanas: así es JetZero, la nave que se perfila como el futuro de los aviones de pasajeros
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Karina Milei reúne a la mesa política para discutir el DNU 70/2023, Presupuesto 2027 y la reforma electoral

Karina Milei.

Subsidios al gas:qué cambia con la nueva ley de Zona Fría publicada en el Boletín Oficial y quiénes podrán conservar el beneficio

Con Javier Milei en Estados Unidos, el Gobierno buscará avanzar en los acuerdos con los aliados y definir los próximos pasos en el Congreso

Diputados y una semana clave:Presupuesto 2027, Malvinas y Ley de Tierras dominan la agenda

Economía

El FMI recortó el crecimiento de la economía argentina al 2,1% y elevó la inflación prevista para 2026

El FMI recortó el crecimiento de la economía argentina al 2,1% y elevó la inflación prevista para 2026

Marcos Galperin cuestionó al Banco Central por cómo se informa el costo de los préstamos

Quiebra confirmada:una histórica empresa maderera de Misiones quedó bajo control judicial

Sueldo de empleadas domésticas:cuánto cobran en octubre, noviembre y diciembre de 2026 con los nuevos aumentos salariales

Internacionales

Es oficial:Seguridad Social anuncia un extra del 2% en la pensión para los españoles que cumplan con un solo requisito en la jubilación

Elma Saiz

El papa León XIV ingresó al hospital por un nódulo pulmonar:qué pasará con su viaje a la Argentina

¿La sucesora del régimen? La historia de Ju Ae, la hija de Kim Jong Un que cobra relevancia en Corea del Norte

En Chile buscan voluntarios para vivir gratis a cambio de 5 horas de trabajo por semana:ofrecen 2 días libres y tours sin cargo