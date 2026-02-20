Kim Jong Un desvela una batería de lanzacohetes Foto: Foto generada con IA

Corea del Norte volvió a ocupar los titulares globales tras revelar un nuevo sistema de lanzacohetes múltiples de 600 milímetros con capacidad nuclear, una pieza de armamento que marca un salto significativo en su estrategia militar. La presentación, supervisada personalmente por Kim Jong-un, ha generado preocupación en la región y ha encendido las alarmas entre analistas internacionales.

El acto se llevó a cabo en Pyongyang en medio de una ceremonia cuidadosamente organizada, donde el líder norcoreano destacó la importancia estratégica del sistema. Según los reportes estatales, Kim describió el arma como “apropiada para un ataque especial”, una frase que suele utilizarse para referirse indirectamente a la capacidad nuclear. Además, enfatizó su función principal: la disuasión frente a enemigos que no mencionó explícitamente.

Un sistema que combina precisión, potencia e inteligencia artificial

Las características del nuevo lanzacohetes revelan una combinación poco común de tecnología avanzada. De acuerdo con informes internacionales, el armamento integra tecnología de inteligencia artificial, sistemas de guía mejorados y una potencia comparable a la de un misil balístico táctico. Esta mezcla convierte al lanzacohetes en un dispositivo capaz de realizar ataques simultáneos y de gran impacto, concentrando su energía destructiva para “reducir un objetivo a cenizas”, como afirmó Kim durante la ceremonia.

La capacidad nuclear del sistema ha sido uno de los elementos más preocupantes para la comunidad internacional. Fotografías difundidas durante la presentación mostraron decenas de camiones lanzadores alineados, evidencia del nivel de producción alcanzado por la industria militar norcoreana en los últimos meses.

Kim Jong-un, inspeccionando una fábrica de municiones militares en Corea del Norte. Foto: EFE

Una amenaza directa para Corea del Sur y un mensaje para EE. UU.

El nuevo arsenal llega en un contexto de crecientes tensiones con Corea del Sur. Analistas estiman que los proyectiles podrían alcanzar alrededor de 400 kilómetros, poniendo prácticamente todo el territorio surcoreano al alcance del sistema. Esto refuerza la percepción de Seúl como el “enemigo más hostil”, tal como ha sido descrito repetidamente por el régimen.

Además, esta demostración de fuerza se interpreta como un mensaje para Estados Unidos, que mantiene una alianza militar con Corea del Sur y continúa presionando con sanciones económicas. La estrategia de Pyongyang parece orientada a consolidar su capacidad de disuasión y a enviar una señal clara: el país busca mantener una posición firme en cualquier negociación futura.

Kim Jong Un desvela una batería de lanzacohetes Foto: redes

Preludio al Congreso del Partido: un adelanto de cambios mayores

La presentación tuvo lugar pocos días antes del Noveno Congreso del Partido de los Trabajadores, instancia en la que se definirán nuevas metas militares y políticas. Informes indican que el evento será clave para anunciar la ampliación de las capacidades nucleares del país y marcar una nueva etapa en su estrategia de defensa.

Mientras tanto, la hermana del líder norcoreano, Kim Yo Jong, reafirmó la postura inflexible del gobierno respecto a Corea del Sur, reforzando la narrativa de un país preparado para defenderse ante cualquier amenaza.