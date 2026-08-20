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Corea del Norte lanzó una decena de misiles balísticos hacia el mar de Japón

El régimen de Kim Jong-un realizó el lanzamiento durante los ejercicios militares conjuntos de Estados Unidos y Corea del Sur y mientras el canciller chino Wang Yi se encuentra de visita en Seúl.

Ezequiel Alippe
Por Ezequiel Alippe
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Nuevos lanzamientos de misiles por parte de Corea del Norte.
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Corea del Norte lanzó este jueves 20 de agosto una decena de misiles balísticos de corto alcance hacia el mar de Japón, en medio de las maniobras militares conjuntas entre Estados Unidos y Corea del Sur y durante la visita del canciller chino Wang Yi a Seúl. El episodio volvió a elevar la tensión en la península coreana.

Corea del Norte lanzó misiles hacia el mar de Japón

El Ejército de Corea del Sur confirmó el lanzamiento de alrededor de 10 misiles balísticos de corto alcance desde las inmediaciones de Pionyang hacia el mar de Japón, denominado mar del Este por Corea del Norte y Corea del Sur.

Corea del Norte lanzó dos misiles balísticos al mar de Japón
El poderío de Corea del Norte en cuanto a misiles.

El episodio fue detectado inicialmente por las autoridades de Japón, que activaron sus sistemas de vigilancia ante la nueva prueba armamentística norcoreana. El Ministerio de Defensa del país asiático informó que los misiles no impactaron dentro de la Zona Económica Exclusiva de Japón. Por el momento, tampoco se reportaron daños ni víctimas como consecuencia del lanzamiento.

La nueva demostración militar se produjo apenas un día después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmara que contempla reunirse nuevamente durante este año con el líder norcoreano, Kim Jong-un.

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El lanzamiento ocurrió durante maniobras militares

La prueba de misiles coincide con el desarrollo de Ulchi Freedom Shield (UFS), los ejercicios militares conjuntos que realizan anualmente Estados Unidos y Corea del Sur.

Las maniobras son consideradas por Pionyang como una preparación para una eventual invasión y suelen generar respuestas militares por parte del régimen de Kim Jong-un. En esta oportunidad, además, los ejercicios fueron reducidos por decisión de Trump, quien justificó la medida al mencionar su “muy buena relación” con el líder norcoreano.

A pesar de ese gesto, Corea del Norte volvió a recurrir al lanzamiento de misiles, una práctica que utiliza habitualmente para demostrar sus capacidades militares y enviar mensajes políticos a Washington y Seúl.

Wang Yi visita Corea del Sur

El contexto diplomático también resulta significativo. El lanzamiento ocurrió mientras el ministro de Exteriores de China, Wang Yi, se encuentra de visita oficial en Corea del Sur.

Durante su estadía en Seúl, el funcionario chino tiene previsto reunirse con su homólogo surcoreano y con el presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung. La visita busca reforzar los vínculos entre Pekín y Seúl y abordar cuestiones relacionadas con la seguridad regional.

Kim Jong-un muestra el poderío misilístico de su nación. Foto: Foto generada con IA

La nueva prueba norcoreana agrega presión al escenario diplomático y vuelve a poner el programa de misiles de Pionyang en el centro de la agenda.

El lanzamiento también llega en un momento en el que Washington evalúa una posible nueva cumbre entre Trump y Kim Jong-un. Aunque cualquier eventual encuentro podría abrir una instancia de diálogo, la continuidad de las pruebas militares demuestra que las tensiones en la península coreana permanecen vigentes.

Corea del NorteMisiles
Ezequiel Alippe
Ezequiel Alippe

Redactor

Magíster en Periodismo por la Universidad de San Andrés (UdeSA). Conductor de "Área de Tensión", de Lunes a Viernes de 18 a 20 hs por el streaming de Canal 26. Leer bio

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