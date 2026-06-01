El inquietante proyecto sobre armas químicas de Corea del Norte: qué revelan los informes internacionales

Kim Jong-Un, líder supremo de Corea del Norte. Foto: Reuters.

Un estudio publicado a fines de mayo de 2026 en el sitio web 38 North reveló algunos detalles sobre el programa de armas químicas de Corea del Norte, basado en una investigación realizada en el marco del Proyecto Antracita en el que participan expertos en seguridad del Royal United Services Institute (RUSI), un think tank de origen londinense, cuyo propósito es utilizar fuentes abiertas para elaborar una “visión general” de la capacidad militar química de Corea del Norte.

El informe indica que las plantas industriales, las universidades y los centros de investigación gestionados por el gobierno norcoreano cuentan con el equipamiento y los insumos necesarios para fabricar armas químicas.

Kim Jong Un, líder de Corea del Norte. Foto: via REUTERS

La investigación remarca una vez más que no existen pruebas concisas de que Corea del Norte produzca armas químicas pero complementa con información de inteligencia disponible al “proporcionar una base de viabilidad e identificar indicadores que merecen ser monitoreados”.

“En conjunto, la conclusión más impactante de este análisis no es la presencia de una prueba irrefutable, sino la convergencia de múltiples indicadores que apuntan a una capacidad industrial integrada”, agrega el documento.

¿Qué se sabe sobre el proyecto de armas nucleares norcoreano?

Esta evaluación coincide con otros informes y genera inquietud entre los especialistas, ya que Pionyang ha evidenciado previamente su disposición a recurrir a armas químicas. En 2017, Kim Jong-nam, hermanastro del líder norcoreano Kim Jong-un, fue asesinado en el aeropuerto de Kuala Lumpur, Malasia, mediante el uso del agente nervioso VX por parte de presuntos agentes vinculados al régimen.

“Está absolutamente claro que Corea del Norte puede y ha fabricado armas químicas y el uso de VX en 2017 lo confirma”, dice Margaret Kosal, directora de estudios de posgrado del Instituto de Tecnología de Georgia.

“En comparación con otros programas de guerra química antiguos o actuales, no sabemos mucho de lo que pasa en Corea del Norte”, agrega. No existe información concisa sobre las capacidades nucleares y de guerra biológica del régimen.

Kim Jong-Un, líder de Corea del Norte. Foto: Reuters.

“Pero por lo que se puede inferir tienen la capacidad de producir grandes cantidades de gas mostaza y sarín y cierta cantidad de VX”, agrega la experta.

Anteriormente, se consideraba que este programa había sido concebido como una alternativa disuasoria de menor alcance frente a las armas nucleares, antes de que Corea del Norte desarrollara su propia capacidad atómica. Sin embargo, no existen indicios de que Pionyang haya abandonado su arsenal químico.

Según Kosal, “Lo más probable es que se utilice para obstaculizar a los soldados surcoreanos” en caso de conflicto. Asimismo, no se puede descartar “que se planee su uso contra centros urbanos como Seúl”.

¿Cuántas armas químicas posee Corea del Norte?

Medios internacionales consideran que Corea del Norte posee entre 2.500 y 5.000 toneladas de armas químicas. En este sentido, Dan Pinkston, profesor de relaciones internacionales en la Universidad de Troy, en Seúl, comenta a DW que el régimen norcoreano no tendría problemas en utilizar estas armas si se considerara en peligro inminente de colapso.

“El régimen es paranoico y cualquier tipo de arma de capacidad letal se justifica como necesaria para su propia seguridad”, agrega Pinkston.

Aunque las armas químicas están asociadas a algunos de los episodios más atroces de la guerra, Pinkston cree que serían la primera opción de Pionyang en un escenario de conflicto abierto en la península.

A su juicio, sostiene: “Un ataque nuclear por parte de Corea del Norte sería respondido con una represalia abrumadora que acabaría con el régimen”. Por ello, plantea que “si un conflicto se estuviera desarrollando en contra de Corea del Norte y las tropas surcoreanas avanzaran hacia Pionyang, Corea del Norte podría usar armas químicas para degradar o retrasar esa operación”.

El misil hipersónico Hwasong-11E que probó Corea del Norte. Foto: Zona Militar.

En un escenario bélico, los efectos sobre el terreno serían devastadores, sobre todo para la población civil que quedara atrapada en las zonas de combate y careciera de equipos de protección adecuados.

Pinkston señala que existen múltiples precedentes del empleo de este tipo de armamento. “Por desgracia tenemos numerosos ejemplos del uso de armas químicas. Irak las usó contra las fuerzas iraníes en los 80, Siria hizo lo mismo contra rebeldes y civiles, y también hay reportes del uso por parte de Rusia en Ucrania”, recuerda.

El experto añade: “Algunos dicen que las armas químicas son un tabú porque lo que hacen al cuerpo humano es horrible e indiscriminado, pero Corea del Norte no ha firmado la Convención sobre Armas Químicas, hay indicios de que ya las han usado y no veo señales de que vayan a renunciar a ellas”.

¿Cuál es la alarma vigente en la región sobre la capacidad bélica norcoreana?

Ryo Hinata-Yamaguchi, especialista en asuntos militares y profesor de la Universidad Internacional de Tokio, considera preocupantes las informaciones procedentes de Corea del Norte. “Esto se suma a información de otras fuentes, incluidos desertores de alto rango, así que debemos tomar esto muy en serio”, afirma.

No obstante, advierte que todavía existen incertidumbres sobre las capacidades reales del arsenal químico norcoreano. “Dicho esto, y si bien sabemos que el régimen es despiadado y cruel, desconocemos la eficacia de estas armas y los sistemas necesarios para desplegarlas en el campo de batalla”, agrega. Aun así, comparte la opinión de que Pionyang estaría dispuesto a recurrir a ellas si su supervivencia estuviera en juego.

Kim Jong-un en el buque de guerra norcoreano. Foto: KCNA

Como antecedente, recuerda: “Han demostrado que no les preocupaba el uso de VX en un espacio público en 2017. Además, Corea del Norte desafía regularmente el derecho internacional y creo que consideran que las armas químicas tienen un impacto psicológico útil”.

En ese contexto, el académico concluye: “Sospecho que usarían cualquier cosa que sirviera para nivelar el campo de batalla ante un oponente tecnológicamente superior, por lo que la probabilidad de que Corea del Norte use armas químicas en condiciones de guerra es muy alta”.