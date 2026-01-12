Vladímir Putin llegó a Corea del Norte y Kim Jong-un lo recibió con honores:

Kim Jong-un y Vladímir Putin juntos. Foto: Reuters.

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, llegó este domingo 11 de enero a Corea del Norte en el marco de un encuentro oficial con su homólogo norcoreano, Kim Jong-un, quien lo recibió personalmente en su arribo.

“Alianza inquebrantable” entre Rusia y Corea del Norte

El detalle de este encuentro entre ambos viene a demostrar la “alianza inquebrantable” que sostienen ambas naciones, principalmente en un contexto de dificultades políticas y bélicas que los dos países mantienen. Rusia con Ucrania y Corea del Norte con Corea del Sur, además de su claro enfrentamiento contra Estados Unidos.

Vladímir Putin y Kim Jong-un. Foto: EFE.

Durante el encuentro, Kim Jong-un se comprometió a dar un apoyo total al Kremlin: “Voy a respetar y apoyar incondicionalmente todas sus políticas y decisiones, y estoy dispuesto a estar siempre con usted (por Putin) por su bien y el de Rusia”, manifestó el líder norcoreano.

Esta visita puede interpretarse en el contexto geopolítico como un mensaje estratégico para hacer frente al avance de los Estados Unidos, además de un refuerzo de cooperación militar de tropas norcoreanas que participen en la guerra contra Ucrania.

Asimismo, Pionyang podría ampliar el suministro de armamento y municiones a Rusia, mientras que Moscú le brindaría asistencia técnica y económica a Corea del Norte, principalmente en sectores estratégicos que se ven afectados por sanciones internacionales.

El último encuentro entre Putin y Kim Jong-un se produjo en septiembre de 2025 en Pekín, China, al asistir al desfile militar en la Plaza de Tiananmen para conmemorar el 80° aniversario de la victoria contra la ocupación japonesa en la Segunda Guerra Mundial.

Durante ese encuentro, mantuvieron una reunión de aproximadamente dos horas y media, en donde hubo una conversación privada de una hora.

El encuentro previo entre Putin y Kim Jong-un en Pekín en setiembre de 2025. En la imagen también aparece el presidente chino, Xi Jinping. Foto: via REUTERS

Las relaciones entre Rusia y Corea del Norte son prolíficas desde hace bastante tiempo. En junio de 2024, ambas naciones firmaron el Tratado de Asociación Estratégica Integral, que incluye una cláusula de defensa mutua ante amenazas externas.

Por supuesto, este encuentro genera incomodidad para los Estados Unidos y Corea del Sur, junto a sus aliados, debido a que ven con recelo el fortalecimiento del eje Moscú-Pionyang.