Corea del Norte y su temible poder: los secretos de un régimen que desafía al mundo

Kim Jong-Un, líder supremo de Corea del Norte y su influencia en el país.

La familia Kim gobierna Corea del Norte desde hace décadas, en un sistema marcado por el control y las purgas internas. Un informe especial de Andrés Klipphan para Canal 26 relata la influencia militar que tiene para el resto del mundo, principalmente para Estados Unidos y los países asiáticos que lo circundan.

Se trata de un sistema basado en el culto a la personalidad, la vigilancia y la eliminación de cualquier amenaza al poder.

En ese entramado, Kim Yo-jong, hermana del actual líder Kim Jong-un, ocupa un lugar estratégico dentro del régimen. Las ejecuciones de familiares, las purgas políticas y el control de la información forman parte de un mecanismo que busca garantizar la continuidad de la familia en el poder.

Kim Yo-jong, la mujer que concentra una parte clave del poder en Corea del Norte

La hermana de Kim Jong-un es una de las figuras más influyentes de la estructura política norcoreana. Como vicedirectora del Departamento de Propaganda y Agitación, participa en el control de los medios estatales, la construcción de la imagen pública del líder y la organización de su agenda política.

Su influencia va más allá de las tareas de comunicación. Kim Yo-jong es considerada una de las personas con mayor cercanía al mandatario y una pieza importante para transmitir las decisiones del régimen. Su presencia en actos oficiales y sus intervenciones públicas también reflejan el lugar que ocupa dentro de la estructura de poder.

En un país donde la información está estrictamente controlada por el Estado, el manejo de la propaganda constituye una herramienta fundamental para sostener la autoridad de la familia gobernante.

Las ejecuciones que marcaron a la dinastía Kim

La permanencia de la familia en el poder también estuvo acompañada por decisiones extremas contra quienes fueron considerados una amenaza. Uno de los episodios más impactantes ocurrió en 2013, cuando Kim Jong-un ordenó la ejecución de su tío, Jang Song-thaek, quien había sido una figura importante dentro del aparato político y militar.

El familiar del líder fue acusado de traición y de conspirar contra el Gobierno. Su eliminación representó una demostración de fuerza hacia el resto de los funcionarios y dejó en evidencia que ni siquiera los vínculos familiares garantizan protección frente a las decisiones del régimen.

Otro caso que generó repercusión internacional fue el asesinato de Kim Jong-nam, medio hermano de Kim Jong-un, ocurrido en febrero de 2017 en el aeropuerto internacional de Kuala Lumpur, Malasia.

El hombre murió después de ser atacado con el agente nervioso VX, una sustancia altamente tóxica que fue aplicada sobre su rostro. El crimen fue atribuido a una operación vinculada con Corea del Norte, aunque el régimen negó cualquier responsabilidad.

Ambos episodios reflejan una característica central del sistema político norcoreano: la eliminación de posibles rivales es considerada una herramienta para preservar el liderazgo.

El arsenal nuclear y la supervivencia del régimen

El control de la dinastía Kim no depende exclusivamente de la represión interna. El desarrollo de un programa nuclear también funciona como una herramienta de poder y disuasión frente a la comunidad internacional.

Las estimaciones sobre el arsenal norcoreano sitúan su capacidad en alrededor de 50 a 60 ojivas nucleares, aunque las cifras varían según las fuentes y los métodos de cálculo. A esto se suma el desarrollo de misiles balísticos capaces de alcanzar distintos objetivos en la región y, potencialmente, territorios más alejados.

El poderío militar de Corea del Norte.

De esta manera, el poder de los Kim combina tres elementos: el control de la información, la persecución de cualquier amenaza interna y la capacidad militar nuclear.

La lealtad absoluta es una condición central para quienes forman parte del sistema político, tal como menciona el informe de Canal 26. En Corea del Norte, incluso los familiares del líder pueden quedar expuestos a las purgas si son considerados un riesgo para la continuidad de la dinastía.