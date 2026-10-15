Alerta en Malvinas: Reino Unido recreó la guerra de 1982 con paracaidistas, cazas Typhoon y drones en las islas

Ejercicios militares del Reino Unido en Malvinas. Foto: Escenario Mundial

Las fuerzas británicas desplegadas en las Islas Malvinas entrenaron durante seis días una operación militar inspirada en la campaña de 1982, con movimientos que reprodujeron parte de la secuencia seguida por las tropas del Reino Unido durante el conflicto con la Argentina. Las maniobras se desarrollaron entre el 27 de septiembre y el 2 de octubre e incluyeron un desembarco anfibio en San Carlos, avances terrestres, ataques contra objetivos simulados y apoyo de cazas Eurofighter Typhoon.

Los detalles fueron publicados por el diario británico The Times, que precisó que participaron alrededor de 150 efectivos de la Compañía B del 2.º Batallón del Regimiento de Paracaidistas (2 PARA) y unos 100 reservistas de la Falkland Islands Defence Force (FIDF).

El entrenamiento incorporó además amenazas contemporáneas, como drones enemigos y posibles interferencias en los dominios cibernético y espacial. De esta manera, las fuerzas británicas combinaron referencias históricas de la guerra de 1982 con procedimientos adaptados a los escenarios militares actuales.

Ejercicios militares del Reino Unido en Malvinas. Foto: Escenario Mundial

Del HMS Medway a San Carlos: el desembarco anfibio y la marcha nocturna

Según la reconstrucción publicada por The Times, el ejercicio comenzó cuando un pelotón de paracaidistas navegó a bordo del patrullero oceánico HMS Medway hasta las proximidades de San Carlos. Desde allí, los efectivos utilizaron embarcaciones inflables para desembarcar y reunirse con el resto de la fuerza.

En 1982, San Carlos fue el punto elegido por el Reino Unido para establecer una cabeza de playa durante la Operación Sutton, que permitió iniciar el avance terrestre hacia las posiciones argentinas en la Isla Soledad.

En las maniobras actuales, los militares realizaron una marcha nocturna de aproximadamente 32 kilómetros hasta Pradera del Ganso. Al amanecer, atacaron un nodo de comunicaciones enemigo simulado, con apoyo aéreo cercano de los cazas Eurofighter Typhoon desplegados permanentemente en la base de Monte Agradable.

Soldados del Reino Unido en las Islas Malvinas. Foto: Ejército Británico

Posteriormente, helicópteros trasladaron tropas y equipamiento para continuar las operaciones. Los paracaidistas recorrieron otros 21 kilómetros hasta Wireless Ridge, donde desarrollaron durante unas dos horas ejercicios de combate cercano sobre terreno abierto, turberas y elevaciones rocosas antes de asegurar el objetivo previsto.

La secuencia reunió tres escenarios centrales de la campaña de 1982: San Carlos, como zona de desembarco; Pradera del Ganso, donde tuvo lugar una de las principales batallas terrestres; y Wireless Ridge, una de las posiciones atacadas por las fuerzas británicas durante la fase final del conflicto.

Drones, cazas Typhoon y guerra electrónica: cómo se adaptó el escenario de 1982

Las maniobras no se limitaron a reproducir movimientos históricos. Los efectivos también simularon ataques con drones enemigos para identificar vulnerabilidades en sus tácticas y procedimientos.

Además, analizaron cómo los dominios cibernético y espacial podrían influir en una operación militar de características similares en la actualidad. El objetivo fue evaluar la capacidad de respuesta de las tropas ante amenazas tecnológicas que no formaban parte del escenario bélico de 1982.

La participación de los Typhoon permitió integrar el apoyo aéreo en las operaciones terrestres, mientras que las simulaciones de amenazas no tripuladas pusieron a prueba la coordinación y la protección de las unidades desplegadas.

Ejercicios militares. Foto: Instagram.

Por qué Reino Unido realizó las maniobras en medio de la tensión por Malvinas

La publicación de los detalles coincidió con nuevas tensiones políticas entre Buenos Aires y Londres por la soberanía de las islas. Sin embargo, no hay evidencia de que el ejercicio haya sido diseñado como una respuesta a las recientes declaraciones argentinas.

Las maniobras forman parte del entrenamiento periódico de las fuerzas británicas en el archipiélago y no implican, por sí mismas, un aumento del número de efectivos desplegados.

El Reino Unido mantiene en Malvinas tropas de rotación, cuatro cazas Typhoon, sistemas de defensa aérea, radares y medios logísticos y navales. La novedad revelada por The Times es la secuencia táctica del ejercicio: un desembarco en San Carlos, avances hacia posiciones interiores y operaciones con apoyo aéreo, combinados con amenazas tecnológicas modernas.