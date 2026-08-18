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La Armada Argentina probó su capacidad de combate en uno de los ambientes más exigentes: tiro, montaña y patrullado en Ushuaia

El BIM4 realizó una nueva jornada de adiestramiento en Tierra del Fuego que combinó ejercicios de tiro de combate, marchas tácticas y prácticas a bordo de la lancha patrullera ARA “Concepción del Uruguay”.

Ezequiel Alippe
Por Ezequiel Alippe
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Ejercicios militares del Ejército argentino en Ushuaia.
Ejercicios militares del Ejército argentino en Ushuaia. Foto: Argentina.gob.ar
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El Batallón de Infantería de Marina N.º 4 (BIM4) realizó una nueva jornada de adiestramiento en Ushuaia, como parte del programa anual de preparación de la Armada Argentina. Las actividades combinaron ejercicios de tiro de combate en tierra con prácticas a bordo de la Lancha Patrullera Rápida ARA “Concepción del Uruguay” (P-64), en un escenario marcado por las particulares condiciones geográficas y meteorológicas del extremo sur del país.

Tiro de combate y maniobras tácticas en Tierra del Fuego

Durante la primera parte de la jornada, los Infantes de Marina desarrollaron ejercicios de tiro de combate a nivel de Sección de Tiradores, avanzando desde procedimientos individuales y de pequeñas fracciones hacia maniobras de mayor complejidad.

El entrenamiento incluyó una marcha táctica con situaciones ofensivas y defensivas sobre un objetivo. De esta manera, los efectivos debieron integrar desplazamientos, empleo del armamento y toma de decisiones en el terreno.

Ejercicios militares del Ejército argentino. Foto: Instagram.

El BIM4 tiene asiento permanente en la Base Naval Ushuaia y es una de las unidades de la Infantería de Marina especialmente vinculadas con el ambiente austral. Su preparación contempla escenarios que combinan costa, canales, monte y terrenos de baja montaña.

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La instrucción busca mantener el nivel de alistamiento necesario para que el personal pueda desenvolverse en condiciones exigentes y responder ante diferentes situaciones operacionales.

Del terreno al adiestramiento a bordo del ARA “Concepción del Uruguay”

La jornada continuó sobre el agua con ejercicios de tiro desde la Lancha Patrullera Rápida ARA “Concepción del Uruguay” (P-64). La práctica permitió incorporar al entrenamiento las particularidades de utilizar armamento desde una plataforma naval en movimiento.

Operar desde una embarcación exige adaptar procedimientos desarrollados en tierra debido al movimiento de la unidad, las condiciones meteorológicas, el espacio disponible y la coordinación permanente con la tripulación.

La ARA “Concepción del Uruguay” integra la División Patrullado Austral y cumple funciones vinculadas con el patrullado y la vigilancia de canales y caletas. La embarcación, de origen israelí, tiene 19,8 metros de eslora, desplaza 39 toneladas a plena carga y puede alcanzar una velocidad máxima de 19 nudos.

Ejercicios militares al sur del país. Foto: Instagram.

El BIM4 refuerza su preparación para el ambiente austral

El adiestramiento realizado en Ushuaia forma parte de un ciclo más amplio de preparación que la unidad desarrolla durante el invierno fueguino. A comienzos de agosto, personal recientemente incorporado al BIM4 inició una nueva etapa de instrucción en técnicas de baja montaña y monte austral.

Las primeras prácticas se concentraron en el Centro Invernal Cerro Castor, donde los efectivos trabajaron sobre técnicas de esquí alpino necesarias para desplazarse en terrenos nevados.

Posteriormente, el programa contempla actividades en el Valle de Tierra Mayor, con esquí de travesía y desplazamientos en baja montaña. También se incluyen técnicas de tránsito glaciar, escalada en hielo, construcción de refugios, supervivencia en zonas frías y búsqueda y rescate en áreas nevadas.

Estas capacidades resultan especialmente relevantes para unidades desplegadas en Tierra del Fuego, donde las bajas temperaturas, la nieve, los fuertes vientos, los cursos de agua y el monte austral condicionan la movilidad y la permanencia del personal.

Más adiestramiento de la Infantería de Marina

En las próximas semanas, efectivos del Batallón de Infantería de Marina N.º 5 Escuela (BIM5), con asiento en Río Grande, tienen previsto integrarse a nuevas actividades en el sector de Ushuaia.

La preparación incluirá operaciones en baja montaña, monte austral y condiciones invernales, con ejercicios destinados a consolidar la capacidad de desplazamiento, supervivencia y combate en el extremo sur argentino.

La integración entre las unidades de Infantería de Marina y los medios navales permitirá profundizar un modelo de adiestramiento adaptado a las características del Área Naval Austral, reforzando las capacidades operacionales de la Armada Argentina en Tierra del Fuego.

Armada ArgentinaEjército ArgentinoTierra del FuegoEjercicio militar
Ezequiel Alippe
Ezequiel Alippe

Redactor

Magíster en Periodismo por la Universidad de San Andrés (UdeSA). Conductor de "Área de Tensión", de Lunes a Viernes de 18 a 20 hs por el streaming de Canal 26. Leer bio

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