La Fuerza Aérea lanzó un misil antiaéreo en Mar Chiquita: por qué fue un hito para la defensa argentina

Argentina lanza un misil antiaéreo. Foto: Instagram/fuerzasarmadas.arg

La Fuerza Aérea Argentina realizó el lanzamiento de un misil antiaéreo RBS 70 NG durante un ejercicio conjunto desarrollado en Mar Chiquita, provincia de Buenos Aires. La maniobra representó un hito para la recuperación de la capacidad misilística tierra-aire del país y reunió también a efectivos del Ejército y la Armada.

El operativo se llevó adelante en el Centro de Exploración y Lanzamiento de Proyectiles Autopropulsados II (Celpa II), un predio de relevancia para la actividad aeroespacial argentina y donde la Fuerza Aérea desarrolló décadas atrás sus primeros lanzamientos de vectores de vuelo suborbitales.

En qué consistió el ejercicio “Santa Bárbara”

El Ejercicio Santa Bárbara formó parte del Plan de Ejercicios Operativos y Tareas Ordenadas de Adiestramiento “Aquiles 2026”, impulsado por el Comando de Adiestramiento y Alistamiento de la Fuerza Aérea.

La práctica tuvo como objetivo entrenar las distintas etapas de una operación de Defensa Antiaérea, desde el alistamiento y despliegue hasta el emplazamiento, la operación y el posterior repliegue de los sistemas.

El Grupo 1 de Defensa Antiaérea puso en funcionamiento sus cuatro escuadrones operativos, pertenecientes a las brigadas aéreas IX, VI y V, además del escuadrón de la Base Aérea Militar Mar del Plata.

Ejercicio “Santa Bárbara” de la Fuerza Aérea Argentina. Foto: Fuerza Aérea Argentina.

El ejercicio incluyó la simulación de ataques contra diferentes objetivos materiales ubicados en el Celpa II. Para representar las incursiones aéreas se utilizó el Sistema de Armas E-312 Tucano, perteneciente a la III Brigada Aérea.

El misil RBS 70 NG que marcó el hito

La etapa final del entrenamiento estuvo protagonizada por el lanzamiento de un RBS 70 NG, un misil antiaéreo de corto alcance destinado a la defensa contra amenazas aéreas.

El sistema utiliza un mecanismo de guiado mediante láser conocido como “beam rider”, por el cual el misil sigue el haz dirigido hacia el objetivo. De acuerdo con las características informadas para este sistema, puede alcanzar blancos situados a distancias de hasta 10 kilómetros y a alturas de hasta 5 kilómetros, además de operar bajo diferentes condiciones meteorológicas.

El lanzamiento tuvo una importancia particular para la Fuerza Aérea Argentina porque permitió comprobar el funcionamiento del sistema en un escenario de adiestramiento con munición de combate.

Un entrenamiento conjunto de las Fuerzas Armadas

La operación también contó con la participación de integrantes de la Defensa Antiaérea del Ejército Argentino y de la Armada Argentina, con el objetivo de fortalecer la coordinación entre las tres fuerzas. Durante la maniobra se evaluaron además la planificación, la toma de decisiones y la respuesta ante incursiones de aeronaves dentro de una zona de defensa.

La Defensa Antiaérea tiene como misión interrumpir, neutralizar o destruir amenazas aéreas antes de que puedan alcanzar objetivos considerados estratégicos. Por ese motivo, los ejercicios permiten comprobar no solo las capacidades técnicas de los sistemas, sino también el nivel de coordinación y preparación del personal.

Para la Fuerza Aérea, el lanzamiento del RBS 70 NG en Mar Chiquita constituye así un paso dentro del proceso de recuperación de la capacidad misilística tierra-aire y del fortalecimiento de las operaciones de Defensa Aeroespacial Directa Activa.