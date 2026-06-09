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“Daga Atlántica”: Javier Milei viajará a Córdoba para presenciar ejercicios militares junto a tropas de Estados Unidos

La actividad forma parte de un programa de adiestramiento binacional cuyo objetivo principal es fortalecer la cooperación estratégica y la interoperabilidad entre ambos países en materia de defensa.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
Actualizado el 8 de junio de 2026 a las 21:14
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El uniformado es el nuevo ministro de Defensa de la Nación.
El uniformado es el nuevo ministro de Defensa de la Nación. Foto: Prensa Gobierno
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Javier Milei viajará este miércoles a la provincia de Córdoba para asistir a la etapa operativa del ejercicio militar “Daga Atlántica”, en conjunto con los Estados Unidos. La actividad forma parte de un programa de adiestramiento binacional que fue autorizado por el Gobierno y contará con la presencia de funcionarios argentinos y autoridades estadounidenses.

Según trascendió, el presidente estará acompañado durante la jornada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro de Defensa, Carlos Presti.

Este entrenamiento, que se desarrolla en distintas unidades militares de todo el país, tiene como objetivo principal fortalecer la cooperación estratégica y la interoperabilidad entre Argentina y Estados Unidos en materia de defensa, en un nuevo gesto de alineamiento de parte de la gestión libertaria con la Casa Blanca.

Cómo es el ejercicio militar “Daga Atlántica”

Desde el Ministerio de Defensa señalaron que este ejercicio consolida el alistamiento, la interoperabilidad y la integración operativa de nuestras Fuerzas de Operaciones Especiales, fortaleciendo el trabajo conjunto con los Estados Unidos y el intercambio de capacidades en escenarios tácticos reales.

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La actividad bilateral incluye prácticas tácticas, planeamiento operacional, comando y control, comunicaciones, logística inteligencia e integración de medios conjuntos en situaciones complejas.

Los ejercicios se desarrollan en la Base de Infantería de Marina Baterías, en la VII Brigada de Moreno y en instalaciones de la División de Ejército 2, donde se llevan a cabo prácticas de tiro, maniobras tácticas, planeamiento operacional y entrenamiento en atención de heridos en combate.

Ejercicio militar del Ejército Argentino. Foto: Ministerio de Defensa

De la misma participan unidades especializadas de las tres Fuerzas Armadas argentinas bajo el control operacional del Comando conjunto de Operaciones Especiales. Por la parte estadounidense, intervienen integrantes de los Boinas Verdes del 7° Grupo de Fuerzas Especiales, así como instructores de la Joint Special Operations University y gente del Special Operations Command South.

La finalidad de este ejercicio se da en la cooperación estratégica en defensa entre Argentina y EEUU, a fin de mejorar el alistamiento conjunto, estandarizar diferentes procedimientos y preparar a las fuerzas para operar de manera coordinada.

El Gobierno firmó un pacto para comprar drones del Ejército de EEUU

A través del Ministerio de Defensa, el Gobierno selló dos convenios bilaterales con la embajada de Estados Unidos para potenciar el equipamiento de las Fuerzas Armadas locales. La iniciativa permitirá el ingreso de la Argentina a una plataforma internacional de venta de aeronaves no tripuladas y sistemas de protección aérea, de modo que ambos países coordinarán también el suministro mutuo de combustible durante los operativos conjuntos.

El ministro de Defensa, Carlos Presti, encabezó el acto oficial junto al diplomático norteamericano Peter Lamelas en las oficinas de la cartera nacional. Las delegaciones de ambos países celebraron la firma de los documentos como un paso clave para el desarrollo tecnológico de los cuarteles locales, por este motivo los funcionarios calificaron la medida como una verdadera ampliación en las tareas de colaboración logística de la región.

El primer documento de trabajo agilizará el soporte de insumos básicos entre las escuadras militares durante los despliegues de entrenamiento en el territorio continental. Los representantes del Estado argentino ratificaron el convenio de intercambio de servicios que se encuentra vigente entre las dos administraciones desde el año 2009, de ahí que las bases de operaciones podrán cruzar cargas de combustible según las necesidades técnicas de cada misión.

Javier MileiEjercicio militarCórdoba
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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