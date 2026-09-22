¿Tensión con Marruecos? España activó la Operación Eagle Eye 26-03 y desplegó seis F-18

Operación Eagle Eye 26-03 de España. Foto: X/@EMADmde

España puso en marcha la Operación Eagle Eye 26-03, un despliegue programado de las Fuerzas Armadas destinado a reforzar la vigilancia y la capacidad de disuasión en el sur de la península y el mar de Alborán. La activación se desarrolla entre el 21 y el 25 de septiembre de 2026 y contempla la participación coordinada de medios aéreos, terrestres y navales.

La operación se produce en medio de publicaciones en redes sociales que relacionaron el despliegue con un supuesto incidente con Marruecos o con movimientos militares registrados cerca de Alhucemas. Sin embargo, de acuerdo con la información difundida sobre el operativo, Eagle Eye 26-03 forma parte de una activación previamente programada y no responde a una emergencia puntual.

España activa la operación Eagle Eye en el mar de Alborán. Video: Instagram/assahifa_espanol

Qué es la Operación Eagle Eye 26-03

La Operación Eagle Eye 26-03 está liderada por el Mando Operativo Aéreo (MOA), bajo el control del Mando de Operaciones (MOPS). Su finalidad es fortalecer el sistema de vigilancia y defensa aérea español mediante la integración de diferentes capacidades de las Fuerzas Armadas.

El despliegue busca coordinar los medios de aire, tierra y mar dentro del sistema de defensa aérea nacional, conocido como OPVD, para mejorar la detección, seguimiento y respuesta ante posibles amenazas.

La zona elegida para esta activación incluye el sur de la península ibérica y el mar de Alborán, un área de especial importancia estratégica por su ubicación entre España y el norte de África.

Operación Eagle Eye 26-03 de España. Foto: X/@EMADmde

Seis cazas F-18 participan del operativo

Entre los principales medios desplegados se encuentran seis aviones de combate F-18 del Ala 15, que operan desde la Base Aérea de Málaga.

Estos cazas forman parte del componente aéreo de la operación y permiten incrementar la capacidad de vigilancia y reacción ante posibles incursiones o situaciones que requieran la intervención de aeronaves militares. La presencia de los F-18 se complementa con otros sistemas destinados a proporcionar una imagen más completa del espacio aéreo en el área de operaciones.

El sistema de vigilancia aérea desde Torrejón

El seguimiento de la actividad aérea está coordinado desde la Base Aérea de Torrejón, donde opera el Grupo Central de Mando y Control (GRUCEMAC). Esta estructura recibe información procedente de diferentes Escuadrones de Vigilancia Aérea (EVA), entre ellos el EVA 3 de Constantina, el EVA 9 de Motril y el EVA 11 de Alcalá de los Gazules.

La integración de estos puntos de vigilancia permite obtener información sobre la situación del espacio aéreo y facilitar la coordinación de las unidades desplegadas durante la operación.

Operación Eagle Eye 26-03 de España. Foto: Captura de video.

El rumor sobre Marruecos y Alhucemas

La activación de Eagle Eye 26-03 también generó publicaciones en redes sociales que intentaron vincular el despliegue con un supuesto incidente relacionado con Marruecos, particularmente con presuntos sobrevuelos o movimientos militares cerca de Alhucemas.

Sin embargo, el calendario de la operación y los medios participantes corresponden a una activación programada entre el 21 y el 25 de septiembre. Por ello, la presencia de aeronaves, unidades antiaéreas y una fragata en el área no implica por sí misma que exista una crisis militar con Marruecos.

La Operación Eagle Eye 26-03 se enmarca así en las actividades de vigilancia, coordinación y disuasión de las Fuerzas Armadas españolas, con especial atención al espacio aéreo y marítimo del sur de la península y el mar de Alborán.