Malvinas, polémica diplomática: un ministro chileno afirmó que Gran Bretaña ejerce soberanía desde hace 200 años

Islas Malvinas. Foto: Reuters/Marcos Brindicci

La Cuestión Malvinas volvió a ocupar el centro de la escena regional después de que el ministro de Defensa de Chile, Fernando Barros Tocornal, se refiriera al control británico sobre el archipiélago y calificara al Reino Unido como un “país amigo”.

Durante una entrevista con Radio Polar, de la región chilena de Magallanes, el funcionario aseguró que Gran Bretaña “ejerce soberanía desde hace 200 años” sobre las islas. La frase generó controversia porque la Argentina no reconoce soberanía británica, sino una ocupación colonial iniciada por la fuerza en 1833.

Barros Tocornal sostuvo que Chile continúa respaldando el reclamo argentino, pero también habló de una “situación de hecho” y señaló que cualquier solución debería considerar la voluntad y los intereses de las personas que viven en las islas.

Malvinas: por qué ejercer el control no significa tener soberanía

La controversia se concentra en una diferencia fundamental: administrar un territorio no equivale necesariamente a poseer su soberanía.

El Reino Unido mantiene el control efectivo de las Islas Malvinas, pero la soberanía continúa disputada. La Resolución 2065 de las Naciones Unidas, aprobada en 1965, reconoció formalmente la existencia de una controversia entre la Argentina y Gran Bretaña.

Puerto Argentino, Islas Malvinas Foto: pescare

El documento invitó a ambos gobiernos a negociar una solución pacífica y estableció que debían considerarse los intereses de los habitantes de las islas. No reconoció una soberanía británica definitiva ni dio por terminada la disputa.

La distinción también resulta importante porque Londres suele invocar el principio de autodeterminación. La Argentina, por su parte, sostiene que la población actual fue establecida después de la ocupación y que no constituye un pueblo colonizado sometido a una potencia extranjera.

Qué ocurrió en Malvinas en 1833

El episodio central del reclamo argentino ocurrió el 3 de enero de 1833, cuando fuerzas británicas desembarcaron en las islas, desplazaron a las autoridades argentinas e instalaron una administración colonial.

La Argentina sostiene que heredó los derechos territoriales de España después de la independencia. En 1820, el coronel David Jewett realizó un acto de toma de posesión en nombre de las Provincias Unidas del Río de la Plata.

Puerto Soledad en 1833

Posteriormente, en 1829, Luis Vernet fue designado comandante político y militar de las Islas Malvinas. Esa presencia institucional quedó interrumpida con la llegada de las fuerzas británicas cuatro años después.

Desde entonces, los sucesivos gobiernos argentinos presentaron protestas diplomáticas y nunca aceptaron la ocupación como una cesión legítima de soberanía.

La histórica Resolución 2065 de las Naciones Unidas

El reclamo alcanzó un punto decisivo durante la década de 1960. En 1964, el embajador argentino José María Ruda presentó ante el Comité de Descolonización de la ONU una exposición histórica y jurídica conocida como el Alegato Ruda.

La presentación fue fundamental para que, el 16 de diciembre de 1965, la Asamblea General aprobara la Resolución 2065. El documento reconoció a Malvinas como un caso de colonialismo y llamó a la Argentina y al Reino Unido a iniciar negociaciones.

Por qué Ushuaia es clave para el reclamo argentino por las Islas Malvinas Foto: Wikipedia

Para la diplomacia argentina, aquella resolución impidió que Londres pudiera presentar la situación del archipiélago como un asunto interno completamente resuelto.

La ruta entre Punta Arenas y Malvinas que suma polémica

Los dichos del ministro chileno también tuvieron una dimensión comercial. Barros Tocornal respaldó la posibilidad de establecer una ruta marítima entre Punta Arenas y las Islas Malvinas, destinada a fortalecer el intercambio logístico entre la región de Magallanes y el archipiélago.

La iniciativa resulta sensible para la Argentina porque podría facilitar actividades económicas impulsadas bajo autorización británica. Entre ellas aparecen la pesca y los proyectos de explotación de hidrocarburos en zonas marítimas cuya soberanía también se encuentra disputada.

Fernando Barros Tocornal Foto: Wikipedia

El funcionario chileno consideró que los comerciantes de Magallanes tienen derecho a desarrollar negocios dentro del marco legal. Además, relativizó el alcance de algunos pronunciamientos regionales favorables al reclamo argentino al definirlos como compromisos políticos sin carácter jurídicamente obligatorio.

Una disputa que permanece abierta

La guerra de 1982 fue el episodio más doloroso del conflicto, pero su resultado no modificó la existencia jurídica de la disputa de soberanía. Con el regreso de la democracia, la Argentina volvió a colocar la vía diplomática en el centro de su estrategia.

A casi dos siglos de la ocupación británica, las palabras del ministro chileno reabrieron una discusión especialmente sensible: el paso del tiempo puede consolidar una administración de hecho, pero no alcanza por sí solo para resolver una controversia territorial reconocida internacionalmente.