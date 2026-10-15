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En una clara apuesta electoral de Lula, el Congreso de Brasil aprobó el recorte de la semana laboral a cinco días

La enmienda constitucional eliminó el sistema 6 por 1 y añadió un día de descanso semanal, tras dos votaciones realizadas en una misma sesión del Senado.

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El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, logró reducir la jornada laboral a 40 horas semanales. Foto: EFE
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El Senado de Brasil aprobó este miércoles la reducción de la jornada laboral de 44 a 40 hora semanales, así como lo propuso el Presidente Luiz Inácio Lula da Silva a once días de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.

El fin de la llamada jornada “6 por 1”, que añade un día de descanso semanal y reduce el cómputo de 44 a 40 horas semanales sin recorte salarial, se convirtió así en la principal propuesta electoral de Lula ante el candidato opositor Flávio Bolsonaro.

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La principal propuesta electoral de Lula ante el candidato opositor Flávio Bolsonaro fue esta reducción de la jornada laboral. Foto: REUTERS

Cómo fue el proceso de aprobación de la reducción de la jornada laboral

La propuesta, una enmienda a la Constitución, fue aprobada en dos votaciones consecutivas durante la misma sesión legislativa, tras recibir el respaldo de Bolsonaro y la consecuente adhesión del resto de senadores de la oposición, a quienes sus partidos dieron libertad de voto.

Bolsonaro se oponía al proyecto, pero en la víspera anunció un cambio de postura para responder al clamor popular. Aunque no estuvo presente en el hemiciclo, el candidato presidencial por el Partido Liberal (PL) emitió su voto de forma telemática mientras participaba en actos de campaña en Porto Alegre.

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El cambio de opinión de Bolsonaro suscitó las críticas de los senadores gubernamentales, quienes reprocharon la “volatilidad de convicciones” del candidato y advirtieron sobre la posibilidad de que él reactive sus planes en caso de resultar electo.

Flavio Bolsonaro, Jair Bolsonaro, Brasil
Flavio Bolsonaro, candidato opositor de Lula.

“Hay gente que no quiere que esta votación termine hoy. Por eso, debemos mantenernos vigilantes para impedir retrocesos en el futuro”, señaló la portavoz del Gobierno en el Senado, Teresa Leitão.

El presidente del Senado, Davi Alcolumbre, destacó el impacto positivo de la medida para “millones de personas de diferentes realidades del país”.

Según los sindicatos, unos veintidós millones de trabajadores verán reducida su jornada laboral, al atender a una reivindicación histórica de los sectores populares.

¿Qué dicen las empresas?

Por su parte, el senador Esperidião Amin, perteneciente a la base de apoyo de Flávio Bolsonaro, hizo un llamamiento a la unidad con el sector empresarial para “amortiguar los impactos presupuestarios que conllevarán las medidas”.

Sectores productivos y patronales se oponen a la reducción de la jornada, entre ellos la Federación de Comercio de São Paulo, que prevé un incremento de un 22 % en el costo de la hora trabajada y advierte de la posible destrucción de hasta 1,2 millones de puestos de trabajo.

Sectores productivos y patronales se oponen a la reducción de la jornada. Foto: X

Estas y otras proyecciones contrarias a la norma fueron rebatidas por el senador Randolfe Rodrigues, del Partido de los Trabajadores, formación del presidente Lula, quien sostuvo que “Brasil se sitúa así al nivel de los países más desarrollados”, al mencionar ejemplos como a Finlandia, Australia, Francia, Alemania, Noruega y Países Bajos.

Otros senadores de la oposición que también dieron su visto bueno a la medida criticaron las “prisas” y el “uso del aparato estatal” en función del calendario electoral.

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