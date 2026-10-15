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Netanyahu destacó un giro en Latinoamérica tras la apertura de la embajada de Colombia en Jerusalén

El primer ministro israelí afirmó que “algo extraordinario está pasando en Latinoamérica” durante una cena de gala por la inauguración de la sede diplomática colombiana en Jerusalén. .

Ezequiel Alippe
Por Ezequiel Alippe
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Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel.
Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel. Foto: X @netanyahu
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El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, aseguró que “algo extraordinario está pasando en Latinoamérica”, luego de que Colombia inaugurara oficialmente su embajada en Jerusalén. El mandatario destacó el acercamiento diplomático y expresó su expectativa de fortalecer los vínculos entre Israel y los países de la región.

Las declaraciones fueron realizadas este miércoles durante una cena de gala organizada en el Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel, con motivo de la apertura de la nueva sede diplomática colombiana en la ciudad.

“Algo extraordinario ocurre en Latinoamérica. Está regresando para tejer una amistad fantástica (con Israel) y volviendo a tener una profunda simpatía por nuestro pueblo”, afirmó Netanyahu ante los asistentes al evento.

Benjamín Netanyahu y su discurso sobre Colombia
Benjamín Netanyahu y su discurso sobre Colombia Video: EFE

Netanyahu destacó el acercamiento de Latinoamérica a Israel

Durante su discurso, Netanyahu puso el foco en los cambios que, según su interpretación, se están produciendo en las relaciones entre Israel y América Latina. El primer ministro consideró que existe una oportunidad para reconstruir lazos diplomáticos y profundizar la cooperación con países de la región.

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La inauguración de la embajada colombiana en Jerusalén representa un acontecimiento relevante en ese contexto, ya que la ubicación de las representaciones diplomáticas en la ciudad constituye uno de los temas sensibles de la política internacional vinculada al conflicto entre israelíes y palestinos.

El Gobierno israelí considera a Jerusalén su capital, aunque el estatus internacional de la ciudad continúa siendo objeto de controversia. La mayor parte de los países mantiene sus embajadas en Tel Aviv o sus alrededores.

Colombia inauguró su embajada en Jerusalén

La apertura oficial de la sede diplomática colombiana fue el eje central de la celebración encabezada por las autoridades israelíes. El acto fue presentado por Netanyahu como una señal de acercamiento entre ambos países y una oportunidad para impulsar una nueva etapa en sus relaciones bilaterales.

La decisión también adquiere relevancia por el peso político de Colombia en América Latina y por el lugar que ocupa la región en las estrategias diplomáticas de Israel.

En ese escenario, Netanyahu aprovechó la ceremonia para transmitir un mensaje que excedió el vínculo bilateral y apuntó a una posible transformación de las relaciones entre Israel y distintos países latinoamericanos.

El impacto diplomático de la apertura

Las palabras del primer ministro reflejaron la intención de Israel de fortalecer su presencia diplomática en América Latina y recuperar espacios de cooperación con los gobiernos de la región.

Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel. Foto: Reuters.
Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel. Foto: Reuters.

La apertura de la embajada colombiana en Jerusalén se convirtió así en el marco para que Netanyahu expresara su optimismo sobre el futuro de esos vínculos. Sin embargo, sus declaraciones constituyen una valoración política del mandatario y no implican, por sí solas, un cambio generalizado en la posición diplomática de los países latinoamericanos.

El desarrollo de las relaciones bilaterales y las decisiones de otros gobiernos serán determinantes para establecer si este acercamiento se traduce en una transformación más amplia del vínculo entre Israel y América Latina.

Este artículo fue elaborado a partir de información proporcionada por EFE, con edición de Canal 26.

Benjamín NetanyahuColombiaIsraelNP2026
Ezequiel Alippe
Ezequiel Alippe

Redactor

Magíster en Periodismo por la Universidad de San Andrés (UdeSA). Conductor de "Área de Tensión", de Lunes a Viernes de 18 a 20 hs por el streaming de Canal 26. Leer bio

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