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Elecciones en Israel: Netanyahu lidera en votos, pero el bloque de Eisenkot obtiene más escaños aunque tampoco alcanza la mayoría

El primer ministro israelí perdió entre 7 y 8 escaños en relación a las elecciones del 2022 pero lidera los comicios israelíes. En tanto, el espacio opositor lo supera pero no alcanza la mayoría para armar gobierno.

Matias Greisert
Por Matias Greisert
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Elecciones en Israel 2026.
Elecciones en Israel 2026. Foto: REUTERS
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El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, gana las elecciones generales con entre 24 y 25 escaños, frente a los 32 de las elecciones de 2022, pero su bloque no alcanza la mayoría para gobernar y el opositor supera al suyo por entre dos y tres escaños, según los sondeos a pie de urna .

Los sondeos a pie de urna dan al bloque opositor entre 52 y 53 escaños: de 21 a 23 para Yashar!, de Gadi Eisenkot; entre 12 y 14 para Beyajad, liderado por Naftali Bénet; entre 9 y 10 para Los Demócratas de Yair Golán; y de 7 a 9 para Israel Beitenu, de Avigdor Líberman.

Elecciones en Israel 2026.
Elecciones en Israel 2026. Foto: REUTERS

El bloque de Netanyahu ronda los 50 escaños: entre 24 y 25 para el Likud del mandatario; de 6 a 8 para el ultraordoxo Shas liderado por Aryeh Deri; entre 6 y 7 para Poder Judío, de Itamar Ben Gvir; en torno a 6 para Sionismo Religioso, de Bezalel Smotrich; y entre 6 y 7 para Judaísmo Unido de la Torá, de Yaakov Asher.

Los partidos árabes se harían con un total de entre 17 y 18 escaños, en una jornada en la que se registraron picos de participación entre la población palestina que cuenta con pasaporte israelí.

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Elecciones en Israel 2026.
Elecciones en Israel 2026. Foto: REUTERS

La Lista Conjunta, que engloba a los partidos de izquierda Jadash, Taal y Balad, obtendría entre 10 y 11 asientos; mientras que el islamista Raam llegaría a los 7.

El Parlamento de Israel cuenta con 120 asientos, estando la mayoría en 61. Dado que ni el bloque de Eisenkot ni el de Netanyahu alcanzan esta cifra, el apoyo de los partidos árabes (que ambos, de momento, rechazan) es clave para formar un Gobierno.

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