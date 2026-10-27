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En una prueba crucial para Netanyahu, Israel vota en sus primeras elecciones desde el inicio de la guerra

Las urnas abrieron este martes por la mañana para una de las elecciones más importantes de la historia del país. A lo largo del país, y también en los asentamientos ilegales de Cisjordania ocupada, 12.018 colegios electorales han abierto sus puertas para 7.332.000 electores, según las cifras de la Comisión Electoral Central israelí.

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El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu.
El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. Foto: via REUTERS
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Israel celebra este martes una de las elecciones más importantes en su historia. Se trata de los primeros comicios desde los ataques de Hamás de octubre de 2023, en los que se decidirá quién gobernará el país tras algunos de sus años más violentos y con el primer ministro, Benjamín Netanyahu, como protagonista.

Si bien un total de 38 partidos concurren, se espera que solo 11 superen el umbral del 3,25 % del electorado necesario para obtener representación parlamentaria, en unos comicios con dos bloques muy reñidos que, según las últimas encuestas, no tendrán mayoría para gobernar sin el apoyo de los partidos árabes.

Elecciones en Israel
Elecciones en Israel Foto: REUTERS

A lo largo del país, y también en los asentamientos ilegales de Cisjordania ocupada, 12.018 colegios electorales han abierto sus puertas para 7.332.000 electores, según las cifras de la Comisión Electoral Central israelí.

Sin embargo, algunos votantes ya han acudido a la urnas: el pasado 15 de octubre lo hicieron los miembros de las misiones diplomáticas en el exterior y, desde el día 21, los soldados en activo del Ejército.

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“Se trata de una celebración de la democracia israelí, en la que hoy participarán por primera vez cerca de 330.000 jóvenes israelíes”, destacó en el acto de apertura de la jornada el portavoz de la Comisión Electoral Central de Israel, Dean Livne.

Elecciones en Israel
Elecciones en Israel Foto: EFE

El portavoz añadió que “a lo largo del día, es posible que circulen por internet rumores, desinformación o informes engañosos”, por lo que instó a los ciudadanos “a verificar la fuente y el contexto de cualquier noticia, imagen o video antes de compartirlos, y a confiar únicamente en la información publicada por las autoridades oficiales”.

Dado que a los israelíes en el extranjero no se les permite el voto a distancia, la ONG estadounidense AID Coalition, al frente de la iniciativa Fly&Vote que facilita el regreso de los israelíes para votar, estima que al menos 67.000 han vuelto para ejercer su derecho al voto, la mayoría desde Europa y Estados Unidos.

Las elecciones pondrán el termómetro al país, tras una legislatura que comenzó con las mayores protestas de su historia tras el intento de Netanyahu de lapidar la independencia del poder judicial, se vio atravesada por la masacre del 7 de octubre, los rehenes y la ofensiva contra Gaza, y arrastra una consecución de escaladas bélicas contra Líbano e Irán, la última este marzo.

Elecciones en Israel
Elecciones en Israel Foto: EFE

La participación se mantiene respecto a 2022 en las primeras horas de votación

La participación en las elecciones de este martes en Israel se mantuvo prácticamente igual que en los comicios de 2022 en las primeras tres horas de votación, con un 16,7 % a las 10.00 hora local (8.00 GMT) frente al 15,9 % de las elecciones anteriores a la misma hora, anunció la Comisión Electoral Central de Israel.

Según medios israelíes, se trata del porcentaje de participación más alto a esa hora desde 1981. Hasta las 10.00 hora local, votaron en Israel 1,2 millones de personas, de un censo de 7,3 millones.

Elecciones en Israel
Elecciones en Israel Foto: EFE

El portavoz de la Comisión Electoral, Dean Livne, informó en rueda de prensa de los primeros datos de participación, y añadió que durante las primeras horas se registraron menos incidentes que en las elecciones de 2022.

Tan solo citó un incidente reportado por la Policía israelí, que informó en un comunicado de la detención de tres personas por un supuesto caso de soborno electoral, a las que se incautaron sobres con dinero para comprar presuntamente a votantes del partido islamista Raam.

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