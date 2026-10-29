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Milei felicitó a Netanyahu por las elecciones en Israel mientras mantiene silencio ante el triunfo de Lula en Brasil: “Felicitaciones, querido amigo”

El presidente argentino celebró que el Likud fuera la fuerza más votada y ratificó su alianza con Israel.

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Javier Milei y Benjamín Netanyahu.
Javier Milei y Benjamín Netanyahu. Foto: Presidencia
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Javier Milei felicitó al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, después de que su partido, el Likud, se ubicara como la fuerza más votada en las elecciones legislativas israelíes. A través de su cuenta oficial de Twitter, el presidente argentino destacó el liderazgo de su aliado y reafirmó la relación estratégica entre ambos países.

“Felicitaciones, querido amigo @netanyahu, por la gran elección del @likud_party que volvió a ser la primera fuerza en Israel”, escribió Milei. En la misma publicación, elogió al primer ministro israelí por el resultado obtenido pese a los pronósticos electorales que anticipaban dificultades para su espacio.

“Una vez más has demostrado la fortaleza de tu liderazgo, incluso frente a las encuestas y predicciones en tu contra”, agregó. El mandatario argentino también aprovechó el mensaje para ratificar su posición en política exterior: “La Argentina e Israel continuarán siendo aliados estratégicos en contra de aquellos que desafían nuestros valores occidentales”.

El mensaje contrastó con la posición que adoptó la Casa Rosada tras la reelección de Lula da Silva en Brasil, a quien decidió no enviarle una felicitación oficial luego del balotaje del domingo 25 de octubre.

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Qué resultados obtuvo Netanyahu en Israel y qué necesita para formar gobierno

Las elecciones israelíes se realizaron el martes 27 de octubre y dejaron al Likud como el partido más votado, aunque el resultado todavía no garantizaba la formación de un nuevo gobierno encabezado por Netanyahu.

Según los resultados parciales difundidos por la Comisión Electoral Central de Israel, el Likud obtenía alrededor del 20,6% de los votos, con una proyección de 27 bancas en la Knéset, el Parlamento israelí.

Benjamín Netanyahu
El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, votó en los comicios de este martes 27 de octubre. Foto: via REUTERS

Sin embargo, el bloque de partidos de derecha y religiosos encabezado por Netanyahu se mantenía por debajo de los 61 escaños necesarios para alcanzar la mayoría en una cámara integrada por 120 representantes.

Por lo tanto, el primer ministro deberá negociar apoyos parlamentarios para intentar formar gobierno. El resultado electoral celebrado por Milei representó una victoria del Likud como fuerza individual, pero no asegura por sí mismo la continuidad de Netanyahu al frente del Ejecutivo.

Por qué Milei felicitó a Netanyahu, pero no saludó a Lula por su reelección en Brasil

El mensaje del Presidente se produjo cuatro días después de la victoria de Lula en el balotaje brasileño, donde derrotó al senador Flávio Bolsonaro, candidato que había recibido el respaldo político de Milei.

Pese al resultado electoral, el Gobierno argentino decidió no emitir una felicitación oficial. La postura fue confirmada el martes 27 de octubre por el vocero presidencial, Adrián Ravier, durante una conferencia de prensa en la Casa Rosada. “Se tomó nota del resultado electoral de Brasil”, se limitó a decir el funcionario.

Javier Milei y Benjamín Netanyahu mantuvieron una reunión en EEUU junto a otros directivos argentinos e israelíes.
El presidente Javier Milei reunido con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. Foto: Presidencia

Ravier también reconoció las diferencias ideológicas entre ambos mandatarios y sostuvo que “el Presidente no es un hipócrita”. De todos modos, aseguró que la decisión no afectará las relaciones comerciales ni el trabajo conjunto dentro del Mercosur: la Casa Rosada ratificó que Argentina y Brasil continuarán manteniendo sus vínculos institucionales y económicos.

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