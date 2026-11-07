Benjamín Netanyahu alertó que dejar a Eisenkot formar gobierno con los partidos árabes podría significar un riesgo para el Estado de Israel

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. Foto: REUTERS

El presidente de Israel, Isaac Herzog, le encomendó al dirigente opositor Gadi Eisenkot la formación del próximo gobierno, luego de una ronda de consultas con las distintas fuerzas políticas representadas en la Knéset, el Parlamento israelí. La decisión llegó después de que el exjefe del Estado Mayor consiguiera más respaldos parlamentarios que el actual primer ministro, Benjamín Netanyahu.

Sin embargo, este resultado no garantiza la conformación de una nueva administración y ahora el dirigente deberá negociar con los sectores que mantienen diferencias políticas e ideológicas para conseguir una coalición capaz de gobernar.

Presentación de los resultados de las elecciones en Israel. Foto: EFE

En este sentido, la decisión de Herzog se produjo después de las elecciones legislativas del 27 de octubre, que dejaron un escenario fragmentado y complicaron las posibilidades de continuidad de Netanyahu.

Durante las consultas, Eisenkot consiguió el respaldo de los principales partidos opositores, entre ellos Yashar, su propia fuerza política; Beyajad, encabezado por los ex primeros ministros Naftali Bennett y Yair Lapid; Los Demócratas e Israel Beitenu. También recibió el apoyo de las dos principales formaciones árabes, la Lista Conjunta y Ra’am.

En conjunto, estas fuerzas representan 67 legisladores sobre un total de 120. Netanyahu, por su parte, obtuvo 46 recomendaciones, mientras que una de las agrupaciones ultraortodoxas que integraban su coalición saliente no respaldó a ningún candidato.

Tras recibir el encargo presidencial, Eisenkot planteó la necesidad de conformar un gobierno de emergencia nacional y llamó a priorizar la unidad política. El dirigente aseguró que hará todo lo posible para estar a la altura de la responsabilidad que le fue asignada.

La designación constituye un revés para Netanyahu, quien gobernó Israel durante varios períodos y buscaba renovar su mandato al frente de una alianza de sectores religiosos y ultranacionalistas.

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. Foto: via REUTERS

Netanyahu: “Con un gobierno como este, Israel, sencillamente, no sobrevivirá”

Tras este revés, Netanyahu afirmó que la supervivencia del país está en juego si la oposición gobierna con los partidos árabes y llamó a formar un Ejecutivo de unidad nacional en vísperas de que el presidente, Isaac Herzog, encomienda a un candidato formar gobierno.

“El fuego y las llamas que vemos en las calles de París y Bruselas palidecerán en comparación con el fuego y las llamas que veremos en las calles de Jerusalén, Tel Aviv, Haifa y el resto de las ciudades de Israel. Esto no es una fantasía; no se trata de tácticas para infundir miedo; es la realidad a la que nos enfrentaremos, y por eso debemos evitarlo”, dijo Netanyahu.

“Porque está en juego nuestra propia supervivencia. Con un gobierno como este, Israel, sencillamente, no sobrevivirá”, añadió en su segundo videomensaje desde las elecciones del pasado 27 de octubre.

Por ello, el primer ministro hizo un llamado a logar “un gobierno de unidad” que prescinda de aquellos que son “partidarios de Hamás”, en referencia a las dos formaciones árabes, que lograron 19 escaños en los comicios: los islamistas de Raam y la Lista Conjunta.

Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel. Foto: NA

Cuánto tiempo tiene Gadi Eisenkot para formar el nuevo gobierno de Israel

Con el encargo presidencial, Eisenkot inicia una etapa de negociaciones políticas para reunir los apoyos necesarios y presentar una coalición de gobierno. El dirigente dispone de 28 días para cumplir con la tarea, aunque puede solicitar una extensión adicional de 14 días.

En total, podría contar con un máximo de 42 días para alcanzar un acuerdo parlamentario. De no conseguir formar gobierno dentro de ese plazo, el presidente podrá encomendar la tarea a otro legislador. El proceso también podría derivar en nuevas negociaciones políticas e incluso en otra convocatoria electoral si ninguna alternativa consigue reunir los apoyos necesarios.