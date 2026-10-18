Macron habló tras los disturbios en Francia: “Los que intentaron derribar la República, tendrán que responder”

Emmanuel Macron habló tras los disturbios en Francia Foto: Captura de pantalla

Luego de los saqueos y manifestaciones en contra del costo de vida en Francia, el presidente Emmanuel Macron habló este domingo 18 de octubre en televisión, aseguró que “nada justifica la violencia” y responsabilizó a “radicales de extrema izquierda”.

El presidente francés transmitió un video de un poco más de ocho minutos y pidió no confundir a los alborotadores con las miles de personas que llevaron a cabo una manifestación pacífica por el encarecimiento de la vida. “Quienes destruyeron deben pagar, quienes saquearon deben indemnizar”, dijo Macron y garantizó “total transparencia”.

Incidentes en las calles de París. Foto: EFE

“Todos sentimos esta noche rabia y vergüenza”, comenzó diciendo el funcionario. Y agregó: “Ver las calles de nuestras ciudades devastadas de este modo es insoportable”.

Macron brindó su apoyo a los que sufrieron los disturbios, especialmente a los comerciantes y artesanos afectados por los saqueos, y prometió “ayudas rápidas”.

“Cada uno debe asumir sus responsabilidades. El país necesita orden, calma y no una escalada”, aseguró el presidente francés.

Las autoridades informaron que este sábado 17 de octubre varios grupos de manifestantes encubiertos provocaron incendios e invadieron edificios públicos en distintas ciudades.

Este domingo los protestantes volvieron a juntarse en la Place de la République de París en medio de tensiones con la policía, que tuvo que llevar adelante un enorme operativo.

Cuántas personas participaron de las manifestaciones en Francia

Los manifestantes fueron convocados por un sindicato, organizaciones estudiantiles y activistas que querían reactivar “chalecos amarillos”, el movimiento que nació para protestar contra la injusticia social en 2018. Según las autoridades alrededor de 550.000 personas fueron parte de la convocatoria en todo Francia. Sin embargo, los organizadores aseguraron que el número fue aún más alto y dijeron que serían 800.000 los participantes.

Incidentes en las calles de París. Foto: EFE

La policía francesa lanzó un comunicado en el que dijo que una persona falleció por un ataque al corazón, pero no precisaron más información al respecto. También dio a conocer que se registraron casi 2.400 arrestados en todo el país y unos 1.000 efectivos policiales resultaron heridos.

A través de su cuenta de X, el ministro de Interior, Laurent Nuñez, se pronunció al respecto y escribió que el derecho a protestar “es fundamental”. Pero “sembrar deliberada y colectivamente el desorden mediante la violencia no lo es”.

Un incendio destruyó parte de un histórico Ayuntamiento de 143 años

Un incendio provocado en el histórico Ayuntamiento en la ciudad de Limoges, en el centro de Francia, causó importantes destrozos y ocasionó el derrumbe de parte de su estructura.

De acuerdo con los testimonios recogidos, un grupo de manifestantes encapuchados habría iniciado los disturbios al incendiar un vehículo policial estacionado frente al Ayuntamiento.

El Ayuntamiento de Limoges, un edificio declarado monumento histórico y construido en el último cuarto del siglo XIX, quedó prácticamente destruido este sábado por un incendio provocado durante un ataque de manifestantes que participaban en la jornada de protestas sociales en Francia. Foto: EFE

Posteriormente, los involucrados fueron vistos rompiendo ventanas y accediendo al interior del edificio municipal, donde habrían provocado el fuego que rápidamente se propagó por sus instalaciones.