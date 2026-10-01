Así fue el encuentro entre Javier Milei y Emmanuel Macron en Francia: el abrazo de los presidentes en el Palacio del Elíseo

Los presidentes se reúnen en el Palacio del Elíseo. Foto: REUTERS

El presidente Javier Milei está reunido con su par francés Emmanuel Macron en el marco de la Argentina Week y luego de encabezar una exposición ante empresarios e inversores europeos en la sede de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). El encuentro bilateral tiene como uno de sus ejes la relación económica entre ambos países.

El encuentro con Macron se produce en la jornada central de la Argentina Week de París, organizada para promover inversiones en la Argentina y con participación de funcionarios, gobernadores y representantes de grandes empresas internacionales. La agenda incluye sectores estratégicos como energía, minería, agroindustria, infraestructura y tecnología.

La reunión será la cuarta bilateral entre Milei y Macron, quienes mantienen un vínculo que combinó diferencias en algunos temas internacionales con una agenda de cooperación económica. En esta oportunidad, el foco estará puesto especialmente en las relaciones comerciales y las oportunidades de inversión entre ambos países.

Milei disertó en el audiorio de OCDE

Antes de su llegada al Palacio del Elíseo, Milei defendió ante el auditorio de la OCDE el rumbo de su Gobierno y buscó transmitir un mensaje de continuidad a los inversores. En ese contexto, vinculó sus proyecciones económicas con las elecciones presidenciales de 2027 y afirmó: “Si reelegimos, 2028 será el mejor año económico de la historia”.

El mandatario también volvió a cuestionar a la oposición, a la que calificó de “malintencionada” y acusó de continuar “enfrascada en un mundo que ya no existe”. Al mismo tiempo, destacó la presencia de los gobernadores que viajaron a Francia y buscó presentar esa participación como una señal de respaldo institucional a la agenda de inversiones.

El presidente argentino fue recibido por su par francés en el marco de la "Argentina Week". Foto: REUTERS

“Hacer a la Argentina grande nuevamente está por encima de cualquier bandería política”, sostuvo Milei durante su exposición. En esa línea, anticipó que las provincias tendrán un papel central en el proceso económico que proyecta para los próximos años y afirmó: “Lo que se viene es una revolución del interior del país”.