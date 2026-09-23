comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Emmanuel Macron, sobre Gaza: “Este espectáculo nos hace avergonzarnos a todos”

El presidente de Francia denunció ante la Asamblea General de Naciones Unidas la situación “que nos hace avergonzarnos a todos” en Gaza y volvió a llamar al reconocimiento de la soberanía de Palestina un año después de que Francia reconociera al Estado palestino.

Canal 26
Por Canal 26
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
El mandatario denuncio ante la Asamblea General de la ONU la situación en Gaza.
El mandatario denuncio ante la Asamblea General de la ONU la situación en Gaza. Foto: EFE
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

El presidente francés, Emmanuel Macron, denunció este martes ante la Asamblea General de Naciones Unidas la situación “que nos hace avergonzarnos a todos” en Gaza y volvió a llamar al reconocimiento de la soberanía de Palestina, un año después de que Francia reconociera al Estado palestino.

“Algunos se jactan de una paz pretendida” en Palestina, afirmó sin precisar a quién se refería. “Pero esta paz no ha reabierto las vías humanitarias. ¡Este espectáculo nos hace avergonzarnos a todos!”, manifestó.

También citó la situación en Cisjordania, donde denunció “violaciones” de la legalidad. “Pero ¿en nombre de qué?”, preguntó Macron, provocando los aplausos de su auditorio. Y constató que “Hamás nunca ha actuado en Cisjordania”.

El líder francés defendió que la situación en Gaza y Cisjordania pone en cuestión las condiciones para una solución que garantice los derechos del pueblo palestino y, al mismo tiempo, la seguridad de Israel. “Es construir cada día -alertó- la imposibilidad de un proyecto que es el respeto de los derechos legítimos del pueblo palestino a existir”.

Contenido Recomendado

Macron protegerá infraestructuras críticas por amenazas rusas y convocará un G7 de energía:“La situación que estamos atravesando es grave”

Macron protegerá infraestructuras críticas por amenazas rusas y convocará un G7 de energía: “La situación que estamos atravesando es grave”

Francia anunció que enviará nuevos misiles interceptores a Ucrania para blindar su espacio aéreo

Francia anunció que enviará nuevos misiles interceptores a Ucrania para blindar su espacio aéreo

Una imposibilidad, afirmó, que afecta también a “las propias condiciones de la seguridad de hoy y de mañana para Israel y su pueblo”.

En línea con el discurso habitual de París, Macron subrayó que Francia está comprometida con la seguridad y la existencia de Israel, pero advirtió contra quienes consideran que esa seguridad puede alcanzarse mediante la vulneración de la soberanía de sus vecinos.

“Todos estamos comprometidos con la seguridad del pueblo de Israel y con su derecho a existir, pero todos aquellos que sostienen que la seguridad de Israel pasa por violar la soberanía de todos sus vecinos cometen un error funesto y debilitan la seguridad del Estado de Israel, tanto hoy como de cara al futuro”, apuntó en tono firme.

Macron defendió asimismo que el respeto de la soberanía debe aplicarse tanto a los palestinos como a los demás pueblos de la región. “Soberanía para los palestinos, cuyos derechos más elementales siguen siendo hoy vulnerados”, afirmó.

El jefe de Estado francés recordó que Francia reconoció al Estado palestino un año antes y rechazó las críticas de quienes califican ese reconocimiento como un gesto meramente simbólico. “¿Cuál es nuestra credibilidad si continuamos inactivos frente a Gaza?”, preguntó a la Asamblea General de la ONU.

“Nunca” debe aceptarse como normal la situación actual en Gaza y Cisjordania, subrayó Macron en su último discurso ante la Asamblea Nacional de Naciones Unidas, en el que lanzó un llamamiento a “no ceder” ante la “ley de la selva” y cerró filas con la ONU.

Por EFE.

Emmanuel MacronFranciaGaza NP2026
Canal 26
Canal 26

Mesa de redacción

Notas Más leídas

  1. Buscan voluntarios trabajar 6 horas diarias en Brasil a cambio de alojamiento gratis, almuerzo y 2 días libres:requisitos para postularse

    Buscan voluntarios trabajar 6 horas diarias en Brasil a cambio de alojamiento gratis, almuerzo y 2 días libres: requisitos para postularse

  2. Buscan voluntarios para cumplir con solo 28 horas semanales de trabajo:ofrecen hospedaje gratis y 2 días libres en una ciudad costera de Chile

    Buscan voluntarios para cumplir con solo 28 horas semanales de trabajo: ofrecen hospedaje gratis y 2 días libres en una ciudad costera de Chile

  3. Buscan voluntarios para trabajar solo 5 horas diarias en la campiña francesa:brindan alojamiento gratis, comidas y 2 días libres

    Buscan voluntarios para trabajar solo 5 horas diarias en la campiña francesa: brindan alojamiento gratis, comidas y 2 días libres

  4. Tragedia en el Himalaya:el cambio climático detrás del devastador alud en Nepal

    Tragedia en el Himalaya: el cambio climático detrás del devastador alud en Nepal

  5. María Corina Machado intentó volver tres veces a Venezuela en una semana y se lo negaron:“Se le ha impedido volar desde Panamá”

    María Corina Machado intentó volver tres veces a Venezuela en una semana y se lo negaron: “Se le ha impedido volar desde Panamá”
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Javier Milei participó de un encuentro con la comunidad judía en Nueva York y recibió un galardón en señal de reconocimiento por su labor

Javier Milei participó de un encuentro con la comunidad judía en Nueva York y recibió un galardón en señal de reconocimiento por su labor

Milei en Estados Unidos:discurso ante la ONU, reuniones con empresarios y una exposición en Nueva York

Máximo Kirchner propone crear una herramienta de recaudación en beneficio de las provincias y los sectores más ajustados

Milei compartió con Trump una sesión del Escudo de las Américas en la ONU:“Queremos tener un rol proactivo en garantizar la seguridad hemisférica”

Economía

El acuerdo de inversiones para infraestructura que firmarán EEUU y Argentina:en qué consiste el proyecto de USD 6.000 millones

El acuerdo de inversiones para infraestructura que firmarán EEUU y Argentina: en qué consiste el proyecto de USD 6.000 millones

Cierra histórica fábrica de Dánica en Buenos Aires:cuándo termina su producción y qué pasará con sus 30 empleados

El Gobierno reunió a la mesa política con el Presupuesto 2027 y discapacidad como ejes clave

Garbarino, en su etapa final:la Justicia remata bienes por más de $22 millones y define qué pasará con la marca

Internacionales

Ya buscan voluntarios para trabajar 6 horas en Brasil a cambio de alojamiento gratis, almuerzo y 2 días libres

Ya buscan voluntarios para trabajar 6 horas en Brasil a cambio de alojamiento gratis, almuerzo y 2 días libres

Emmanuel Macron, sobre Gaza:“Este espectáculo nos hace avergonzarnos a todos”

Tragedia en el Himalaya:el cambio climático detrás del devastador alud en Nepal

Alemania bajo amenaza:el crimen organizado expande su red con tecnología y violencia