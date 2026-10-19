En Colombia buscan voluntarios para generar contenido para redes sociales: piden 20 horas de trabajo por semana y ofrecen 2 días libres

En Colombia buscan voluntarios para generar contenido para redes sociales. Foto: Unsplash

En uno de los destinos turísticos más visitados de Colombia, una convocatoria de voluntariado busca perfiles vinculados a la comunicación digital, el marketing y la producción audiovisual. La propuesta se desarrolla en una zona de camping privada a orillas del embalse de Guatapé, en Antioquia, y ofrece alojamiento, beneficios turísticos y una experiencia internacional a cambio de colaboración en redes sociales y creación de contenido.

La vacante está orientada a personas que quieran combinar naturaleza, viajes y trabajo digital, participando además de la estrategia comercial y la promoción de actividades de aventura que se realizan en el lugar.

Qué tareas se deben hacer en este voluntariado en un camping de Colombia

La principal responsabilidad será documentar las actividades, eventos y experiencias que se desarrollan dentro del camping para luego transformarlas en contenido atractivo para las plataformas digitales. Entre las tareas previstas se encuentran:

Analizar resultados y proponer acciones con impacto medible

Colaborar en la atención al cliente a través de redes sociales

Crear, editar y publicar videos para redes sociales

Mantener actualizadas las cuentas digitales del emprendimiento

Participar en la estrategia de marketing y el embudo de ventas

Tomar, editar y entregar fotografías promocionales

La principal responsabilidad será documentar las actividades que se desarrollan dentro del camping. Foto: Worldpackers

Desde la organización explican que los horarios pueden adaptarse mediante el uso de herramientas de programación de publicaciones y trabajo planificado con anticipación. También señalan que existe flexibilidad para quienes cumplan objetivos y aporten estrategias efectivas.

Requisitos, carga horaria y beneficios de esta experiencia en Guatapé

El intercambio contempla una dedicación de 20 horas semanales y ofrece diferentes beneficios para quienes resulten seleccionados:

Dos días libres por semana

Cama en habitación compartida con otros viajeros

Espacio para acampar dentro del predio

Uso gratuito de lavandería

Cocina equipada para preparar alimentos

Internet básico para trabajo remoto

Clases gratuitas de danza

Clases gratuitas de idiomas

Descuentos en restaurantes de la zona

Beneficios en comidas y bebidas del bar

Descuentos en tours y excursiones

El camping está ubicado sobre la costa del embalse de Guatapé y cuenta con servicios de gastronomía. Foto: Worldpackers

El camping está ubicado sobre la costa del embalse de Guatapé y cuenta con servicios de gastronomía, alquiler de equipos para acampar, venta de bebidas y una tienda para viajeros. Además, el destino ofrece actividades como:

Botes de remo

Cabalgatas

Escalada y otras propuestas de aventura

Experiencias en vehículos ATV

Exploración de cuevas

Jet ski

Paddle board

Paseos en barco

Senderismo

Trekking

Wakeboard

Qué tener en cuenta antes de completar la postulación

Los interesados deberán cumplir con ciertos requisitos establecidos por la organización:

Tener entre 21 y 50 años

Contar con nivel intermedio de inglés o español

Viajar de manera individual, ya que no se aceptan parejas ni dúos

Poseer pasaporte de la Unión Europea o ciudadanía/visado de Estados Unidos

Disponer de seguro de viaje vigente

El intercambio contempla una dedicación de 20 horas semanales y ofrece diferentes beneficios. Foto: Worldpackers

Asimismo, es importante considerar que algunos gastos no están cubiertos por el programa. Entre ellos se encuentran:

Pasajes aéreos

Seguro de viaje

Transporte interno

Trámites de visa, cuando correspondan

Antes de postularse, también se recomienda evaluar la experiencia previa en fotografía, video y gestión de redes sociales, ya que son las áreas centrales del voluntariado.

Cómo aplicar a la convocatoria en Worldpackers

Las personas interesadas pueden presentar su candidatura a través de la plataforma Worldpackers, especializada en intercambios de trabajo por alojamiento y experiencias alrededor del mundo. A continuación, el paso a paso:

Ingresar al sitio web oficial de Worldpackers. Crear una cuenta personal dentro de la plataforma. Completar el perfil con información personal, intereses y experiencia. Buscar la oportunidad de voluntariado en el camping de Guatapé. Leer las condiciones, reglas de convivencia y requisitos del anfitrión. Enviar la solicitud de participación junto con una breve presentación personal. Esperar la respuesta del anfitrión para coordinar fechas y detalles de la experiencia.

La propuesta se presenta como una alternativa atractiva para quienes buscan adquirir experiencia internacional, potenciar sus habilidades en marketing digital y vivir una temporada en contacto con la naturaleza, en uno de los paisajes más emblemáticos de Colombia.