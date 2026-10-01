Se buscan voluntarios para vivir en un hermoso camping portugués: ofrecen 3 comidas y solo piden 25 horas de trabajo semanales

Se buscan voluntarios para vivir en un hermoso camping portugués. Foto: Unsplash

Para quienes sueñan con pasar una temporada en plena naturaleza, conocer personas de distintas partes del mundo y sumarse a un proyecto alternativo en Europa, una nueva convocatoria de voluntariado en Portugal promete una experiencia diferente. Sin embargo, detrás de la idea de “vivir gratis” existe una condición económica que los interesados deberían tener en cuenta antes de postularse.

La propuesta llega desde NaturViana, un camping naturista ubicado en Viana do Castelo, en el norte de Portugal, muy cerca de la frontera con España. El establecimiento publicó una búsqueda de voluntarios a través de la plataforma Worldpackers para colaborar en distintas tareas relacionadas con el mantenimiento y desarrollo del predio.

En qué consiste la propuesta de voluntariado para vivir en un camping portugués

NaturViana busca voluntarios para participar en trabajos de construcción, reparación y mantenimiento dentro de sus instalaciones. La convocatoria está abierta tanto para personas que viajan solas como para parejas o amigos que deseen compartir la experiencia.

NaturViana busca voluntarios para participar en trabajos de construcción, reparación y mantenimiento. Foto: Unsplash

La estancia mínima requerida es de apenas dos días, aunque quienes se postulen pueden permanecer períodos más extensos. El objetivo es colaborar en el funcionamiento diario del camping mientras se vive inmerso en un entorno natural característico del norte portugués.

Entre las tareas que suelen asignarse se encuentran pequeños trabajos de carpintería y montaje, pintura y decoración de instalaciones, reparaciones generales, cultivo, jardinería y organización de los espacios de trabajo.

Beneficios incluidos: alojamiento gratis, estancia y comidas

A cambio de su colaboración, los participantes reciben alojamiento y las tres comidas diarias, además de una serie de servicios adicionales que buscan facilitar la experiencia de residencia temporal. Los beneficios contemplan:

Desayuno, almuerzo y cena todos los días

Acceso a una cocina totalmente equipada

Conexión a internet de alta velocidad

Uso de lavandería

Distintas modalidades de alojamiento, desde espacios para acampar hasta habitaciones privadas o compartidas

Participación en excursiones, rutas y eventos organizados por el establecimiento

Sin embargo, existe un detalle importante: los voluntarios deben abonar una tarifa de 20 euros ($34.245,40) diarios. Según los responsables del proyecto, ese importe cubre gastos de agua, comidas, electricidad y materiales utilizados durante la estancia.

Los voluntarios del camping portugués deben abonar una tarifa de 20 euros ($34.245,40) diarios. Foto: Unsplash

En consecuencia, una permanencia de 30 días implica un gasto aproximado de 600 euros ($1.027.362), al que se suma la membresía anual de Worldpackers necesaria para acceder a la convocatoria.

Carga horaria y condiciones: cómo se distribuyen las 25 horas de trabajo semanales

La propuesta establece una carga de 25 horas de trabajo por semana, acompañada por dos días libres.

Las actividades se distribuyen según las necesidades del camping y la experiencia de cada voluntario. El anfitrión señala que no es indispensable dominar todas las tareas desde el primer día, ya que el trabajo se adapta a las capacidades de cada participante.

Ubicación y entorno: cómo es la experiencia de residencia en un camping de Portugal

El camping se encuentra en Portela Susã, una pequeña parroquia rural de Viana do Castelo situada a unos 50 kilómetros de la frontera española y a aproximadamente una hora en automóvil desde Vigo.

El camping se encuentra en Portela Susã, una pequeña parroquia rural de Viana do Castelo. Foto: Unsplash

Sus propietarios, Adriano Piñeiro y su pareja, Nina, presentan el lugar como un minicamping ecológico orientado al naturismo, rodeado de árboles, flores y espacios verdes. El complejo destaca por varias características sustentables:

Alojamientos alternativos integrados al paisaje

Aprovechamiento de manantiales naturales

Funcionamiento mediante paneles solares

Iluminación LED de bajo consumo

Parcelas para tiendas de campaña y autocaravanas

Piscina biológica sin productos químicos

Uno de sus principales atractivos es una llamativa cúpula de vidrio de 25 metros cuadrados que incluye dormitorio y sala de estar, con vistas panorámicas del entorno natural.

El carácter naturista del proyecto constituye uno de los aspectos centrales de la experiencia y es un elemento que los candidatos deben considerar antes de presentar su solicitud.

A quiénes está dirigida la búsqueda y qué perfil de participantes priorizan

La convocatoria establece algunos requisitos concretos para los postulantes. Los interesados deben:

Tener entre 18 y 35 años

Poseer un nivel intermedio de portugués o inglés

Mostrar predisposición para realizar tareas manuales y de mantenimiento

Actuar con responsabilidad y autonomía dentro del proyecto

La oferta no incluye pasajes aéreos, seguro de viaje, transporte interno ni otros gastos personales.

El carácter naturista del proyecto constituye uno de los aspectos centrales de la experiencia. Foto: Unsplash

Paso a paso: cómo enviar la solicitud y aplicar a la convocatoria

El proceso de inscripción se realiza íntegramente a través de Worldpackers y consta de varias etapas.

Crear un perfil en la plataforma: los candidatos deben completar información personal, idiomas, fotografías y experiencias previas relacionadas con las tareas requeridas. Contratar una membresía anual: el plan básico de Worldpackers tiene un costo aproximado de 59 dólares para una persona y 69 dólares para dos viajeros, permitiendo aplicar a múltiples oportunidades durante un año. Enviar la solicitud: desde la ficha de NaturViana se seleccionan las fechas deseadas y se adjunta una breve presentación explicando los motivos para participar. Coordinar con el anfitrión: antes del viaje se acuerdan el tipo de alojamiento disponible, las fechas definitivas de llegada y el pago de la tarifa diaria establecida por el proyecto.

Además, la plataforma ofrece asistencia durante toda la estancia y verifica previamente a los anfitriones antes de publicar sus convocatorias. Los responsables de NaturViana también remarcan que el camping funciona únicamente con reserva previa, por lo que solicitan expresamente que nadie se presente sin haber coordinado la visita con anticipación.