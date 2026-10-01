comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Se buscan voluntarios para vivir en un hermoso camping portugués: ofrecen 3 comidas y solo piden 25 horas de trabajo semanales

NaturViana busca voluntarios para participar en trabajos de construcción, reparación y mantenimiento dentro de sus instalaciones. La convocatoria está abierta tanto para personas que viajan solas como para parejas o amigos y la estancia mínima es de dos días.

Cristian Daniel Avila
Por Cristian Daniel Avila
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Se buscan voluntarios para vivir en un hermoso camping portugués.
Se buscan voluntarios para vivir en un hermoso camping portugués. Foto: Unsplash
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Para quienes sueñan con pasar una temporada en plena naturaleza, conocer personas de distintas partes del mundo y sumarse a un proyecto alternativo en Europa, una nueva convocatoria de voluntariado en Portugal promete una experiencia diferente. Sin embargo, detrás de la idea de “vivir gratis” existe una condición económica que los interesados deberían tener en cuenta antes de postularse.

La propuesta llega desde NaturViana, un camping naturista ubicado en Viana do Castelo, en el norte de Portugal, muy cerca de la frontera con España. El establecimiento publicó una búsqueda de voluntarios a través de la plataforma Worldpackers para colaborar en distintas tareas relacionadas con el mantenimiento y desarrollo del predio.

En qué consiste la propuesta de voluntariado para vivir en un camping portugués

NaturViana busca voluntarios para participar en trabajos de construcción, reparación y mantenimiento dentro de sus instalaciones. La convocatoria está abierta tanto para personas que viajan solas como para parejas o amigos que deseen compartir la experiencia.

NaturViana busca voluntarios para participar en trabajos de construcción, reparación y mantenimiento. Foto: Unsplash

La estancia mínima requerida es de apenas dos días, aunque quienes se postulen pueden permanecer períodos más extensos. El objetivo es colaborar en el funcionamiento diario del camping mientras se vive inmerso en un entorno natural característico del norte portugués.

Contenido Recomendado

Ya buscan voluntarios para trabajar en el Oktoberfest que se realizará en Córdoba:ofrecen alojamiento y 3 días libres por semana

Ya buscan voluntarios para trabajar en el Oktoberfest que se realizará en Córdoba: ofrecen alojamiento y 3 días libres por semana

Se buscan voluntarios para trabajar solo 5 horas por día en un hostel de Merlo:ofrecen 2 días libres, desayuno y tours gratis

Se buscan voluntarios para trabajar solo 5 horas por día en un hostel de Merlo: ofrecen 2 días libres, desayuno y tours gratis

Entre las tareas que suelen asignarse se encuentran pequeños trabajos de carpintería y montaje, pintura y decoración de instalaciones, reparaciones generales, cultivo, jardinería y organización de los espacios de trabajo.

Beneficios incluidos: alojamiento gratis, estancia y comidas

A cambio de su colaboración, los participantes reciben alojamiento y las tres comidas diarias, además de una serie de servicios adicionales que buscan facilitar la experiencia de residencia temporal. Los beneficios contemplan:

  • Desayuno, almuerzo y cena todos los días
  • Acceso a una cocina totalmente equipada
  • Conexión a internet de alta velocidad
  • Uso de lavandería
  • Distintas modalidades de alojamiento, desde espacios para acampar hasta habitaciones privadas o compartidas
  • Participación en excursiones, rutas y eventos organizados por el establecimiento

Sin embargo, existe un detalle importante: los voluntarios deben abonar una tarifa de 20 euros ($34.245,40) diarios. Según los responsables del proyecto, ese importe cubre gastos de agua, comidas, electricidad y materiales utilizados durante la estancia.

Los voluntarios del camping portugués deben abonar una tarifa de 20 euros ($34.245,40) diarios. Foto: Unsplash

En consecuencia, una permanencia de 30 días implica un gasto aproximado de 600 euros ($1.027.362), al que se suma la membresía anual de Worldpackers necesaria para acceder a la convocatoria.

Carga horaria y condiciones: cómo se distribuyen las 25 horas de trabajo semanales

La propuesta establece una carga de 25 horas de trabajo por semana, acompañada por dos días libres.

Las actividades se distribuyen según las necesidades del camping y la experiencia de cada voluntario. El anfitrión señala que no es indispensable dominar todas las tareas desde el primer día, ya que el trabajo se adapta a las capacidades de cada participante.

Ubicación y entorno: cómo es la experiencia de residencia en un camping de Portugal

El camping se encuentra en Portela Susã, una pequeña parroquia rural de Viana do Castelo situada a unos 50 kilómetros de la frontera española y a aproximadamente una hora en automóvil desde Vigo.

El camping se encuentra en Portela Susã, una pequeña parroquia rural de Viana do Castelo. Foto: Unsplash

Sus propietarios, Adriano Piñeiro y su pareja, Nina, presentan el lugar como un minicamping ecológico orientado al naturismo, rodeado de árboles, flores y espacios verdes. El complejo destaca por varias características sustentables:

  • Alojamientos alternativos integrados al paisaje
  • Aprovechamiento de manantiales naturales
  • Funcionamiento mediante paneles solares
  • Iluminación LED de bajo consumo
  • Parcelas para tiendas de campaña y autocaravanas
  • Piscina biológica sin productos químicos

Uno de sus principales atractivos es una llamativa cúpula de vidrio de 25 metros cuadrados que incluye dormitorio y sala de estar, con vistas panorámicas del entorno natural.

El carácter naturista del proyecto constituye uno de los aspectos centrales de la experiencia y es un elemento que los candidatos deben considerar antes de presentar su solicitud.

A quiénes está dirigida la búsqueda y qué perfil de participantes priorizan

La convocatoria establece algunos requisitos concretos para los postulantes. Los interesados deben:

  • Tener entre 18 y 35 años
  • Poseer un nivel intermedio de portugués o inglés
  • Mostrar predisposición para realizar tareas manuales y de mantenimiento
  • Actuar con responsabilidad y autonomía dentro del proyecto

La oferta no incluye pasajes aéreos, seguro de viaje, transporte interno ni otros gastos personales.

El carácter naturista del proyecto constituye uno de los aspectos centrales de la experiencia. Foto: Unsplash

Paso a paso: cómo enviar la solicitud y aplicar a la convocatoria

El proceso de inscripción se realiza íntegramente a través de Worldpackers y consta de varias etapas.

  1. Crear un perfil en la plataforma: los candidatos deben completar información personal, idiomas, fotografías y experiencias previas relacionadas con las tareas requeridas.
  2. Contratar una membresía anual: el plan básico de Worldpackers tiene un costo aproximado de 59 dólares para una persona y 69 dólares para dos viajeros, permitiendo aplicar a múltiples oportunidades durante un año.
  3. Enviar la solicitud: desde la ficha de NaturViana se seleccionan las fechas deseadas y se adjunta una breve presentación explicando los motivos para participar.
  4. Coordinar con el anfitrión: antes del viaje se acuerdan el tipo de alojamiento disponible, las fechas definitivas de llegada y el pago de la tarifa diaria establecida por el proyecto.

Además, la plataforma ofrece asistencia durante toda la estancia y verifica previamente a los anfitriones antes de publicar sus convocatorias. Los responsables de NaturViana también remarcan que el camping funciona únicamente con reserva previa, por lo que solicitan expresamente que nadie se presente sin haber coordinado la visita con anticipación.

VoluntariadoVoluntariosPortugal
Cristian Daniel Avila
Cristian Daniel Avila

Redactor

Notas Más leídas

  1. 15 años de experiencia y unas 9.750 horas de vuelo:quién es Smit Machchhar, el piloto que logró salvar a los pasajeros del vuelo Flydubai

    15 años de experiencia y unas 9.750 horas de vuelo: quién es Smit Machchhar, el piloto que logró salvar a los pasajeros del vuelo Flydubai

  2. Presunto abuso sexual grupal en una fraternidad de la Universidad Cornell:el crudo testimonio de la víctima y todo lo que se sabe hasta ahora

    Presunto abuso sexual grupal en una fraternidad de la Universidad Cornell: el crudo testimonio de la víctima y todo lo que se sabe hasta ahora

  3. VIDEO:así se vivió el aterrizaje de emergencia en Arabia Saudita del avión Flydubai tras un violento ataque

    VIDEO: así se vivió el aterrizaje de emergencia en Arabia Saudita del avión Flydubai tras un violento ataque

  4. “Estoy traumatizado y la gente sigue aterrorizada”:los estremecedores relatos de los pasajeros del avión que aterrizó de emergencia en Arabia Saudita

    “Estoy traumatizado y la gente sigue aterrorizada”: los estremecedores relatos de los pasajeros del avión que aterrizó de emergencia en Arabia Saudita

  5. Benjamín Netanyahu recibió al pasajero que intervino para evitar la caída del avión de Flydubai:su dramático relato

    Benjamín Netanyahu recibió al pasajero que intervino para evitar la caída del avión de Flydubai: su dramático relato
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Javier Milei se reunió con Emmanuel Macron en el Palacio del Elíseo:cómo sigue la agenda del presidente en París

Javier Milei se reunió con Emmanuel Macron en el Palacio del Elíseo: cómo sigue la agenda del presidente en París

Máximo Kirchner en San Juan:pidió “justicia fiscal” y apuntó contra la política económica del Gobierno

Patricia Bullrich, sobre la Ley de Tierras:“¿Para qué vas a mandar un proyecto si todavía está en la Justicia?”

Pablo Quirno en el Coloquio de IDEA:“Reclamaron previsibilidad para invertir a largo plazo y el Gobierno asumió esa responsabilidad”

Economía

Fondo de Asistencia Laboral:cuánto deberán aportar las empresas al FAL desde noviembre de 2026

Fondo de Asistencia Laboral: cuánto deberán aportar las empresas al FAL desde noviembre de 2026

Plazo fijo en octubre 2026:cuánto rinde invertir $500.000 a 30 días

Cuánto plata gano si deposito $300.000 en un plazo fijo de 30 días durante octubre 2026

ANSES paga en octubre:las fechas clave para los DNI terminados en 4, 5, 6 y 7

Internacionales

Putin amenaza con usar armas nucleares:el análisis de Andrés Repetto sobre la tensión entre Rusia y la OTAN

Putin amenaza con usar armas nucleares: el análisis de Andrés Repetto sobre la tensión entre Rusia y la OTAN

Presunto abuso sexual grupal en una fraternidad de la Universidad Cornell:el crudo testimonio de la víctima y todo lo que se sabe hasta ahora

Alerta en la OTAN:Mark Rutte afirmó que no espera una ofensiva rusa inminente, pero sí que continúen los “ataques hostiles”

Lula cruzó a Trump y cuestionó el vínculo de América Latina con Estados Unidos:“Complejo de inferioridad”