En Bolivia buscan voluntarios para trabajar 25 horas por semana: ofrecen 2 comidas y alojamiento en un castillo ecológico

En Bolivia buscan voluntarios para trabajar 25 horas por semana. Foto: Unsplash

Mientras buena parte de los turistas jóvenes buscan experiencias que combinen alojamiento económico, intercambio cultural y contacto con comunidades locales, una singular convocatoria en Bolivia llama la atención por su escenario. Se trata de un castillo de estilo fantástico ubicado en la ciudad de Sucre que abre sus puertas a voluntarios de distintas partes del mundo.

La propuesta invita a pasar una semana colaborando en la puesta a punto de un edificio que, aunque ya está construido, todavía necesita una serie de trabajos finales para completar su transformación. Lejos de las típicas tareas de hostelería, los anfitriones buscan personas dispuestas a participar en proyectos de pintura, decoración, jardinería y pequeñas reparaciones que ayuden a dar forma a los últimos detalles de este espacio que parece salido de un cuento medieval.

Según la convocatoria, son especialmente valoradas las habilidades vinculadas al trabajo con madera, el mantenimiento de jardines y la pintura. Incluso quienes tengan conocimientos de mecánica de bicicletas encontrarán un lugar donde aportar, ya que el castillo también necesita tareas de reparación en ese ámbito. Más allá de la experiencia previa, los organizadores destacan dos cualidades fundamentales: el compromiso con la limpieza y el cuidado de los espacios comunes.

Los anfitriones buscan personas dispuestas a participar en proyectos de pintura, decoración y jardinería. Foto: Worldpackers

Dónde está ubicado el castillo ecológico que busca voluntarios

La experiencia se desarrolla en Sucre, la capital constitucional de Bolivia y una de las ciudades patrimoniales más importantes de América del Sur. Conocida por su arquitectura colonial de fachadas blancas, sus iglesias históricas y su clima templado durante gran parte del año, la ciudad se convirtió en un destino frecuente para viajeros interesados en la cultura, la historia y el turismo alternativo.

En este contexto se encuentra el castillo ecológico que impulsa la convocatoria. Aunque la construcción principal ya está terminada, el proyecto continúa sumando mejoras y detalles decorativos para perfeccionar sus instalaciones y ofrecer una experiencia cada vez más atractiva a visitantes y voluntarios.

Cuáles son los requisitos de la propuesta de voluntariado en Bolivia

La convocatoria está abierta a personas de entre 18 y 70 años que cuenten con conocimientos básicos de español o inglés. Uno de los aspectos más particulares del programa es que únicamente acepta voluntarios individuales, por lo que las postulaciones de parejas o dúos no forman parte de esta edición.

La convocatoria está abierta a personas de entre 18 y 70 años que tengan conocimientos de español o inglés. Foto: Worldpackers

Si bien no es obligatorio contar con experiencia profesional, los organizadores valoran conocimientos en pintura, carpintería, jardinería, mantenimiento general y reparación de bicicletas. También se espera predisposición para colaborar en tareas de limpieza y conservación de los espacios compartidos.

La estadía tiene una duración de una semana y contempla cinco jornadas laborales. Los participantes deben respetar normas de convivencia como mantener el orden y la limpieza, evitar fumar dentro de las instalaciones, cuidar el consumo de agua y electricidad, reciclar residuos y cumplir con los horarios establecidos para las actividades.

Beneficios: qué se ofrece a cambio de las 25 horas de trabajo semanales

A cambio de colaborar 25 horas por semana, distribuidas en cinco horas diarias durante cinco días, los voluntarios acceden a una serie de beneficios que cubren buena parte de los gastos básicos de viaje. Entre ellos se incluyen:

Habitación privada durante toda la estadía

Desayuno diario

Almuerzo diario

Acceso a internet de alta velocidad, ideal para quienes trabajan de forma remota

Clases gratuitas de idiomas

Dos días libres por semana para realizar actividades turísticas

Los viajeros también tienen la posibilidad de adquirir directamente los víveres necesarios en mercados locales. Foto: Worldpackers

Además, los anfitriones informan que solicitan una contribución de 20 dólares semanales ($30.555) destinada a la compra comunitaria de alimentos. Según explican, esta medida responde al incremento del costo de vida y de los productos básicos en Bolivia.

Como alternativa, los viajeros también tienen la posibilidad de adquirir directamente los víveres necesarios en mercados locales. Los gastos de vuelos, seguro médico, transporte interno y visados no están incluidos en la propuesta.

Cómo aplicar al voluntariado a través de Worldpackers

La convocatoria se encuentra disponible a través de la plataforma Worldpackers, uno de los sitios especializados en intercambios de trabajo por alojamiento y beneficios para viajeros.

Ingresar al sitio web oficial de Worldpackers. Crear una cuenta personal dentro de la plataforma. Completar el perfil con información personal, intereses y experiencia. Buscar la oportunidad de voluntariado en el Castillo Encantador en Sucre (Bolivia). Leer las condiciones, reglas de convivencia y requisitos del anfitrión. Enviar la solicitud de participación junto con una breve presentación personal. Esperar la respuesta del anfitrión para coordinar fechas y detalles de la experiencia.

Dado que la estadía se limita a una semana por voluntario y la organización asegura recibir una alta demanda de postulaciones, se recomienda realizar la aplicación con anticipación y detallar cualquier conocimiento vinculado con carpintería, jardinería, mantenimiento general, mecánica de bicicletas y pintura.