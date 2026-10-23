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Impactante video: un escolta de la presidenta del Parlamento de Bulgaria derribó a una periodista y la dejó con graves lesiones

La brutal agresión quedó grabada y se viralizó en redes sociales, lo que generó importantes repudios. La periodista acabó con conmoción cerebral, una fractura de clavícula y una dislocación de hombro. ATENCIÓN: imágenes que pueden herir la sensibilidad del lector.

Ezequiel Alippe
Por Ezequiel Alippe
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Una periodista de Bulgaria fue brutalmente agredida por un custodio de una política
La secuencia de la agresión a la periodista búlgara que acabó con ella con heridas múltiples. Foto: Captura de video
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Una periodista búlgara sufrió una conmoción cerebral, una fractura de clavícula y una dislocación de hombro luego de que un agente de seguridad la empujara violentamente al suelo cuando intentaba entrevistar a la presidenta del Parlamento. El episodio quedó registrado en un video que generó una ola de repudio en el país.

Cómo fue la agresión a la periodista en Bulgaria

La víctima fue Sonia Koltuklieva, periodista de la agencia de noticias PIK, quien intentaba hacerle preguntas a Mihaela Dotsova frente a la sede del partido Bulgaria Progresista, en Sofía, vinculado al primer ministro Rumen Radev.

Custodio de la presidenta del Parlamento de Bulgaria agrede a una periodista y le ocasiona graves lesiones
El momento de la brutal agresión por parte del custodio a la periodista. Video: X/@KalendarNews

Las imágenes difundidas en las redes sociales muestran el momento en que un integrante del Servicio Nacional de Protección empuja con fuerza a la reportera y la derriba sobre la acera. Como consecuencia de la caída, Koltuklieva sufrió lesiones que obligaron a trasladarla en ambulancia a la Academia Médica Militar.

Antes de ser agredida, la periodista le había reclamado explicaciones a Dotsova por su decisión de bloquear en dos ocasiones las audiencias parlamentarias relacionadas con los indultos otorgados por Iliana Iotova cuando se desempeñaba como vicepresidenta.

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La reportera se acercó al vehículo oficial mientras grababa con su teléfono e intentó continuar con las preguntas. “¿Por qué tiene miedo? Salga y hable con nosotros”, le dijo a la funcionaria antes de que el agente la arrojara al suelo.

La reacción de la presidenta del Parlamento tras el ataque

Dotsova no respondió las preguntas y se retiró del lugar en su limusina, con las luces y la sirena encendidas. Según las imágenes difundidas, abandonó la escena sin comprobar el estado de salud de la periodista ni ofrecerle asistencia.

Tampoco intervinieron otros integrantes del equipo de seguridad ni representantes del partido mientras Koltuklieva permanecía inmóvil en la vereda. Los testigos que presenciaron el episodio cuestionaron duramente el accionar de los agentes y los calificaron de “brutos”.

El ataque ocurrió pocos minutos después de que Rumen Radev brindara una conferencia de prensa de emergencia por una declaración del Parlamento Europeo que cuestionaba sus políticas hacia Moscú.

Investigación contra el agente de seguridad

Tras analizar las imágenes del incidente, el Servicio Nacional de Protección de Bulgaria anunció la apertura de una investigación y notificó a la Fiscalía Militar para que se examinen las circunstancias de la agresión.

La institución advirtió que aplicará las sanciones más severas si se determina que sus agentes excedieron las medidas necesarias para cumplir con sus funciones de protección.

Así quedó la periodista tendida en el piso, inmóvil, tras la agresión
Así quedó la periodista tendida en el piso, inmóvil, tras la agresión. Foto: Captura de video

Al mismo tiempo, el organismo pidió respetar la privacidad y la seguridad de las personas bajo su custodia y recordó que el personal debe actuar de acuerdo con la ley ante cualquier intento de vulnerar los protocolos de seguridad.

Repudio político y periodístico por la agresión

El video de la agresión acumuló decenas de miles de reproducciones y provocó una ola de críticas en Bulgaria. Periodistas y dirigentes políticos de distintos sectores condenaron el episodio y cuestionaron la violencia ejercida contra la trabajadora de prensa que intentaba realizar preguntas a la funcionaria pública.

El caso volvió a poner en el centro del debate la seguridad de los periodistas durante la cobertura de actividades políticas y los límites del accionar de los agentes encargados de proteger a las autoridades.

AgresiónBulgariaViral
Ezequiel Alippe
Ezequiel Alippe

Redactor

Magíster en Periodismo por la Universidad de San Andrés (UdeSA). Conductor de "Área de Tensión", de Lunes a Viernes de 18 a 20 hs por el streaming de Canal 26. Leer bio

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