Video: españoles rodearon a un hincha argentino y lo golpearon brutalmente en el piso durante los festejos en Madrid

Agredieron a un hincha argentino en Madrid. Foto: captura video.

Los festejos en España por ganar el Mundial 2026 se vieron arruinados por varios hechos violentos que se desataron por parte de ciudadanos españoles.

En las últimas horas trascendió un video donde se puede ver a un hincha argentino siendo víctima de una feroz golpiza por parte de un grupo de simpatizantes locales en el interior de la red de Metro de Madrid, en medio de los multitudinarios festejos por la consagración de España de la Copa del Mundo 2026.

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Agredieron a un hincha argentino en Madrid. Video: NA.

Dónde ocurrió el violento hecho contra el hincha argentino

La agresión ocurrió en los andenes de la estación Sol y todo quedó registrado en videos por las personas que se encontraban alrededor, material que rápidamente se difundió en redes y generó un fuerte repudio internacional.

En las imágenes se puede observar cómo el joven, que vestía una camiseta de la Selección argentina, es rodeado de forma violenta por varios jóvenes vestidos con insignias españolas, quienes comenzaron a propinarle golpes de puño y patadas. Ante la gravedad de la situación, otros pasajeros que esperaban el transporte público intervinieron e intentaron separar a los atacantes y asistir a la víctima.

Agredieron a un hincha argentino en Madrid. Foto: captura video.

Hasta el momento, las fuerzas de seguridad madrileñas y las autoridades gubernamentales locales no han reportado la detención de ninguno de los involucrados en la pelea.

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Por su parte, los organismos oficiales tampoco emitieron un informe médico detallado respecto de la gravedad de las lesiones sufridas por el damnificado.

Los futbolistas de la Selección española festejan ante miles de hinchas en Madrid. Foto: REUTERS

Quién es el goleador de España en el Mundial 2026

Entre los nombres más destacados aparece Mikel Oyarzabal, máximo goleador de España en el Mundial 2026 con 5 tantos. Con una defensa firme, apenas un gol recibido en el torneo, y una ofensiva repartida entre varias figuras, España buscará este domingo 19 de julio coronar su gran campaña ante la Selección Argentina y quedarse con la Copa del Mundo.

Goleadores de España en el Mundial 2026: la tabla completa