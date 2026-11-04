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Ataque contra mujeres trans en Palermo: las víctimas denuncian una agresión organizada y avanza la investigación

El hecho tuvo lugar el domingo 1° de noviembre en horas de la noche. En este momento, la causa está siendo investigada como lesiones agravadas en contexto de odio hacia la identidad de género.

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El ataque fue grabado por los mismos agresores y luego lo compartieron en redes sociales. Foto: Captura de video
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El pasado domingo 1° de noviembre, los bosques de Palermo fueron escenario de un atroz ataque a al menos seis mujeres trans que se encontraban en el lugar. Las agresiones fueron perpetradas por un grupo de jóvenes que estaban realizando una “bicicleteada nocturna”.

Actualmente, la causa está cago de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 13 de la Ciudad de Buenos Aires, cuyo titular es la fiscal Andrea Scanga, especialista en discriminación.

El objetivo de la investigación judicial es determinar la identidad de los atacantes. En las últimas horas, de hecho, se ha detenido a un adolescente de 14 años como presunto miembro de la banda que agredió a las mujeres trans.

El ataque fue grabado por los mismos agresores y luego lo compartieron en redes sociales

De acuerdo de las propias víctimas, estos ataques no son nuevos. El periodista Ignacio González Prieto, incluso, sostuvo que los jóvenes suelen subirse provenir de la zona sur u oeste del Conurbano Bonaerense.

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Según sus palabras, los adolescentes viajan en tren hasta la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) acompañados de sus bicicletas y al bajar comienzan a romper carteles y tachos de basura.

Ataque trans
El hecho ocurrió el domingo 1 de noviembre en horas de la noche en Palermo. Foto: Captura de video

En el ataque, los agresores no solo violentaron físicamente a las mujeres, sino que, además, comenzaron a agredirlas de manera verbal y a propinar insultos e infamias. Acto seguido, empezaron a grabar el episodio y luego lo compartieron en sus propias redes sociales.

Cómo avanza la investigación por el ataque a mujeres trans en Palermo

La Fiscalía se encuentra no solo tomando declaración a testigos y a las propias víctimas también ha pedido los registros de las cámaras de seguridad de la zona para contar con más detalles sobre el ataque.

De acuerdo a lo informado por El Destape, los investigadores solicitaron los videos al Centro de Monitoreo Urbano de Policía de la Ciudad dispuestos en las cámaras de seguridad de las calles de los Ombúes y Andrés Bello. La causa está caratulada como “lesiones agravadas en contexto de odio a la identidad de género”.

Ataque en patota contra trabajadoras sexuales trans en Palermo.
La causa está caratulada como “lesiones agravadas en contexto de odio a la identidad de género”. Foto: Captura de video.

Cómo ocurrió el hecho

Según las víctimas de la agresión, un grupo de más de 50 jóvenes en bicicleta se acercaron y empezaron a perseguir a seis mujeres trans que estaban en las cercanías de la avenida de los Ombúes y Andrés Bello, en los Bosques de Palermo. Los adolescentes las golpearon y una de las víctimas incluso perdió parte de su oreja.

Este miércoles 29 de octubre, algunas de las víctimas se dirigieron a la Defensoría del Pueblo para denunciar el hecho y solicitaron el acompañamiento de la comunidad LGBT. Una de las mujeres sostuvo que tenía el ojo morado y el que ataque “estuvo preparado”.

Pensamos que fue un momento de zona liberada. La Policía siempre está en esa zona y ese día no estuvo. Eso es exactamente lo que nos llama la atención”, aseguró una de las víctimas.

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