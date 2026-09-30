Encontró mensajes en el celular de su pareja, se los reclamó y él la asesinó a puñaladas

Trágico suceso en provincia de Buenos Aires acabó con un femicidio y un suicidio. Foto: NA.

Una discusión de pareja terminó en un femicidio seguido de suicidio en Villa Maipú, partido bonaerense de San Martín. Romina Cardozo, de 38 años, fue atacada a puñaladas por su pareja y murió en el Hospital Belgrano, donde había sido trasladada de urgencia. El hombre, identificado como Aron, de 24 años, murió dentro de la vivienda después de provocarse una grave herida.

El hecho ocurrió durante la tarde y quedó al descubierto cuando un vecino advirtió que salía humo de la casa. Junto con otras personas, intentó controlar el fuego que se había iniciado en el interior del domicilio y, al ingresar, encontró a la mujer gravemente herida y al joven muerto.

Cómo ocurrió el femicidio en Villa Maipú

Según reconstruyó el portal local SM Noticias, la discusión habría comenzado después de que Romina encontrara mensajes en el teléfono celular de su pareja. Los reproches derivaron en una fuerte pelea hasta que el hombre habría tomado un arma blanca y atacado a la mujer.

En ese momento, los vecinos llegaron al domicilio y encontraron una escena dramática. Aron estaba muerto, mientras que Romina permanecía tendida en el piso, gravemente herida y cerca del cuerpo de su pareja.

Los propios vecinos retiraron al joven de la vivienda y trasladaron a Romina hasta el Hospital Belgrano. A pesar de los esfuerzos médicos, la mujer murió como consecuencia de la gravedad de las heridas.

Romina Cardozo tenía 38 años. Foto: Gentileza SM Noticias.

Romina habría recibido más de 10 puñaladas

De acuerdo con los testimonios recogidos durante la investigación, la víctima habría recibido más de una decena de puñaladas. Los investigadores trabajan sobre la hipótesis de que las lesiones fueron provocadas durante la discusión que mantuvo con su pareja.

Después del ataque, Aron habría intentado prender fuego la vivienda. Finalmente, el joven murió tras provocarse una profunda herida en el cuello.

La víctima tenía 38 años y era madre de dos hijos. Una nena vivía con ella en la casa donde ocurrió el crimen, mientras que su hijo varón reside con su padre.

Qué se sabe del hombre que atacó a su pareja

Vecinos de la zona señalaron que Aron había estado preso desde los 16 años y que había recuperado recientemente la libertad.

En las primeras horas posteriores al hecho, el episodio fue relacionado con una posible situación vinculada al consumo de drogas, debido a los problemas que, según los testimonios, atravesaban ambos.

Sin embargo, fuentes vinculadas a la causa indicaron al medio local que los investigadores analizan principalmente un móvil de carácter vincular, relacionado con los celos y la relación de pareja. La investigación busca ahora reconstruir los últimos minutos dentro de la vivienda y establecer con precisión cómo se produjo el ataque contra Romina y qué ocurrió después.

La causa quedó en manos de la Justicia, que deberá avanzar con las pericias correspondientes para determinar la secuencia exacta del femicidio y la posterior muerte del agresor.