comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Una discusión por el ascensor terminó en una brutal golpiza a una pareja gay en Tucumán: hay un joven en terapia intensiva

La agresión ocurrió durante una discusión en un edificio. Familiares y organizaciones denuncian que el ataque estuvo motivado por la orientación sexual de las víctimas y reclaman que se investigue como un posible crimen de odio.

Romina Muscari
Por Romina Muscari
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Ataque homofóbico
Ataque homofóbico en Tucumán Foto: Agencia NA
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Una pareja de jóvenes fue víctima de una violenta agresión en un edificio del centro de San Miguel de Tucumán y uno de ellos permanece internado en terapia intensiva. Familiares y allegados denunciaron que el ataque habría estado motivado por la orientación sexual de las víctimas y lo calificaron como un posible crimen de odio.

El episodio ocurrió el domingo por la noche en un inmueble ubicado sobre la calle Muñecas al 64. Según los testimonios difundidos por el entorno de los jóvenes, una discusión por el uso del ascensor durante una mudanza derivó en una golpiza presuntamente cuando los agresores advirtieron que ambos eran pareja.

Acusados del ataque homofóbico en Tucumán
Acusados del ataque homofóbico en Tucumán Foto: Instagram

Quiénes son las víctimas

Una pareja de jóvenes fue víctima de una violenta agresión en un edificio del centro de San Miguel de Tucumán y uno de ellos, identificado como Francisco Blasetti García, permanece internado en terapia intensiva, mientras el caso fue denunciado por los allegados como un ataque motivado por la orientación sexual de ambos.

Como consecuencia de la agresión, los dos jóvenes sufrieron lesiones y Blasetti García debió ser trasladado a la Clínica Mayo, donde quedó internado por la gravedad de su cuadro. La madre del otro joven, identificado como Iván, denunció públicamente lo sucedido y cuestionó que, según su relato, los presuntos agresores no habrían sido detenidos durante las primeras horas posteriores al hecho.

Contenido Recomendado

Ataque homófobo en Palermo:un joven fue brutalmente golpeado y sufrió una doble fractura de mandíbula

Juan Sabín, el joven que sufrió un ataque homófobo.

Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia:por qué se conmemora

Día Internacional del Orgullo LGBTIQ+, efemérides
Denuncia de la madre de uno de los agredidos por el ataque homofóbico en Tucumán.
Un fisicoculturista y su padre golpearon brutalmente a una pareja gay en Tucumán Video: TikTok

La mujer también pidió la intervención de las autoridades provinciales y judiciales para que se esclarezca lo ocurrido y se determinen las responsabilidades de quienes habrían participado de la golpiza.

El episodio generó el repudio de la organización Orgullo Tucumán, que expresó su solidaridad con las víctimas y sus familias y reclamó una actuación rápida de la Policía y del Poder Judicial. La Cámara de Comercio de San Miguel de Tucumán también manifestó su rechazo a la agresión, ya que Blasetti García integra su Comité Ejecutivo.

Organización Orgullo Tucumán
La Cámara de Comercio de San Miguel de Tucumán también manifestó su rechazo a la agresión, ya que Blasetti García integra su Comité Ejecutivo. Foto: Organización Orgullo Tucumán

Hasta el momento, no se había informado oficialmente sobre detenciones vinculadas con el caso. La investigación deberá establecer cómo se desarrolló el enfrentamiento, quiénes intervinieron y si existió una motivación homofóbica, tal como denunciaron los allegados de los jóvenes.

HomofobiaGolpizaAgresión
Romina Muscari
Romina Muscari

Redactora de política y economía

Periodista. Estudiante de la Licenciatura en Comunicación Social en la UNLAM. Leer bio

Notas Más leídas

  1. Qué reveló la autopsia al cuerpo de Tatiana Fernández, la trabajadora sexual asesinada en Retiro

    Qué reveló la autopsia al cuerpo de Tatiana Fernández, la trabajadora sexual asesinada en Retiro

  2. 800 invitados, famosos y shows internacionales:así fue el millonario casamiento del Rey del Tabaco, denunciado por evasión

    800 invitados, famosos y shows internacionales: así fue el millonario casamiento del Rey del Tabaco, denunciado por evasión

  3. Bomberos de la Ciudad volvían de un incendio, chocaron en Parque Patricios y se incrustaron contra un paredón de la ex Cárcel de Caseros

    Bomberos de la Ciudad volvían de un incendio, chocaron en Parque Patricios y se incrustaron contra un paredón de la ex Cárcel de Caseros

  4. Visitó un café emblemático de Buenos Aires, probó los famosos churros y murió:la tragedia de un turista británico de 24 años

    Visitó un café emblemático de Buenos Aires, probó los famosos churros y murió: la tragedia de un turista británico de 24 años

  5. El acusado de los femicidios en Retiro y Córdoba se negó a declarar y permanecerá detenido

    El acusado de los femicidios en Retiro y Córdoba se negó a declarar y permanecerá detenido
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

El Gobierno habilitó un teléfono para asistir a los argentinos afectados por la tragedia ferroviaria en España

Tragedia ferroviaria en España choque de trenes

Máximo Kircher cuestionó la política económica del Gobierno, reclamó mejores salarios y destacó el liderazgo de Cristina

José Luis Espert apeló su procesamiento por lavado de dinero y pidió que levanten el embargo de $1.000 millones

Rodolfo Aguiar pidió conocer el estado de salud mental de Milei y el Gobierno le respondió:“Es competente”

Economía

Nuevo sueldo de empleadas domésticas:cuánto se paga por hora y por mes en noviembre de 2026 con el aumento

Empleadas domésticas

Cómo se calcula el aguinaldo para empleadas domésticas en diciembre 2026

Fabricantes de calzados realizaron un “zapatazo” solidario en Plaza de Mayo para protestar por la crisis del sector

El FMI aprobó la tercera revisión del acuerdo con la Argentina y el país se encamina a recibir un desembolso de USD 900 millones

Internacionales

Una combi brasileña, un operativo policial y un avión privado:cómo salió Flávio Bolsonaro de Argentina para desembarcar en Estados Unidos

Flávio Bolsonaro.

Así llegó Flávio Bolsonaro a Miami tras cruzar la frontera de Brasil con Argentina:el avión privado despegó desde Puerto Iguazú

Buscan ya voluntarios para trabajar 4 horas por día en un campo y huerto cerca del mar en Chile:ofrecen alojamiento gratis y 2 días libres

Fatal choque de trenes en España:piden donaciones de sangre urgente para asistir a las víctimas del accidente