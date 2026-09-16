Video inédito e impactante: un joven condenado a un año de prisión rompió las esposas, intentó huir y golpeó a dos policías

La secuencia del intento de fuga de Timothy J. Reaggle. Foto: Captura de video.

Un joven de Wellsville, Ohio, Estados Unidos, protagonizó un violento intento de fuga en el tribunal del condado de Columbiana pocos minutos después de recibir una condena de un año de prisión. El detenido logró romper las esposas, golpeó a uno de los agentes que lo escoltaba y derribó a otro durante una desesperada carrera por los pasillos del edificio.

El episodio terminó cuando el joven fue reducido con una pistola Taser y trasladado finalmente a la cárcel del condado. Toda la secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad del tribunal y posteriormente se difundió en redes sociales.

El protagonista fue identificado como Timothy J. Reaggle, quien está próximo a cumplir 21 años. El lunes había asistido a una audiencia acompañado por un familiar y permanecía en libertad bajo fianza. A las 13, el juez Scott Washam le comunicó la sentencia por una serie de delitos cometidos en 2025.

Así fue el intento de fuga y la persecución dentro del tribunal

Luego de escuchar la condena, Reaggle fue esposado por el agente Keith Thorn, quien comenzó a escoltarlo hacia la zona de detención. El joven se encontraba visiblemente angustiado y llorando cuando abandonó la sala.

Timothy J. Reaggle agredió a varios oficiales e intentó huir tras ser condenado. Video: X/Timothy J. Reaggle

Sin embargo, mientras avanzaban por el pasillo, logró romper las esposas, se dio vuelta y golpeó a Thorn en el rostro, provocando que el agente cayera al suelo. Inmediatamente después, Reaggle comenzó a correr por el edificio.

Durante la huida, derribó también al segundo agente, Steve Boyd, y consiguió llegar hasta una escalera. El sheriff Nick Rusyn inició la persecución, mientras que otros efectivos aguardaban al joven en la planta baja.

Finalmente, Rusyn logró alcanzarlo cerca del puesto de seguridad y utilizó una pistola Taser para inmovilizarlo. Reaggle fue reducido, esposado nuevamente y trasladado a la cárcel del condado. Los agentes comprobaron posteriormente que las esposas originales habían quedado rotas durante el forcejeo.

Dos agentes resultaron heridos durante la fuga

Como consecuencia de la persecución, Keith Thorn sufrió lesiones en la cara y la cabeza y tuvo que ser trasladado en ambulancia a un hospital para recibir atención médica. Boyd también fue revisado luego del enfrentamiento.

El sheriff Brian McLaughlin confirmó que el joven deberá afrontar nuevos cargos por el episodio ocurrido dentro del tribunal. Entre ellos figuran dos acusaciones de asalto contra oficiales, evasión agravada y resistencia a la autoridad.

Las nuevas imputaciones serán presentadas ante el tribunal municipal del condado.

Dos agentes resultaron heridos durante el intento de fuga. Foto: Captura de video.

McLaughlin destacó la reacción de los efectivos y señaló que el detenido nunca consiguió abandonar el edificio. El abogado Larry Stacey II, que presenció la escena, aseguró que nunca había visto un episodio similar durante sus 35 años de carrera.

Por qué había sido condenado a un año de prisión

La condena que desencadenó el intento de fuga estaba relacionada con hechos ocurridos en St. Clair Township en febrero de 2025. Reaggle había admitido su culpabilidad en julio por distintos delitos, entre ellos agresión agravada, amenazas, asalto y desobediencia a una orden policial.

Según la investigación, el joven había agredido a tres personas: primero golpeó a una mujer con la cabeza, luego atacó a un hombre fuera de una vivienda y posteriormente amenazó a otra persona colocándole un cuchillo en el cuello. También había intentado escapar de la policía.

La fiscalía había solicitado una pena de 15 meses de prisión, mientras que la defensa pidió una condena menor. Finalmente, el juez Washam le impuso 12 meses de cárcel.

Minutos después de conocer la sentencia, el tribunal quedó envuelto en una violenta persecución que terminó con dos agentes heridos, el detenido nuevamente esposado y nuevos cargos en su contra.