Cortes de cabello para hombres en 2026: tendencias según la edad y el estilo personal. Foto: Unsplash.

La relación de los hombres con su imagen personal atraviesa un cambio profundo, y la cabellera se convirtió en uno de los ejes centrales de esa transformación. Este 2026, la tendencia muestra que los cortes de pelo masculinos abandonan los moldes rígidos para dar paso a estilos más versátiles, donde la edad, la rutina y la identidad personal juegan un rol clave.

Hoy, el corte de cabello dejó de ser un detalle práctico para transformarse en una herramienta de estilo. Ya no alcanza con verse prolijo: la clave está en que el look refleje quién sos, cómo vivís y qué querés transmitir.

De 15 a 25 años: experimentación con identidad

En los más jóvenes, el cabello sigue siendo un terreno creativo, pero con elecciones más conscientes que en años anteriores. El low taper fade natural se impone como uno de los favoritos: un degradado bajo, prolijo, con una parte superior de largo medio que permite jugar con distintos peinados sin perder frescura.

También gana protagonismo el shag moderno, con capas, textura y un aire relajado que rompe con la idea de perfección absoluta. Es un estilo ideal para cabellos ondulados y looks descontracturados.

En esa línea aparece el neo-mullet, una versión actualizada del clásico mullet, más suave y equilibrada. Con largo moderado atrás, laterales menos extremos y una parte superior con movimiento, se convierte en una opción distintiva sin caer en lo exagerado.

Corte shag moderno. Foto: Pinterest.

De 26 a 35 años: equilibrio entre tendencia y practicidad

En esta etapa, el estilo se vuelve más definido, pero sin resignar personalidad. El crop texturizado es una de las grandes apuestas: corto, moderno y fácil de mantener, con un flequillo irregular que aporta carácter.

Para quienes buscan un look más pulido, el fade medio con volumen frontal combina lo mejor de ambos mundos: prolijidad en los laterales y un toque de personalidad en la parte superior, que puede adaptarse tanto a contextos formales como informales.

Otra tendencia en crecimiento es el clásico renovado, donde las líneas tradicionales se suavizan: menos rigidez, más movimiento natural y una estética que resulta elegante sin parecer estructurada.

Fade medio con volumen frontal. Foto: Pinterest.

De 36 a 50 años: estilo con frescura y bajo mantenimiento

A partir de los 30 largos, las prioridades giran hacia la practicidad y el efecto rejuvenecedor. El degradado bajo con textura superior es uno de los cortes más elegidos, ya que equilibra prolijidad con un aire actual.

El soft slick back aparece como una alternativa ideal para quienes prefieren llevar el pelo hacia atrás, pero sin la rigidez de los estilos clásicos. Se logra con productos livianos que permiten movimiento y naturalidad.

En entornos profesionales, el ejecutivo relajado gana terreno: un corte limpio, de largo medio y sin contrastes marcados, que se adapta fácilmente al día a día.

Soft slick back. Foto: Pinterest.

Más de 50: elegancia natural y personalidad

Los hombres mayores apuestan por estilos que acompañan su etapa en lugar de intentar ocultarla. El corte corto con laterales naturales es una opción clásica que mantiene el orden sin perder densidad.

También se destaca el largo medio con canas protagonistas, que abraza el color natural del cabello y lo convierte en parte del estilo, con textura y movimiento sutil.

Para quienes conservan volumen, el clásico con coronilla más larga aporta presencia y carácter, con una estética equilibrada y atemporal.

Corte medio con canas. Foto: Pinterest.

Una tendencia clara: el estilo ya no es uno solo

Las tendencias en cortes masculinos para 2026 reflejan un cambio clave: ya no existen fórmulas universales. El verdadero diferencial está en elegir un look que acompañe la edad, el estilo de vida y la identidad personal.

Porque hoy, más que seguir la moda, el foco está en construir una imagen propia.