Clara Hernández Gazcón, dermatóloga, sobre el alisado sin formol.

Los alisados “sin formol” suelen presentarse como una alternativa más segura para el cabello. Sin embargo, la dermatóloga Clara Hernández Gazcón advirtió que muchos de estos productos contienen sustancias químicas que pueden provocar daños severos tanto en la fibra capilar como en la salud y a través de sus redes sociales, la especialista explicó que el hecho de que un producto diga “0% formol” no significa necesariamente que sea inocuo.

Qué ingredientes tienen los alisados “sin formol”, según la dermatóloga

De acuerdo con Clara Hernández Gazcón, existen tres componentes que aparecen con frecuencia en este tipo de tratamientos y que pueden generar efectos agresivos sobre el cabello:

Ácido glioxílico , señalado como “el responsable en el 90% de los casos”.

Liberadores de formaldehído , como el metilenglicol, DMDM hidantoína o Quaternium-15.

Alisadores alcalinos, entre ellos el tioglicolato de amonio, utilizado para romper los puentes de disulfuro del pelo.

Qué ingredientes tienen los alisados “sin formol”, según la dermatóloga. Foto Freepik.

La dermatóloga sostuvo que muchas veces la estrategia comercial se centra en remarcar lo que el producto no contiene, pero no en explicar los componentes que sí están presentes en la fórmula. “Aunque el envase diga 0% formol, los sustitutos suelen ser igual o más agresivos para la fibra capilar”, señaló la especialista.

El riesgo del calor y los vapores tóxicos

Otro de los puntos que destacó Hernández Gazcón es lo que ocurre durante el proceso de planchado a altas temperaturas. Según explicó, cuando el cabello es sometido a más de 200°C, algunos compuestos químicos como el ácido glioxílico y el metilenglicol pueden transformarse en vapores de formaldehído.

La dermatóloga alertó que esto puede provocar:

Irritación intensa en ojos y garganta

Dermatitis de contacto

Exposición a un gas clasificado como cancerígeno por la Organización Mundial de la Salud (OMS)

Los riegos de los quimicos del alisado. Foto: Unsplash

Qué daños puede sufrir el cabello

La especialista también mencionó evidencia científica vinculada al deterioro estructural del pelo después de este tipo de tratamientos. Entre los efectos señalados aparecen:

Pérdida de proteínas en la fibra capilar

Menor resistencia del cabello

Mayor tendencia a la rotura

Destrucción e irregularidad de las cutículas

Además, advirtió que el brillo intenso que suele verse inmediatamente después del alisado no implica necesariamente un cabello saludable. “El brillo espejo inmediato es solo una capa sintética. Por dentro tu pelo sufre un daño estructural irreversible”, afirmó.

Qué daños puede sufrir el cabello. Foto: Telva

La recomendación de los especialistas

Frente a este escenario, Hernández Gazcón recomendó prestar atención a las etiquetas de ingredientes antes de realizar cualquier tratamiento químico y consultar con profesionales especializados. La dermatóloga insistió en la importancia de priorizar la salud capilar y evitar decisiones basadas únicamente en resultados estéticos inmediatos.