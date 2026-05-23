Ni moda ni comodidad: las razones por las que viajar en jean en avión no es una buena idea. Foto: Grok AI.

Viajar cómodo es una de las principales prioridades para quienes pasan varias horas a bordo de un avión. Sin embargo, una reciente campaña impulsada por una aerolínea low cost reavivó el debate sobre una prenda habitual entre los pasajeros: el pantalón de jean.

Bajo el provocador lema “Estamos en 2026, dejemos de viajar en jeans”, la compañía desaconsejó su uso durante los vuelos y expuso razones médicas y de confort que rápidamente se viralizaron en redes sociales.

Ni moda ni comodidad: las razones por las que viajar en jean en avión no es una buena idea. Foto: Freepik.

El denim suele ser elegido por su resistencia y versatilidad, además de permitir ahorrar espacio y peso en el equipaje. No obstante, según la aerolínea Ryanair, la rigidez del material puede convertirse en un problema dentro de la cabina.

Las costuras gruesas, los botones metálicos y el ajuste ceñido ejercen presión constante sobre el cuerpo, una situación que se agrava en los asientos de clase económica, donde el espacio para mover las piernas es limitado.

El riesgo médico detrás de viajar con ropa ajustada

La advertencia no se limita a una cuestión de incomodidad. Médicos especialistas explican que el uso de pantalones ajustados durante vuelos prolongados puede interferir con la circulación sanguínea. A este factor se suman condiciones propias del viaje aéreo, como la presión de la cabina, la baja humedad ambiental y el sedentarismo prolongado.

La advertencia no se limita a una cuestión de incomodidad. Foto: Grok AI.

El principal riesgo señalado es la trombosis venosa profunda, conocida como el “síndrome de la clase turista”. Esta afección se produce cuando se forman coágulos en las venas profundas de las piernas, que pueden desplazarse hacia los pulmones y provocar complicaciones graves. El riesgo aumenta cuando las venas se encuentran comprimidas por prendas rígidas o ajustadas.

¿Qué ropa recomiendan usar en un vuelo?

Ante este escenario, tanto la aerolínea como profesionales de la salud aconsejan optar por prendas holgadas y tejidos flexibles. Pantalones deportivos, joggers o calzas de algodón permiten una mejor circulación, reducen la fricción y favorecen el descanso durante el viaje.

El principal riesgo señalado es la trombosis venosa profunda, conocida como el “síndrome de la clase turista”. Foto: Unsplash.

Además, tripulantes de cabina recuerdan la importancia de mantener las piernas cubiertas. Más allá de la comodidad, los pantalones largos protegen la piel del contacto directo con superficies del avión que pueden acumular bacterias, como los asientos, apoyabrazos o ventanillas, contribuyendo a una mayor higiene a bordo.

La campaña contra los jeans forma parte de una estrategia más amplia de Ryanair, orientada a optimizar sus operaciones. Entre las medidas recientes se encuentra la obligatoriedad de la tarjeta de embarque digital, una decisión que apunta a reducir costos, agilizar procesos y minimizar las filas en los aeropuertos.

Con más de 200 millones de pasajeros anuales, la aerolínea busca no solo eficiencia, sino también instalar nuevos hábitos de viaje. En ese contexto, la recomendación de abandonar el jean en los vuelos abre una discusión que combina salud, comodidad y cambios culturales en la forma de viajar.