Ofrecen una recompensa millonaria por aportar datos de Acaí, la yaguareté desaparecida en Chaco

Acaí se perdió semanas después de su reintroducción Foto: Fundación Rewilding

Tras la desaparición de la yaguareté Acaí en El Impenetrable, Chaco, la Administración de Parques Nacionales (APN) ahora ofrece una recompensa de $250 millones para quienes aporten información sobre el caso.

El anuncio se realizó en el Día Internacional del Yaguareté, luego de más de un mes sin información sobre la hembra de yaguareté.

Acaí había sido liberada el 5 de octubre en el marco del programa de reintroducción coordinado por la Fundación Rewilding Argentina, en colaboración con Parques Nacionales y el gobierno del Chaco.

Sin embargo, apenas 20 días después, el 25 de octubre, se perdió el rastro del animal cuando su collar localizador dejó de emitir señales.

Este sábado, el Día Internacional del Yaguareté Parques Nacionales hizo pública la recompensa de $250 millones por datos sobre Acaí.

En particular, se le otorgará este dinero a todo aquel que «pueda aportar datos que permitan identificar a los responsables de su desaparición», según detalló APN en sus redes sociales.

«Todos los años celebramos este día recordando y honrando el gran trabajo que se realiza para la conservación y el cuidado del yaguareté; pero este año es distinto», agregó el organismo.

De esta forma, se busca romper el silencio de los habitantes de la zona luego de que el collar satelital de Acaí dejara de emitir señales hace más de un mes en el Río Bermejo.

Actualmente, diversos rastrillajes en el cauce de agua no lograron dar con el collar de Acaí, lo que dificulta aún más su búsqueda.

Por lo pronto, pese a que se inició una investigación judicial por la desaparición de la yaguareté Acaí, no hay testimonios de peso en la causa, algo que esta recompensa millonaria busca revertir.

«Esta situación nos impulsa a redoblar el trabajo para que el yaguareté vuelva a habitar con libertad y seguridad en los Parques Nacionales y sus alrededores», remarcaron desde la institución.

Parques Nacionales ofrece recompensa Foto: Fundación Rewilding

Poca información y versiones cruzadas sobre el destino de Acaí

Días atrás, el fiscal federal de Sáenz Peña a cargo de la causa, Carlos Amad, dio detalles de la investigación.

«Queremos saber si hay alguna información útil que nos permita reconstruir qué ocurrió», explicó en diálogo con Radio Libertad.

El fiscal aclaró que, pese a las especulaciones sobre cazadores furtivos, aún no hay elementos concretos.

«No tengo elementos ciertos hoy que me hagan pensar que Acaí está muerta, ni que actuó una banda de cazadores furtivos. No descarto nada, pero no puedo afirmarlo», sostuvo.

Sin embargo, la visión de los especialistas de Rewilding Argentina, quienes criaron a Acaí antes de liberarla, es mucho más pesimista.

Los expertos que la cuidaron en «libertad controlada» en el Parque Nacional Iberá antes de su traslado al Chaco son escépticos sobre su supervivencia.

Estos están convencidos de que alguien mató a la yaguareté de apenas dos años de vida.

De confirmarse, el hecho constituiría un delito tipificado en el Código Penal con penas de hasta cinco años de prisión, dado que el yaguareté es Monumento Natural Nacional.

Por su parte, el fiscal valuó el daño ambiental que representa la pérdida de este ejemplar en $ 2700 millones.

La cifra refleja el valor de Acaí como Monumento Natural Nacional y Provincial, además del costo del proceso de cría y reintroducción.

Acaí en libertad ©Rewilding-Argentina.

La búsqueda exhaustiva de Acaí, sin resultados

Las operaciones de búsqueda desplegadas hasta el momento incluyen diversos recursos y estrategias:

Patrullajes terrestres en áreas de difícil acceso

en áreas de difícil acceso Rastreos fluviales en zonas cercanas al río Bermejo

en zonas cercanas al río Bermejo Análisis de geolocalización del último punto de contacto

del último punto de contacto Incautación y análisis de dispositivos móviles a cargo de la División Cibercrimen

A pesar del despliegue, no se hallaron aún ni el collar satelital, ni el animal.

Las condiciones del terreno, con baja densidad poblacional y zonas de monte cerrado complican las labores de rastreo de Acaí.

Inicialmente, Parques Nacionales informó que el dispositivo había aparecido en el río Bermejo, pero el fiscal Amad desmintió este dato, complicando aún más la situación.

En este escenario, la recompensa por información sobre la yaguareté Acaí busca incentivar la colaboración ciudadana y prevenir futuros incidentes similares.

Por ello, las comunidades locales fueron convocadas a difundir la búsqueda y aportar cualquier dato que pueda resultar relevante.

La comunidad científica y las organizaciones de conservación confían en que el caso sirva como precedente para mejorar la seguridad de especies amenazadas en Argentina.