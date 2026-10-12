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Encontraron lingotes de oro escondidos en el depósito de un inodoro en Santa Cruz: equivalen a más de $1.200 millones

El hallazgo fue realizado por la Prefectura Naval Argentina tras dos allanamientos en Caleta Olivia. Los operativos están vinculados con la búsqueda de un hombre desaparecido en diciembre de 2025.

Camila Tomaselli
Por Camila Tomaselli
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Prefectura secuestró más de 1.200 millones de pesos en lingotes de oro en Caleta Olivia.
Prefectura secuestró más de 1.200 millones de pesos en lingotes de oro en Caleta Olivia. Foto: Prefectura Naval Argentina.
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Efectivos de la Prefectura Naval Argentina (PNA) encontraron cuatro lingotes de oro escondidos en el depósito de agua de un inodoro durante una serie de allanamientos realizados en la ciudad de Caleta Olivia, provincia de Santa Cruz.

Los procedimientos forman parte de una investigación por la desaparición de un hombre y permitieron incautar distintos elementos cuyo valor total estimado supera los 1.200 millones de pesos.

Prefectura secuestró más de 1.200 millones de pesos en lingotes de oro en Caleta Olivia.
Prefectura secuestró más de 1.200 millones de pesos en lingotes de oro en Caleta Olivia. Video: Prefectura Naval Argentina.

Hallaron más de dos kilos y medio de oro escondidos en un baño en Santa Cruz

Según informó la Prefectura Naval Argentina, los efectivos inspeccionaron dos viviendas por orden judicial. En una de ellas, identificaron a tres personas mayores de edad y descubrieron cuatro lingotes de oro, con un peso superior a los dos kilos y medio, escondidos dentro de la mochila de un inodoro ubicado en un baño que no estaba en uso.

En ese mismo domicilio, los investigadores también secuestraron un auto, dos teléfonos celulares, un equipo de grabación DVR y 38 vainas. Además, incautaron tres sobres que contenían muestras de hisopados realizados sobre una heladera, junto con otros materiales considerados de interés para la causa.

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Prefectura secuestró más de 1.200 millones de pesos en lingotes de oro en Caleta Olivia.
Prefectura secuestró más de 1.200 millones de pesos en lingotes de oro en Caleta Olivia. Foto: Prefectura Naval Argentina.

El segundo allanamiento se desarrolló en otra propiedad de Caleta Olivia, donde los prefectos identificaron a cuatro personas, entre ellas dos adultos y dos menores de edad. Durante ese procedimiento se secuestraron otros dos teléfonos celulares.

En total, siete personas fueron identificadas durante los operativos, mientras que los elementos encontrados quedaron a disposición de la Justicia.

La relación de los allanamientos con la desaparición de un hombre en Caleta Olivia

Los procedimientos están directamente relacionados con una investigación por la desaparición de un hombre ocurrida el 7 de diciembre de 2025 en Caleta Olivia.

De acuerdo con la información oficial, el 6 de mayo de 2026 la Delegación de Inteligencia Criminal e Investigaciones de la Prefectura asumió formalmente la conducción de las tareas investigativas.

Prefectura secuestró más de 1.200 millones de pesos en lingotes de oro en Caleta Olivia.
Prefectura secuestró más de 1.200 millones de pesos en lingotes de oro en Caleta Olivia. Foto: Prefectura Naval Argentina.

La causa ya había motivado otros procedimientos durante agosto y septiembre, antes de los allanamientos en los que se produjo el hallazgo del oro. Las nuevas medidas fueron ordenadas por el Juzgado de Instrucción N° 1 de Caleta Olivia, a cargo del juez Marcos Pérez Soruco, con intervención del secretario Kevin Daniel Rearte.

La Justicia dispuso el secuestro de los objetos encontrados y estableció que las personas identificadas quedaran supeditadas a la causa. Por el momento, la información difundida no precisa cuál sería la relación de los lingotes de oro con la desaparición investigada.

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Camila Tomaselli
Camila Tomaselli

Redactora

Es Productora de Radio y Televisión por el Instituto Sudamericano para la Enseñanza de la Comunicación (ISEC). Se especializa en contenidos sobre policiales, turismo, cultura y música. Leer bio

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