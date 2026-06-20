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Caballito: rescataron a 10 mujeres explotadas sexualmente en un falso spa y detuvieron a una mujer

La detenida, de nacionalidad paraguaya, es acusada de administrar el lugar. La investigación empezó el pasado 16 de abril tras denuncia anónima que alertaba sobre la constante salida y entrada de hombres.

Camila Tomaselli
Por Camila Tomaselli
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Rescataron a diez mujeres víctimas de explotación sexual en un falso spa de Caballito.
Rescataron a diez mujeres víctimas de explotación sexual en un falso spa de Caballito. Foto: Policía de la Ciudad.
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La Policía de la Ciudad rescató a diez mujeres que eran víctimas de explotación sexual durante un allanamiento realizado en una falsa casa de masajes tipo spa ubicada en la calle Beauchef al 500, en el barrio porteño de Caballito. En el operativo fue detenida una mujer de nacionalidad paraguaya, acusada de administrar el lugar.

La investigación se inició el pasado 16 de abril a partir de una denuncia anónima que alertaba sobre la presunta explotación sexual de mujeres en el lugar y la constante salida y entrada de hombres.

Rescataron a diez mujeres víctimas de explotación sexual en un falso spa de Caballito. Foto: Policía de la Ciudad.

La investigación y el allanamiento

Tras recibir la denuncia, intervino la División Trata de Personas de la Policía de la Ciudad, que llevó adelante diversas tareas investigativas para corroborar los hechos y determinar la posible comisión de delitos vinculados con la trata de personas y la explotación sexual.

Con las pruebas reunidas, la Justicia ordenó el allanamiento del lugar, la identificación de todas las personas presentes y el secuestro de elementos de interés para la causa.

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El procedimiento contó además con la participación de personal de la Dirección General de Protección Familiar contra las Víctimas de la Ciudad, de la Dirección Nacional de Migraciones y de la Agencia Gubernamental de Control (AGC).

Rescataron a diez mujeres víctimas de explotación sexual en un falso spa de Caballito. Foto: Policía de la Ciudad.

Qué encontraron en el falso spa

Al ingresar al domicilio, los efectivos encontraron a 11 mujeres y tres hombres, todos mayores de edad. Luego de ser identificadas por personal de Migraciones, las mujeres fueron entrevistadas por equipos especializados, que determinaron que diez de ellas eran víctimas de explotación sexual.

Durante la requisa, los investigadores secuestraron 32 teléfonos celulares, dinero en efectivo, anotaciones y un posnet, elementos considerados de relevancia para el avance de la causa.

Rescataron a diez mujeres víctimas de explotación sexual en un falso spa de Caballito. Foto: Policía de la Ciudad.

Por su parte, la Agencia Gubernamental de Control dispuso la clausura del establecimiento, mientras que la Justicia ordenó el cierre del inmueble, el secuestro de los elementos hallados y la detención de una ciudadana paraguaya, señalada como recepcionista y administradora del lugar. Además, se implantó una consigna policial en el domicilio.

La causa es investigada por el Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 1, a cargo de Rodolfo Adán Ariza Clerici, y la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 26, encabezada por Rocío Zapata.

Trata de personasAllanamientoCaballitoPolicía de la Ciudad
Camila Tomaselli
Camila Tomaselli

Redactora

Es Productora de Radio y Televisión por el Instituto Sudamericano para la Enseñanza de la Comunicación (ISEC). Se especializa en contenidos sobre policiales, turismo, cultura y música. Leer bio

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