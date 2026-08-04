Prefectura Naval intimó a más de 500 trabajadores para levantar el paro que mantiene frenada la actividad en los puertos

La Prefectura Naval intimó a 536 profesionales de practicaje y pilotaje para que retomen sus tareas tras el inicio de un paro por tiempo indeterminado. Foto: Archivo.

El Gobierno nacional intensificó este martes su respuesta al conflicto que paraliza la actividad portuaria al ordenar que más de 500 profesionales de practicaje y pilotaje retomen de inmediato sus funciones. La decisión fue oficializada mediante un edicto publicado en el Boletín Oficial, luego del paro por tiempo indeterminado impulsado por los trabajadores en rechazo al Decreto 690/2026, que modificó el régimen que regula el servicio.

La protesta ya comenzó a tener un fuerte impacto sobre el comercio exterior argentino. Según distintas entidades del sector, más de 140 embarcaciones permanecen detenidas a la espera de prácticos para realizar maniobras de ingreso y salida de puertos, lo que afecta el transporte de granos, combustibles y otras cargas estratégicas.

La medida de fuerza mantiene paralizados los principales puertos del país, con más de 140 buques a la espera de autorización para operar. Foto: Argentina.gob.ar

¿Por qué comenzó el paro de practicaje y pilotaje?

La medida de fuerza fue convocada por los profesionales encargados de asistir a los buques durante las maniobras de navegación en ríos, canales y puertos. El reclamo apunta directamente contra el Decreto 690/2026.

Los trabajadores exigen la suspensión o derogación de la normativa, al considerar que modifica de manera sustancial las condiciones en las que se presta el servicio.

Mientras tanto, desde el sector empresario advirtieron que la actividad quedó completamente detenida. Fuentes vinculadas al conflicto señalaron que el comercio exterior permanece “totalmente paralizado” y alertaron: “Toda la carga de granos, de combustible y otras mercaderías está detenida en los puertos. La situación se agravará hora tras hora”.

El conflicto comenzó tras la publicación del Decreto 690/2026, que modifica el régimen de practicaje y pilotaje y desregula la actividad.

La intimación de la Prefectura Naval y las posibles sanciones

Frente al avance del conflicto, la Prefectura Naval Argentina (PNA) intimó a 536 profesionales habilitados para que retomen de forma inmediata la prestación del servicio.

El organismo explicó que actúa “en su carácter de autoridad con responsabilidad operativa y disciplinaria de la aplicación del Reglamento de los servicios de practicaje y pilotaje para los ríos, puertos, pasos y canales de la República Argentina” y, por ese motivo, “notifica e intima por este medio a los profesionales incluidos en el Anexo - documento que acompaña el texto oficial - a la inmediata puesta a disposición de sus servicios profesionales de practicaje / pilotaje, para cumplir de manera regular y reglamentaria las funciones previstas en el Reglamento aprobado por el Decreto Nº 690/2026, para las cuales se encuentra habilitado”.

La resolución también advierte que quienes incumplan la orden podrían enfrentar sanciones disciplinarias e incluso denuncias penales.

El Gobierno advirtió que quienes no acaten la intimación podrán enfrentar sanciones disciplinarias e incluso denuncias penales. Foto: NA

¿Qué cambia el Decreto 690/2026′?

Entre los principales cambios, el decreto crea un registro abierto de prácticos administrado por la Prefectura Naval Argentina, permite que las empresas usuarias elijan libremente a los prestadores del servicio y elimina restricciones para el ingreso de nuevos profesionales.

Además, otorga a la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) la facultad de fijar tarifas máximas, establece la publicación obligatoria de los precios para promover la competencia, elimina la segmentación geográfica que obligaba a cambiar de práctico durante un mismo recorrido y flexibiliza las condiciones para el traslado de estos trabajadores entre distintas zonas operativas.

La normativa también amplía los casos en los que determinados buques quedan exceptuados de contratar el servicio e incorpora herramientas destinadas a garantizar la continuidad de la actividad ante situaciones excepcionales.

La paralización de la actividad ya afecta el comercio exterior, el transporte de granos y combustibles, y obligó a desviar operaciones hacia Uruguay y Brasil. Foto: Unsplash

Más de 140 barcos permanecen detenidos

Las consecuencias del paro comenzaron a reflejarse rápidamente en la operatoria de los principales puertos del país.

El Centro de Navegación (CNAV), que reúne a las agencias marítimas responsables de más del 80% del comercio exterior argentino, informó que al menos 140 buques permanecen pendientes de la confirmación del servicio de practicaje y pilotaje.

Entre las operaciones demoradas figura la del buque White Marlin, clave para el desarrollo del proyecto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS). Foto: Unsplash.

La entidad alertó sobre pérdidas millonarias por demoras en las exportaciones, posibles incumplimientos contractuales y el riesgo de que varias plantas industriales alcancen el límite de su capacidad de almacenamiento. Como consecuencia, algunas operaciones previstas en terminales argentinas ya fueron derivadas hacia el puerto de Montevideo y distintos puertos del sur de Brasil.

También se ve afectado el abastecimiento de combustibles

El conflicto no solo repercute sobre las exportaciones agroindustriales. La Cámara Argentina de Energía (CADE) informó que todas las operaciones de sus empresas asociadas quedaron interrumpidas, lo que podría generar complicaciones en la distribución de combustibles.

Entre los puertos afectados figuran Campana, Dock Sud, Arroyo Seco, Bahía Blanca, San Lorenzo, Santa Cruz y Caleta Córdova, terminales fundamentales para el movimiento de nafta, gasoil, fuel oil y petróleo crudo destinado a las refinerías.

Además, una de las operaciones suspendidas involucra al buque de transporte pesado White Marlin, cuya participación resulta clave para el proyecto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS). La embarcación permanece fondeada fuera del puerto a la espera de un práctico que le permita completar las maniobras de ingreso.